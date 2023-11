Mises à jour sur la guerre Russie-Ukraine du 7 novembre 2023.

Il y a 7 heures

Mikhaïl Klimentiev | via Reuters

Le président russe Vladimir Poutine effectuera jeudi une visite officielle au Kazakhstan, a annoncé mardi le Kremlin.

Poutine s’entretiendra avec le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev et les dirigeants discuteront des “questions clés du développement futur des relations russo-kazakhes de partenariat et d’alliance stratégiques, des perspectives d’interaction dans le cadre des associations d’intégration dans l’espace eurasien, ainsi que ainsi que les problèmes régionaux et internationaux actuels », a déclaré le Kremlin, selon des commentaires publiés par l’agence de presse TASS.

« À la suite de la visite, un certain nombre de documents communs importants devraient être signés. Les présidents feront également des déclarations aux médias », a indiqué le Kremlin.

La visite de Poutine intervient alors que l’Occident et la Chine tentent de courtiser les pays d’Asie centrale riches en pétrole et en minéraux, notamment le Kazakhstan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan, suscitant la colère de Moscou qui considère la région comme sa sphère d’influence traditionnelle.

—Houx Ellyatt