Moscou et Pékin ne forment aucune alliance militaire “à l’instar des associations de la Guerre froide”, a déclaré mercredi le président russe Vladimir Poutine.

Poutine a rencontré mercredi Zhang Youxia, vice-président du Conseil militaire central chinois, alors qu’une délégation plus large de responsables chinois de la défense se rendait à Moscou.

“La Russie et la Chine ne construisent aucune alliance militaire à l’instar de la guerre froide”, a déclaré Poutine, faisant allusion à des coalitions comme l’OTAN, une alliance militaire occidentale formée après la Seconde Guerre mondiale que la Russie critique vivement et accuse à plusieurs reprises d’avoir attisé le conflit.

“Notre interaction avec vous est constructive et constitue un facteur important de stabilisation de la situation internationale”, a déclaré Poutine en s’adressant à la délégation chinoise. selon des commentaires traduits par Google et publiés par l’agence de presse d’État russe Tass.

“Les liens commerciaux et économiques se développent à un bon rythme. Nous atteignons les objectifs que nous nous sommes fixés à l’avance, nous travaillons sur les plateformes internationales, dans les organisations internationales, en premier lieu à l’ONU”, a-t-il énuméré.

Selon le président russe, Moscou et Pékin accordent suffisamment d’attention aux plates-formes régionales, qui « acquièrent de plus en plus un caractère mondial », a-t-il déclaré, faisant référence à l’Organisation de coopération de Shanghai, une organisation de coopération de Shanghai. eurasien politique, économique, sécurité internationale et la défense l’alliance établie par la Chine et la Russie en 2001 – et le groupe de marchés émergents dit « BRICS », comprenant le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.

— Holly Ellyatt