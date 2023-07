Mises à jour sur la mort d’Annabelle Ham – La famille de la star de YouTube rompt le silence sur son compte Instagram et révèle la cause tragique de son décès

La dernière vidéo d’Annabelle Ham

Dans la dernière vidéo d’Annabelle Ham, qui a été publiée trois semaines avant sa mort, elle a parlé de son parcours avec le microblading des sourcils, qui est une forme de maquillage permanent.

« Aujourd’hui va être amusant parce que je suis tellement excitée d’enfin m’asseoir et de discuter avec vous de quelque chose de super cool », a-t-elle déclaré dans le clip de près de 18 minutes.

« Depuis longtemps maintenant, je voulais me faire faire les sourcils… C’était toujours quelque chose dont je ne me sentais pas en sécurité et je suis définitivement le genre de personne qui se sent si vous avez l’opportunité, la capacité, l’argent , de sortir et d’avoir un travail qui vous rendra plus sûr de vous, je suis tout à fait d’accord. »