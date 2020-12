Cette semaine, USA TODAY Politics se concentre sur la préparation de l’investiture du président élu Joe Biden, ses derniers choix au Cabinet et la dernière semaine du Congrès actuel.

Dates à surveiller:

6 janvier: le Congrès comptera et certifiera les résultats électoraux lors d’une session conjointe.

20 janvier: Inauguration de Biden, qui prêtera serment.

Biden: l’administration Trump ne coopère pas sur les questions de sécurité nationale

Le président élu Joe Biden est devenu public lundi avec des protestations contre le manque d’aide à la transition de l’administration Donald Trump, affirmant que cela pourrait porter atteinte à la sécurité nationale.

« Pour le moment, nous n’obtenons tout simplement pas toutes les informations dont nous avons besoin de l’administration sortante dans les domaines clés de la sécurité nationale », a déclaré Biden aux journalistes à Wilmington, Del. « Ce n’est rien de moins, à mon avis, de l’irresponsabilité. »

S’exprimant après une vidéoconférence avec ses équipes de sécurité nationale et de politique étrangère, Biden a particulièrement critiqué le Bureau de la gestion et du budget et le ministère de la Défense.

« Mon équipe a besoin d’une image claire de notre position de force dans le monde et de nos opérations pour dissuader nos ennemis », a déclaré Biden. « Nous avons besoin d’une visibilité complète sur la planification budgétaire en cours au ministère de la Défense et dans d’autres agences afin d’éviter toute fenêtre de confusion ou rattrapage que nos adversaires peuvent essayer d’exploiter.

Les responsables de l’administration Trump se sont engagés à coopérer avec l’équipe démocrate, même si Trump lui-même n’a pas encore concédé l’élection à Biden.

Dans une déclaration la semaine dernière, le secrétaire à la Défense par intérim, Chris Miller, a déclaré qu’il était « engagé à une transition complète et transparente – c’est ce que notre nation attend et le DoD fera ce qu’il a toujours fait ».

Cela ne s’est pas encore produit, a déclaré Biden: «Nous avons rencontré des barrages routiers».

– David Jackson

Attentat à la bombe de Nashville: Biden appelle à une « vigilance continue » contre les attaques nationales

Le président élu Joe Biden a déclaré lundi que toute une série de défis en matière de sécurité nationale comprenait la protection contre les attaques nationales et que le pays devait être vigilant à la suite de l’attentat de Noël à Nashville, au Tennessee.

Les enquêteurs à Nashville « travaillent 24 heures sur 24 pour obtenir plus d’informations sur le motif ou l’intention », a déclaré Biden après un briefing de sécurité nationale avec des conseillers, et il doit y avoir « une vigilance continue à tous les niveaux ».

S’adressant aux journalistes au sujet de sa politique étrangère et de ses programmes de sécurité nationale, Biden a de nouveau déclaré qu’il souhaitait reconstruire des alliances avec d’autres pays qui se sont effilochés sous la présidence de Donald Trump.

La coopération internationale est essentielle pour relever des défis tels que la pandémie COVID-19, le changement climatique, les « abus commerciaux » chinois, les cyberattaques russes et la sécurité aux frontières, a déclaré Biden lors d’un bref discours.

Biden a également dénoncé un manque de coopération sur la transition de l’administration Trump, citant notamment une « obstruction » irresponsable du Pentagone. Il a cité un manque d’informations sur la budgétisation et la planification militaire.

«Nous avons rencontré des barrages routiers», a déclaré Biden.

Biden n’a pas répondu aux questions formelles des journalistes. En partant, un journaliste a crié s’il soutenait 2 000 $ en paiements directs dans le cadre d’un programme de secours COVID; Biden a répondu «oui».

Au cours de sa présidence, Trump et ses collaborateurs se sont affrontés avec des dirigeants d’autres pays sur des questions allant du libre-échange à l’immigration en passant par la défense militaire conjointe. Trump a déclaré que trop de pays avaient « arnaqué » les États-Unis en concluant de mauvais accords commerciaux, en ne dépensant pas suffisamment pour la défense mutuelle et en refusant d’aider à bloquer les passages illégaux de la frontière avec les États-Unis.

Dans ses remarques, Biden a déclaré que Trump avait perdu le leadership mondial américain

« Nous retrouverons notre crédibilité pour diriger le monde libre », a déclaré Biden. « Et nous allons, une fois de plus, diriger non seulement par l’exemple de notre puissance, mais par la puissance de notre exemple. »

– David Jackson

Plan de politique étrangère de Biden: Reconstruire des alliances avec d’autres pays

Le président élu Joe Biden a déclaré lundi que l’une de ses principales priorités en matière de politique étrangère était de reconstruire des alliances avec d’autres pays qui sont devenues tendues sous l’administration Donald Trump.

