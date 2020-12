Cette semaine, USA TODAY Politics se concentre sur la préparation de l’investiture du président élu Joe Biden et sur les efforts déployés au Congrès pour passer à travers une nouvelle série de secours économiques COVID-19.

Dates à surveiller:

6 janvier: le Congrès comptera et certifiera les résultats électoraux lors d’une session conjointe.

20 janvier: Inauguration de Biden, qui prêtera serment.

Biden présente Cardona comme choix pour le secrétaire à l’éducation

Le président élu Joe Biden a présenté mercredi son candidat à la direction du département de l’éducation, Miguel Cardona, en tant que personne de confiance ayant l’expérience de rouvrir les écoles en toute sécurité pendant la pandémie COVID-19.

Biden a déclaré qu’il demanderait au Congrès de fournir un financement pour davantage de tests, des équipements de sécurité tels que la ventilation et un financement pour les enseignants dans le cadre de son objectif de rouvrir la plupart des écoles au cours de ses 100 premiers jours en fonction.

Biden a déclaré que Cardona, le commissaire à l’éducation du Connecticut, a assuré que chaque étudiant pourrait s’engager dans l’apprentissage à distance par le biais d’étapes telles que la fourniture de 140000 ordinateurs portables. Cardona a ensuite obtenu un financement pour des masques, du plexiglas et des tests pour rouvrir les écoles en toute sécurité, a déclaré Biden.

«C’est la vision, la résolution et l’initiative qui vont tous nous aider à contenir cette pandémie et à rouvrir les écoles en toute sécurité», a déclaré Biden.

Cardona, dont les grands-parents ont quitté Porto Rico, est né dans des logements sociaux et a grandi pour fréquenter les écoles publiques, y enseigner et devenir administrateur dans son district local.

«C’est la puissance de l’Amérique», a déclaré Cardona. «Moi, étant bilingue et biculturel, je suis aussi américain que la tarte aux pommes et le riz et les haricots. Pour moi, l’éducation a été le meilleur égalisateur. »

Nominés Biden:Biden nomme Miguel Cardona, promoteur de la réouverture des écoles

Cardona a mis en garde contre les défis à venir, notamment les opportunités difficiles pour les personnes de couleur ou à faible revenu. Mais il a dit que si l’éducation est parfois connue sous le nom de flor pálida, ou rose fanée, le pays n’a pas de devoir plus élevé que de construire de meilleures voies grâce à l’éducation pour la prochaine génération.

«Nous devons être les maîtres jardiniers qui la cultivent», a déclaré Cardona.

– Bart Jansen

Pelosi appelle au vote de la veille de Noël pour augmenter les paiements de relance COVID à 2000 $

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, fait pression pour un vote de la veille de Noël sur une proposition portant le montant des paiements directs inclus dans le projet de loi de relance COVID qui vient d’être adopté de 600 $ à 2000 $, faisant pression sur les républicains pour qu’ils suivent la demande du président Donald Trump que le Congrès augmente le montant.

Dans une lettre à ses collègues démocrates de la Chambre mercredi matin, Pelosi, D-Californie, a déclaré que la Chambre essaierait de faire adopter un amendement au projet de loi selon une procédure connue sous le nom de «consentement unanime» lors de sa session pro forma lorsque la plupart des membres sont en déplacement . Mais une telle décision nécessite l’accord du leader parlementaire du GOP, Kevin McCarthy, conformément aux règles de la Chambre et le républicain de Californie n’a pas encore indiqué ce qu’il ferait.

«Si le président veut vraiment se joindre à nous pour des paiements de 2 000 $, il devrait demander au chef McCarthy d’accepter notre demande de consentement unanime», a-t-elle écrit dans sa lettre de «cher collègue».

Il n’y a pas eu de réponse immédiate du bureau de McCarthy. S’il passe à la Chambre, il sera envoyé au Sénat dirigé par les républicains pour approbation.

Pelosi et d’autres démocrates avaient fait pression pour les paiements de 2000 dollars, mais les républicains dirigés par le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Avaient rejeté l’idée pendant les négociations. Le montant de 600 $ par personne (ou 2 400 $ pour une famille de quatre) que le Congrès a finalement réglé avait été proposé par le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin.

