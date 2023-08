Mises à jour sur la mort de Lil Tay – La rappeuse Claire et son frère meurent alors que la famille décrit une « perte écrasante »

Déclaration complète de la famille

La déclaration partagée sur Instagram de Lil Tay se lit comme suit: « C’est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle dévastatrice du décès soudain et tragique de notre bien-aimée Claire.

« Nous n’avons pas de mots pour exprimer la perte insupportable et la douleur indescriptible. Le résultat était totalement inattendu et nous a tous laissés sous le choc. Le décès de son frère ajoute une profondeur encore plus inimaginable à notre chagrin.

« Pendant cette période d’immense chagrin, nous demandons gentiment la confidentialité alors que nous pleurons cette perte accablante, car les circonstances entourant le décès de Claire et de son frère font toujours l’objet d’une enquête.

« Claire restera à jamais dans nos cœurs, son absence laissant un vide irremplaçable qui sera ressenti par tous ceux qui l’ont connue et aimée. »