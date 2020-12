La couverture de USA TODAY se poursuit cette semaine de la préparation de l’investiture du président élu Joe Biden et des efforts déployés au Congrès pour faire passer une nouvelle série de secours économiques COVID-19.

Dates à surveiller:

6 janvier:Le Congrès comptera et certifiera les résultats électoraux lors d’une session conjointe.

20 janvier:Inauguration de Biden qui prêtera serment.

Mnuchin: les paiements directs commenceront la semaine prochaine

Des millions d’Américains commenceront à recevoir des paiements directs de 600 dollars par personne à partir de la semaine prochaine à la suite du plan de relance approuvé par le Congrès, a déclaré lundi le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin.

«Je pense que nous allons retirer l’argent d’ici le début de la semaine prochaine. 2 400 $ pour une famille de quatre personnes. Un soulagement tellement nécessaire. Juste à temps pour les vacances », a déclaré Mnuchin à CNBC lundi matin. «C’est de l’argent qui est remis en circulation dans l’économie, alors les gens vont dépenser cet argent et cela aide les petites entreprises et cela aide à ramener plus de gens au travail.»

Les législateurs ont accepté en principe une cinquième série de mesures de relance comprenant les paiements directs. On s’attend à ce que ces paiements suivent les mêmes seuils d’admissibilité au revenu que ceux utilisés pendant la Loi CARES au printemps dernier.

Le paquet d’environ 900 milliards de dollars, que la Chambre et le Sénat devraient adopter plus tard dans la journée, comprend également une aide au logement, une aide alimentaire supplémentaire pour aider les familles dans le besoin et une extension de l’aide aux petites entreprises durement touchées par la pandémie.

—Ledyard King

Biden retrousse ses manches – pour se faire vacciner

Biden recevra sa première dose du vaccin contre le coronavirus à la télévision en direct lundi.

« Je ne veux pas prendre de l’avance, mais je veux m’assurer que nous démontrons au peuple américain qu’il est prudent de prendre », a déclaré Biden à propos de sa décision.

La vice-présidente élue Kamala Harris et son mari devraient recevoir leurs premiers vaccins la semaine prochaine.

Le vice-président Mike Pence, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Et d’autres législateurs ont reçu des doses vendredi. Beaucoup ont fait connaître leurs vaccinations pour lutter contre l’hésitation à la vaccination. La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., a publié une histoire Instagram de l’expérience, répondant aux questions du public.

« Je ne vous conseillerais jamais de faire quelque chose que je ne voulais pas faire moi-même », a-t-elle déclaré.

Les législateurs se sont vus offrir le vaccin dans le cadre de la continuité des mesures gouvernementales ou de sécurité nationale.

Contributeur: Associated Press