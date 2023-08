Le président est « indigné et choqué »

L’actuel président de l’Équateur, Guillermo Lasso, a fait une déclaration à X en espagnol.

« Outragé et choqué par l’assassinat du candidat présidentiel Fernando Villavicencio », a écrit Lasso.

« Ma solidarité et mes condoléances à sa femme et ses filles. Pour sa mémoire et pour son combat, je vous assure que ce crime ne restera pas impuni.

« Le Cabinet de sécurité se réunira dans quelques minutes à Carondelet. J’ai demandé à la présidente du CNE, Diana Atamaint ; au procureur général de l’État, Diana Salazar ; au président de la Cour nationale de justice, Iván Saquicela ; et à l’autre État autorités à assister de toute urgence à cette réunion pour discuter de ce fait qui a consterné le pays. »

Il a conclu : « Le crime organisé est allé trop loin, mais tout le poids de la loi va lui peser. »