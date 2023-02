Mises à jour sur la mort d’Epsom College – Les hommages affluent en tant que chef “tué par George Pattison” dans un double meurtre-suicide, disent les flics

Qu’est-ce que la police a dit?

L’inspecteur-détective en chef Kimball Edey a déclaré: « Au nom de la police de Surrey, de mon équipe et de moi-même, je souhaite d’abord exprimer mes plus sincères condoléances aux amis et à la famille d’Emma, ​​Lettie et George, ainsi qu’aux étudiants et au personnel d’Epsom. College, pour leur perte tragique.

“Je veux donner l’assurance que nous mènerons une enquête approfondie sur ce qui s’est passé la nuit dernière, et j’espère pouvoir apporter un peu de paix dans ces circonstances traumatisantes.

“Je demanderais que leur vie privée soit respectée en cette période très difficile.”

Alors que l’inspecteur Jon Vale, commandant de l’arrondissement d’Epsom et d’Ewell, a ajouté: «Nous sommes conscients que cet incident tragique aura suscité des inquiétudes et bouleversé la communauté locale.

“Bien qu’il s’agisse d’un incident isolé, dans les prochains jours, nos agents locaux resteront dans la région pour rassurer les élèves, les parents, les enseignants et la communauté locale.

“Je tiens à remercier l’école et la communauté pour leur compréhension et leur patience pendant que l’enquête se poursuit.”