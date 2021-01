Un officier de la police du Capitole des États-Unis, 51 ans, décède; cause non libérée

Un officier de la police du Capitole américain est décédé samedi alors qu’il n’était pas en service, selon un communiqué publié par l’agence d’application de la loi chargée de la protection des propriétés fédérales à Washington.

Howard Liebengood, 51 ans, était dans le département depuis 2005 et a été affecté à la division du Sénat, a indiqué la police. La déclaration du département n’a pas indiqué la cause de la mort de Liebengood.

On ne sait pas si Liebengood était au Capitole lorsque des émeutiers pro-Trump ont pris d’assaut le bâtiment. Au moins un policier a été tué au milieu de l’émeute; quatre autres personnes sont également mortes. Des dizaines d’autres officiers ont été blessés lors de l’attaque.

« Nos pensées et nos prières vont à sa famille, à ses amis et à ses collègues », a déclaré le département dans son communiqué. « Nous demandons que sa famille, et la vie privée des autres agents de l’USCP et de leurs familles soient respectées pendant cette période profondément difficile. »

– Matthew Brown

Un médecin exhorte les membres du Congrès à avoir été exposés au COVID lors de l’émeute au Capitole

Le Dr Brian P. Monahan, médecin traitant du Congrès, a exhorté tous les élus et leur personnel à observer les mesures de santé publique et à se faire tester pour le coronavirus après avoir potentiellement été exposé à une personne infectée par le COVID-19 alors que le Capitole était verrouillé pendant un incursion armée par des émeutiers pro-Trump.

Au cours de l’attaque, « de nombreux membres de la communauté de la Chambre étaient en isolement protecteur dans une pièce située dans un grand espace d’audience du comité », a noté Monahan dans un courriel.

« Le temps passé dans cette pièce était de plusieurs heures pour certains et plus bref pour d’autres. Pendant ce temps, des individus peuvent avoir été exposés à un autre occupant atteint d’une infection à coronavirus », a écrit le médecin.

Au moins six membres républicains du Congrès ont refusé de porter des masques pendant le confinement, même après que des collègues démocrates les aient suppliés. Dans une vidéo, le représentant Markwayne Mullin, R-Okla., A déclaré: «Je n’essaie pas de faire de la politique ici», tout en refusant un masque offert par la représentante Lisa Blunt Rochester, D-Del.

« Veuillez poursuivre vos mesures quotidiennes habituelles de réduction du risque de coronavirus (liste de contrôle quotidienne de l’inventaire des symptômes, port du masque et distanciation sociale). De plus, les individus devraient obtenir un test de coronavirus RT-PCR la semaine prochaine par mesure de précaution », a conseillé Monahan.

La pandémie de coronavirus continue de se propager de manière agressive à travers les États-Unis. Le pays a signalé plus de 370 000 décès et plus de 22 millions de cas depuis le début de la pandémie.

– Matthew Brown

Sondage: la majorité veut que Trump soit démis de ses fonctions avant son investiture

Une majorité d’Américains pensent maintenant que le président Donald Trump devrait être démis de ses fonctions avant la fin de son mandat le 20 janvier, lorsque le président élu Joe Biden sera assermenté.

Un nouveau sondage publié dimanche par ABC News / Ipsos a révélé que 56% des personnes interrogées souhaitent que Trump soit destitué avant le jour de l’inauguration. Un chiffre plus élevé – 67% – blâme le commandant en chef pour les émeutes à Washington cette semaine qui ont fait 5 morts après qu’une foule pro-Trump a pris d’assaut le bâtiment du Capitole américain, maîtrisant la police et saccageant le complexe.

L’incident chaotique a suivi le « Save America Rally » de Trump à Washington, au cours duquel il a dit à ses partisans de « stopper le vol » de l’élection qu’il a perdue contre Biden. Trump les a exhortés à se rendre au Capitole pour manifester contre le Congrès certifiant la victoire de Biden.

Les démocrates de la Chambre se préparent lundi à présenter des articles de destitution contre Trump en relation avec l’émeute. Ils l’accusent d’avoir «gravement mis en danger la sécurité» des États-Unis et de ses institutions. Ce sera la deuxième mise en accusation de Trump.