« La vérité est que les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui ne peuvent être résolus par un seul pays agissant seul », a déclaré Biden avant une réunion virtuelle avec ses équipes d’examen de la sécurité nationale et de la politique étrangère, citant la pandémie COVID-19 comme exemple classique.

Biden doit prononcer un bref discours sur la sécurité nationale et la politique étrangère après la réunion.

Au cours de sa présidence, Trump et ses collaborateurs se sont affrontés avec des dirigeants d’autres pays sur des questions allant du libre-échange à la défense militaire conjointe. Trump a déclaré que trop de pays avaient «arnaqué» les États-Unis avec de mauvais accords commerciaux et de faibles dépenses pour leurs propres défenses nationales.

Dans des remarques avant de rencontrer des conseillers, Biden a déclaré que l’approche agressive de Trump avait fait plus de mal que de bien et que la sécurité américaine avait été «mise en péril par l’approche autonome de cette administration».

– David Jackson

Trump organisera un rassemblement en Géorgie avant le second tour du Sénat

Le président Donald Trump a tweeté dimanche qu’il se rendrait en Géorgie en janvier pour faire campagne pour les sénateurs républicains Kelly Loeffler et David Perdue, qui sont engagés dans des candidatures de réélection intensément complètes.

«Au nom de deux GRANDS Sénateurs, @sendavidperdue et @KLoeffler, je me rendrai en Géorgie lundi soir, le 4 janvier., Pour un grand et merveilleux RALLYE. Trump a tweeté. «Si important pour notre pays qu’ils gagnent!»

La Convention nationale républicaine a confirmé qu’elle organiserait un «rallye de la victoire» à Dalton, en Géorgie, le 4 janvier. Loeffler et Perdue se joindront au président pour le rassemblement, qui aura lieu à l’aéroport régional de Dalton et débutera à 19 h HE.

Le sort des deux sénateurs sera déterminé le 5 janvier, lorsque les Géorgiens voteront lors d’un second tour qui déterminera non seulement la représentation de l’État au Congrès, mais également l’équilibre des pouvoirs au Sénat.

Les observateurs électoraux s’attendent à ce que la course âprement disputée soit extrêmement serrée. Les challengers démocrates Jon Ossoff et le révérend Raphael Warnock entretiennent des liens statistiques avec les titulaires républicains, selon une moyenne de FiveThirtyEight.

Ossoff et Warnock ont ​​tous deux levé plus de 100 millions de dollars chacun, tandis que Loeffler et Perdue ont respectivement levé 64 millions de dollars et 68,1 millions de dollars. L’afflux de liquidités a permis un barrage de publicité politique, tout comme l’État voit des niveaux de vote anticipés dans le second tour juste avant le taux de participation aux élections générales, un taux presque sans précédent.

Trump, qui a perdu la Géorgie au profit du président élu Joe Biden, a continué de faire des allégations non fondées de fraude électorale généralisée lors de l’élection. Le président a récemment fait l’objet de critiques accrues de la part des conservateurs pour avoir attaqué la légitimité du système électoral de l’État avant une élection cruciale.

Loeffler et Perdue ont tous deux rejoint les condamnations du président des responsables électoraux de l’État et l’intégrité du vote lui-même, allant jusqu’à appeler à l’éviction du secrétaire d’État républicain, Brad Raffesperger, et à poursuivre l’État devant un tribunal fédéral, faisant valoir que plus les bulletins de vote auraient dû être supprimés en novembre.

– Matthew Brown

Trump plaide pour des chèques de relance de 2000 $ après la signature du plan de secours

Le président Donald Trump a continué de plaider pour des paiements directs de 2000 dollars aux Américains après avoir signé un programme de secours contre les coronavirus qui comprend une disposition pour un montant inférieur.

« En tant que président, j’ai dit au Congrès que je souhaitais beaucoup moins de dépenses inutiles et plus d’argent pour le peuple américain sous la forme de chèques de 2000 dollars par adulte et de 600 dollars par enfant », a déclaré Trump dans un communiqué.

Le président a signé le paquet de secours dimanche juste après l’expiration samedi des allocations de chômage accrues pour les travailleurs touchés par la pandémie de coronavirus.

La Maison Blanche avait initialement accepté une grande partie du programme d’aide jusqu’à ce que Trump menace de manière inattendue de mettre son veto à l’accord que la direction du Congrès avait conclu avec le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

La Chambre des représentants devrait voter sur un projet de loi qui étendrait les paiements directs au montant de 2 000 $. Un vote vocal pour augmenter le montant du paiement direct a échoué la semaine dernière après une certaine opposition républicaine.

– Matthew Brown