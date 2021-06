LIL LOADED A LIBÉRÉ LA CHANSON DES TEMPS DIFFICILES RÉVÉLANT SES LUTTES DE SANTÉ MENTALE JUSTE UNE SEMAINE AVANT SA MORT

Lil Loaded a sorti une chanson intitulée Hard Times, révélant ses problèmes de santé mentale, une semaine seulement avant sa mort.

L’avocat de l’artiste a confirmé hier que le musicien de Dallas – de son vrai nom Dashawn Maurice Robertson – est décédé à l’âge de 20 ans.

Juste une semaine avant son décès tragique, Robertson a sorti une vidéo pour son single Hard Times.

« Des moments difficiles, je dois savoir qu’ils ne sont pas éternels, nous avons eu des moments difficiles, je dois savoir qu’ils ne le sont pas pour toujours », a chanté le rappeur. « Reste solide, lil N****, tu dois savoir que ça va mieux. »

Pendant la piste, il continue en affirmant qu’il est « le plus détesté de ma ville » et que « tout n’est pas brillant et or ».