Le sondage ABC News / Ipsos a révélé que la plupart des démocrates (94%) et une majorité d’indépendants (58%) pensent que Trump devrait être démis de ses fonctions; seuls 13% des républicains sont d’accord. En fait, 61% des républicains pensent que Trump n’a rien fait de mal.

– Kim Hjelmgaard

Les sens Manchin et Toomey appellent Trump à démissionner

Les sénateurs Joe Manchin, DW.V., et Pat Toomey, R-Pa., Ont tous deux condamné l’attaque armée de mercredi contre le Capitole américain qui a fait cinq morts et des dizaines de blessés et les deux sénateurs ont déclaré qu’ils pensaient que le président Donald Trump avait commis des délits impaisables.

Les sénateurs ont estimé que Trump, qui a exhorté ses partisans à «ne jamais céder», «descendre au Capitole» et «faire preuve de force», a encouragé la violence et devrait démissionner.

« Le comportement du président après l’élection était très différent de son comportement avant, il est descendu dans un niveau de folie et s’est engagé dans un niveau d’activité qui était tout simplement impensable », a déclaré Toomey à « State of the Union » de CNN.

Manchin a condamné ses collègues sens. Ted Cruz, R-Texas, et Josh Hawley, R-Mo., En disant: « Je ne sais pas comment ils peuvent vivre avec eux-mêmes » quand « des gens sont morts à cause de leurs paroles et de leurs actes ». Cruz et Hawley ont tous deux mené les efforts pour contester le décompte officiel du vote du Collège électoral par le Congrès, un geste de longue haleine pour renverser la victoire du président élu Joe Biden.

Toomey a exprimé des doutes sur le « Meet the Press » de NBC News selon lequel la destitution serait une punition possible pour Trump, notant qu’il n’est pas clair si cela peut arriver « après qu’une personne a quitté ses fonctions, ce qui devrait se passer ici ». Cependant, le sénateur espère également « que le président s’est disqualifié » « de remporter une autre élection par ses paroles et ses actions.

Manchin a déclaré que lors de l’attaque du Capitole, alors que les membres du Congrès et les assistants étaient sous verrouillage sécurisé, il avait persuadé les sénateurs Steve Daines, R-Mont., Et James Lankford, R-Okla., D’abandonner Cruz et de ne pas contester le résultat. Manchin a exhorté Cruz et Hawley à faire de même, sans succès.

« Je crois très certainement qu’il y a du sang sur leur conscience, c’est sûr », a déclaré Manchin. « Tôt ou tard, quelqu’un doit dire: » Ce n’est pas qui nous sommes « . Quelqu’un doit dire la vérité au pouvoir. «

– Matthew Brown

Mulvaney, ancien chef d’état-major du WH: l’émeute au Capitole pire que les autres controverses sur Trump

L’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mick Mulvaney, a déclaré dimanche à l’émission télévisée « Meet the Press » de NBC News qu’il ne savait pas actuellement « ce qui se passe à l’intérieur du bureau ovale maintenant » et « dans la tête du président » après les émeutes de cette semaine à Washington , DC

Mulvaney a annoncé sa démission jeudi en tant qu’envoyé spécial du président Donald Trump en Irlande du Nord après que des émeutiers pro-Trump ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole américain mercredi. Mulvaney était l’ancien chef de cabinet par intérim de Trump.

Mulvaney a déclaré dimanche que « les gens ont pris (Trump) au pied de la lettre » quand il a encouragé ses partisans à « arrêter le vol » et à se rendre au Capitole américain pour exprimer leur mécontentement face au résultat de l’élection présidentielle de novembre, remportée par Joe Biden.

« Je n’ai jamais pensé voir ça », a déclaré Mulvaney.

