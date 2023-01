Mises à jour sur la tempête en Californie: davantage de pluie devrait aggraver les inondations

Des pluies torrentielles ont frappé certaines parties de la Californie pendant la nuit, provoquant des inondations généralisées dans la région de Los Angeles qui ont tué au moins une personne et provoqué l’évacuation de milliers d’habitants. Les prévisionnistes ont averti que peu de soulagement était attendu mardi.

Les précipitations dans de nombreuses régions de l’État ont dépassé un pied depuis dimanche, lorsque la dernière vague d’humidité, connue sous le nom de rivière atmosphérique, a balayé le nord de la Californie et s’est propagée au centre et au sud de la Californie. Certaines parties des comtés de Ventura et de Santa Barbara, juste à l’ouest de Los Angeles, avaient reçu plus de 16 pouces de pluie mardi matin, entraînant des évacuations et des alertes aux inondations.

Des pluies supplémentaires, y compris des orages, étaient prévues pour mardi, aggravant les inondations en cours et augmentant le risque d’inondations soudaines et de glissements de terrain, en particulier dans les zones marquées par des incendies de forêt, a déclaré le National Weather Service dans un avis. Plus de 34 millions de personnes, principalement dans le sud et le centre de la Californie, étaient sous surveillance des inondations mardi matin.