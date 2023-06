Mises à jour sur la série Netflix – Hollywood Life

Voir la galerie





Le problème des trois corps est une prochaine série Netflix.

Les créateurs de Game of Thrones fait le show.

Benedict Wong et Eiza Gonzalez jouent dans la série.

Après Game of Thrones terminé en 2019, les créateurs David Benioff et DB Weiss ont signé un accord majeur avec Netflix, et l’un de leurs premiers projets avec le streamer est la prochaine série Le problème des trois corps. Le spectacle de science-fiction est basé sur Liu CixinLe roman de la Terre sur la découverte de la civilisation extraterrestre pour la première fois. David et DB ont décrit le roman comme « la série de science-fiction la plus ambitieuse » qu’ils aient jamais lue, on peut donc imaginer que la série Netflix va littéralement être hors de ce monde. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’émission.

Le problème des trois corps Date de sortie

Le problème des trois corps devrait sortir en 2023. Plus d’informations sur la date de sortie sortiront probablement de l’événement Tudum de Netflix au Brésil le samedi 17 juin. La série a été tournée de novembre 2021 à août 2022.

Le problème des trois corps Distribution et équipe

Jeter

Netflix a réuni un excellent casting pour Le problème des trois corps. Game of Thrones aluns Jean Bradley, Liam Cunninghamet Jonathan Price, Docteur étrange acteur Benoît Wonget Bébé conducteurc’est Eiza González vedette du spectacle. Ils sont rejoints par Tsaï Chin, Samer Usmani, Jess Hong, Jovan Adepo, Mer Shimooka, Rosalinde Chao, Alex Sharp, Marlo Kelly, Ben Schnetzer, Ève Ridley, Jason Forbeset Stacy Abalogun.

Eiza a dit dans un entretien qu’elle se sent « chanceuse » que le casting soit si génial. Elle a également dit que c’était « tellement surréaliste » de travailler avec ses « héros » David et DB « Les 10 dernières années, j’ai regardé religieusement Game of Thrones. Ça a été un voyage », a-t-elle déclaré.

Équipage

David Benioff et DB Weiss, lauréats d’un Emmy Award, sont responsables de Le problème des trois corps sur Netflix. Il s’agit de leur deuxième projet télé avec Netflix, après Leslie Jones‘ comédie spéciale et le Sandra Oh série La chaise. Ils ont écrit Le problème des trois corps avec Alexandre Wooqui a travaillé sur Vrai sang. Les trois d’entre eux sont des producteurs exécutifs avec Brad Pitt, Brochet de Rosamund, Rian Johnson, Ram Bergman, Bernadette Caufieldet plus.

Qu’est-ce que Le problème des trois corps À propos de?

Le problème des trois corps devrait raconter une histoire similaire à celle du livre, qui parle du premier contact de l’humanité avec des extraterrestres dans les années 1960 pendant la révolution culturelle chinoise. Au TUDUM 2022 de Netflix, Alexander Woo a décrit l’histoire de la série comme « l’histoire de l’humanité depuis le premier contact avec une civilisation extraterrestre jusqu’à la fin de l’univers ». La star Jess Hong a déclaré que « les personnes qui ont lu les livres seront stupéfaites de voir comment cela a été réalisé dans la série. Ça va être, visuellement, un festin.