Il a déclaré que l’émeute qui a suivi était une « menace fondamentale pour les États-Unis » et a raconté un épisode lors de l’audience de destitution de Trump l’année dernière au cours de laquelle il a déclaré au président, accusé de falsification de témoins: « » Monsieur le Président, c’est un problème & Nous devons le réparer.’ Il a reculé un peu mais ensuite il … il a pivoté. «

Dans une interview séparée sur Fox News, Mulvaney a semblé défendre la gestion par l’administration des controverses antérieures qui ont englouti la Maison Blanche de Trump, arguant que la prise d’assaut du Capitole était d’une ampleur entièrement différente.

« Je pense que tout le monde reconnaît que ce qui s’est passé mercredi est différent », a déclaré M. Mulvaney à l’animateur de « Fox News Sunday » Chris Wallace. Il a dit que les controverses précédentes « étaient des différences politiques, beaucoup d’entre elles étaient stylistiques. Mercredi était existentiel ».

Mulvaney a esquivé une question de savoir s’il soutenait l’utilisation du 25e amendement, utilisé pour se débarrasser d’un président inapte ou inapte, pour démettre Trump de ses fonctions.

« Je pense que le 25e amendement (est) un outil maladroit. Nous ne l’avons jamais utilisé dans ces circonstances. Nous l’utilisons généralement chaque fois qu’un président subit une procédure médicale », a-t-il déclaré.

– Kim Hjelmgaard

Kellyanne Conway condamne l’émeute armée au Capitole américain

L’ancienne assistante principale de la Maison Blanche, Kellyanne Conway, a condamné l’invasion armée du Capitole américain mercredi par des émeutiers pro-Trump.

« Ne détournez pas les yeux et n’excusez pas cela », a déclaré Conway sur Twitter à propos d’un rapport compilant des images obsédantes des attaques. « Plus nous voyons et apprenons, pire c’est. »

« Les événements étaient scandaleux et inexcusables. La démocratie repose sur la dissidence, pas sur la destruction. Dans ce pays, les divergences d’opinions sont résolues en se présentant aux urnes, et non en prenant d’assaut la barricade », a déclaré Conway dans un communiqué jeudi.

Conway a géré la campagne 2016 du président Donald Trump et était un conseiller principal de la Maison Blanche lorsque Trump a pris ses fonctions, restant aux côtés du président pendant presque tout le tumulte de son premier mandat. Conway a quitté l’administration Trump en août 2020 après une querelle publique avec sa fille dans les médias.

Les commentaires de l’ancien assistant interviennent alors que l’administration Trump est en train de trembler dans ses derniers jours au pouvoir. Les anciens et actuels collaborateurs ont exprimé leur inquiétude quant à leur implication dans l’administration, tandis que d’autres ont également condamné l’attaque du Capitole ou ont démissionné de leurs postes.

Conway a continué d’exprimer son soutien au président, malgré l’attaque du Capitole.

« Les voyous d’hier sont responsables de leurs propres actions », a déclaré Conway. « Ils ne représentent pas les millions d’électeurs de Trump, ni le mouvement massif ‘MAGA’; ils les insultent. »

– Matthew Brown

Pence pour assister à l’inauguration de Biden

Le vice-président Mike Pence assistera à l’inauguration le 20 janvier du président élu Joe Biden, alors même que le président Donald Trump a l’intention de l’ignorer.

La décision est intervenue un jour après que Trump a annoncé qu’il refuserait de voir son successeur assermenté, rompant avec plus de 150 ans de tradition. Une source proche de la décision s’exprimant sous couvert d’anonymat a confirmé la présence attendue de Pence.

Pence est confronté à un revers considérable de la part de certains partisans de Trump – et à des éloges importants de la part d’autres – pour avoir défié la demande du président de rejeter en quelque sorte les résultats de l’élection alors que le Congrès se réunissait mercredi pour compter les votes du collège électoral et officialiser la victoire de Biden. Malgré les protestations de Trump, Pence a noté qu’il n’avait pas le pouvoir de rejeter les votes.

Biden a rejeté la décision de Trump de ne pas assister à l’inauguration, déclarant aux journalistes vendredi que c’était « l’une des rares choses sur lesquelles lui et moi nous étions jamais mis d’accord ». Mais à propos de Pence, Biden a déclaré qu’il était «le bienvenu» et qu’il «serait honoré de l’avoir là-bas».

– John Fritze