Les États-Unis ont lancé des frappes sur deux installations dans l’est de la Syrie utilisées par le Corps des Gardiens de la révolution islamique iraniens en représailles aux attaques contre les forces américaines en Irak et en Syrie par des milices soutenues par l’Iran.

“Ces frappes d’autodéfense étroitement ciblées visaient uniquement à protéger et à défendre le personnel américain en Irak et en Syrie”, a déclaré le secrétaire américain à la Défense Lloyd J. Austin dans un communiqué. une déclaration jeudi.

“Ils sont séparés et distincts du conflit en cours entre Israël et le Hamas, et ne constituent pas un changement dans notre approche du conflit Israël-Hamas”, a-t-il ajouté.

Austin a déclaré que ces « frappes d’autodéfense de précision » avaient commencé le 17 octobre. En conséquence, un entrepreneur citoyen américain est décédé d’un accident cardiaque alors qu’il s’abritait sur place, tandis que 21 autres forces américaines ont été légèrement blessées.

“Les Etats-Unis ne recherchent pas le conflit et n’ont ni l’intention ni le désir de s’engager dans de nouvelles hostilités, mais ces attaques soutenues par l’Iran contre les forces américaines sont inacceptables et doivent cesser”, a déclaré Austin. “L’Iran veut cacher sa main et nier son rôle dans ces attaques contre nos forces.”

“Si les attaques des mandataires iraniens contre les forces américaines se poursuivent, nous n’hésiterons pas à prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour protéger notre peuple”, a déclaré le secrétaire à la Défense.

— Clément Tan