il y a 3 heures

Le Conseil de l’Union européenne envisage de tenir une conférence de paix dans environ six mois pour relancer la pression en faveur d’une solution à deux États au conflit Israël-Hamas, a rapporté vendredi Reuters, citant le Premier ministre espagnol par intérim Pedro Sánchez.

Lors d’une réunion en cours à Bruxelles, les États membres de l’UE n’ont pas répondu à des appels unifiés en faveur d’un cessez-le-feu immédiat dans le conflit en cours, mais ont soutenu une pression plus large des dirigeants mondiaux et des agences humanitaires en faveur de « pauses humanitaires » et de l’ouverture de couloirs d’aide pour les civils pris au piège. à Gaza.

-Karen Gilchrist