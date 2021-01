C’est le jour de Martin Luther King Jr., nous sommes à deux jours du jour de l’inauguration du président élu Joe Biden et voici les mises à jour de Washington:

Le président Donald Trump a publié lundi trois décrets visant à étendre la possession d’armes et à créer un « Jardin des héros américains » qui n’a pas encore été approuvé. Tous semblent limités.

Une ordonnance vise à permettre aux juges, aux procureurs et aux agents des forces de l’ordre d’obtenir plus facilement des permis d’armes à feu dissimulées en réduisant la «paperasserie» dans le processus de demande. Les juridictions locales déterminent la réglementation sur les armes à feu, et il n’est pas clair si les juges, les procureurs et les agents des forces de l’ordre font face à des charges excessives.

Un autre ordre est émis « pour protéger les Américains contre des sanctions pénales injustifiées pour des violations involontaires de la réglementation », a écrit Trump. Cependant, ces types de questions sont en grande partie tranchés par les juges et les cours d’appel dans des cas individuels.

Un troisième ordre de Trump cherche à établir un nouveau «Jardin des héros américains», bien que le Congrès n’ait pas encore approuvé l’idée. Dans l’ordre, l’administration Trump a énuméré des dizaines de noms d’Américains qui pourraient avoir des statues dans le jardin.

Ils allaient de Christophe Colomb à Kobe Bryant; le pionnier du jazz Louis Armstrong au poète Emily Dickinson; « Jeopardy » accueille Alex Trebek à Sojourner Truth, ancienne esclave et militante des droits des femmes; et le président Franklin Roosevelt et Eleanor Roosevelt.

Lundi également, les conseillers ont déclaré que Trump préparait une liste finale de pardons et de commutations qui pourraient atteindre plus de 100 noms.

–David Jackson

Biden et Harris vantent le service MLK dans le cadre de la guérison, du « devoir »

Biden et sa famille ont encouragé les Américains à se joindre à eux pour faire du bénévolat et des actes de service le jour de la MLK, le seul jour férié fédéral à être également désigné comme jour de service.

«Le service est un moyen approprié de commencer à guérir, à unir et à reconstruire ce pays que nous aimons», a encouragé Biden dans un courriel du comité inaugural. Biden a déclaré que sa famille se concentrait sur le soutien aux efforts de secours contre le COVID-19. «J’espère que vous vous joindrez à nous aujourd’hui à l’occasion de la Journée nationale du service et que vous ferez une différence dans vos communautés.

La vice-présidente élue Kamala Harris a également pris part à la journée de service.

«Ma mère m’a appris que le service aux autres donne non seulement un but et un sens à la vie, mais cela fait partie du devoir que chacun de nous a en tant que membres d’une communauté», a tweeté Harris lundi.

Harris a également démissionné de son siège au Sénat lundi avant de prêter serment en tant que vice-présidente. La secrétaire d’État de Californie, Alex Padilla, devrait être assermentée en remplacement.

Le président Donald Trump n’a aucun acte de service à l’ordre du jour de lundi.

—Matthew Brown

Biden fait appel aux chiens de garde de Wall Street, Gary Gensler, Rohit Chopra

Biden a nommé lundi deux anciens régulateurs financiers de l’administration du président Barack Obama pour diriger deux agences, signalant un passage à une surveillance plus stricte du secteur financier après que le président Donald Trump ait annulé la réglementation.

Gary Gensler, un champion progressiste de la réforme de Wall Street, est le choix de Biden en tant que président de la Securities and Exchange Commission. Biden a également nommé Rohit Chopra directeur du Consumer Financial Protection Bureau, faisant appel à un ardent défenseur des consommateurs qui a travaillé avec la sénatrice Elizabeth Warren pour créer l’agence en 2010.

Gensler a présidé la US Commodity Futures Trading Commission de 2009 à 2014, dirigeant les efforts de l’administration Obama pour réformer le marché des dérivés après la crise financière. Gensler, qui est également un allié de Warren, est actuellement professeur de pratique de l’économie et de la gestion mondiales à la Sloan School of Management du MIT.

Ancien partenaire de Goldman Sachs qui s’est transformé en un partisan d’une réglementation plus stricte sur les grandes banques, Gensler a été président de la Maryland Financial Consumer Protection Commission de 2017 à 2019 et a travaillé en tant que directeur financier de la campagne présidentielle 2016 d’Hillary Clinton et conseiller principal d’Hillary. Campagne 2008 de Clinton.

Chopra, un commissaire de la Federal Trade Commission nommé en 2018, était directeur adjoint du Consumer Financial Protection Bureau lors de son lancement sous la direction de Warren à la suite de l’adoption en 2010 de la loi de réforme financière Dodd-Frank. Il a dirigé les efforts de l’agence en matière de prêts étudiants et a ensuite été nommé ombudsman des prêts étudiants de la CFPB.

En tant que commissaire de la Federal Trade Commission, Chopra a fait pression pour «des remèdes agressifs contre les entreprises qui enfreignent la loi, en particulier les récidivistes», a déclaré l’équipe de transition de Biden dans un communiqué, et un examen accru des grandes entreprises technologiques.

Le choix a immédiatement suscité les éloges des organisations de défense des consommateurs.

«Prédateurs financiers, attention», a déclaré Public Citizen à but non lucratif pour les droits des consommateurs dans un communiqué, ajoutant que Chopra avait «prouvé qu’il était un champion du consommateur dévoué et un défenseur passionné des Américains de Main Street contre les actes répréhensibles des entreprises.

«Les consommateurs peuvent se reposer un peu plus facilement en sachant que le Consumer Financial Protection Bureau ne sera pas seulement de leur côté, mais établira de manière agressive des règles pour arrêter les arnaques et appliquer les règles contre les fraudeurs financiers et les fraudeurs.

—Joey Garrison