Mais seulement un jour après que le Congrès a adopté massivement le projet de loi de secours de 900 milliards de dollars, Trump a qualifié l’accord de « honte » dans une vidéo tweetée et a exhorté les dirigeants du Congrès à apporter des modifications au projet de loi, notamment en augmentant les paiements directs pour les Américains.

Les représentants démocrates progressistes Rashid Tlaib, D-Mich., Et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., ont déjà rédigé le libellé d’une proposition visant à augmenter le montant.

« Moi et @AOC avons l’amendement prêt », a tweeté Tlaib avec une photo de la langue de la disposition. « Renvoyez la facture, et nous mettrons les 2 000 $ pour lesquels nous nous sommes battus et que votre parti a bloqués. »

Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, a également exprimé son approbation pour augmenter la valeur des paiements de relance directs aux Américains, notant: «Nous avons passé des mois à essayer d’obtenir des chèques de 2 000 $, mais les républicains l’ont bloqué. Trump doit signer le projet de loi pour aider les gens et garder le gouvernement ouvert et nous sommes heureux de passer plus d’aide dont les Américains ont besoin. «

– Roi Ledyard

Secrétaire du HHS Azar: Vaccin COVID-19 « pour tous les Américains qui le souhaitent d’ici juin 2021 »

Un accord de près de 2 milliards de dollars annoncé mercredi entre le gouvernement américain et Pfizer et BioNTech fournira aux États-Unis 100 millions de doses supplémentaires de leur vaccin COVID-19.

Pfizer a déjà un contrat pour fournir au gouvernement 100 millions de doses du vaccin d’ici l’été 2021. Le gouvernement a également la possibilité d’acquérir jusqu’à 400 millions de doses supplémentaires.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré dans un communiqué que le dernier accord peut donner aux gens l’assurance que «nous aurons suffisamment de réserves pour vacciner tous les Américains qui le souhaitent d’ici juin 2021».

L’opération Warp Speed ​​est en bonne voie pour avoir environ 40 millions de doses de vaccin d’ici la fin de ce mois, dont environ 20 millions seraient alloués pour les premières vaccinations. La distribution de ces doses s’étendrait sur la première semaine de janvier.

– Presse associée

Bye, Barr: Dernier jour de mandat tumultueux en tant que procureur général

Le procureur général William Barr quitte le ministère de la Justice mercredi après avoir été l’un des défenseurs les plus agressifs de Trump avant de rompre avec les efforts de plus en plus désespérés du président pour annuler les élections de novembre.

En près de deux ans à la tête de la justice, Barr est devenu un ardent défenseur de Trump, même face aux conclusions accablantes exposées dans l’enquête sur la Russie, tout en intervenant dans les poursuites des alliés du président.

Pourtant, dans une démonstration vivante de la marque de relations transactionnelles de Trump, le président s’est retourné plus tôt cette année contre son procureur général lorsque Barr a indiqué qu’un examen très attendu de l’enquête sur la Russie ne serait terminé qu’après les élections. Trump avait espéré que la revue stimulerait sa campagne.

La rupture la plus dramatique du procureur général avec le président est intervenue ce mois-ci lorsqu’il a déclaré que le ministère de la Justice n’avait trouvé aucune preuve de fraude électorale généralisée susceptible de modifier le résultat du vote.

Le commentaire de Barr dans une interview avec Associated Press représentait un recul particulièrement public des allégations répétées et non fondées de Trump de fraude électorale et de la campagne visant à annuler la défaite électorale du président face au président élu Joe Biden.

Alors que Trump envisageait de renvoyer le procureur général, Barr a présenté sa démission qui prend effet mercredi.

Avant de partir, cependant, Barr a de nouveau frappé le président, affirmant lundi qu’il n’y avait aucune raison de nommer des avocats spéciaux pour prendre en charge une enquête fiscale en cours impliquant le fils de Biden, Hunter Biden, ou pour poursuivre des allégations non fondées de fraude électorale. Trump a fait pression en privé pour les deux nominations.

Dans le même temps, Barr a déclaré que la Russie était responsable de la cyberattaque massive qui a pénétré au moins une demi-douzaine d’agences fédérales, alors même que Trump a pointé du doigt la Chine et a cherché à minimiser la gravité de la violation.

À la sortie de Barr, le sous-procureur général Jeffrey Rosen occupe le poste de procureur général par intérim.

– Kevin Johnson