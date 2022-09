Mises à jour sur la mort de Cherry Valentine – La star de RuPaul’s Drag Race décède à 28 ans car la cause reste inconnue

Cherry Valentine, star de RUPAUL’S Drag Race, est décédée à 28 ans.

Le décès de Cherry, de son vrai nom George Ward, a été annoncé vendredi matin par sa famille.

Dans un communiqué, ils ont déclaré: “C’est avec la plus grande tristesse et la plus profonde tristesse de vous informer que notre George – Cherry Valentine – est décédé tragiquement.

“Cela va être un choc profond pour la plupart des gens et nous comprenons qu’il n’y a pas de moyen facile pour que cela soit annoncé.”

George, décédé dimanche, est apparu dans la deuxième série de RuPaul’s Drag Race UK.

Sa cause de décès n’a pas encore été révélée.

