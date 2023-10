il y a 2 heures

Israël a exhorté samedi ses citoyens à quitter immédiatement l’Égypte et la Jordanie, affirmant que le conflit en cours entre Israël et le Hamas a coïncidé avec une « augmentation significative des manifestations anti-israéliennes » dans les pays du monde entier – et en particulier dans les pays arabes du Moyen-Orient.

Une déclaration conjointe du Conseil de sécurité nationale d’Israël, du bureau du Premier ministre et du ministère des Affaires étrangères, a déclaré qu’il avait relevé le niveau d’alerte aux voyageurs pour l’Égypte et la Jordanie, recommandant aux citoyens de ne pas voyager dans ces pays, « et à ceux qui y sont déjà de partez immédiatement. »

L’alerte aux voyageurs pour le Maroc a également été relevée, avec la recommandation aux Israéliens d’éviter tout voyage non essentiel vers ce pays d’Afrique du Nord.

—Sam Meredith