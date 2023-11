Mises à jour sur la guerre Israël-Hamas du 5 novembre 2023

Il y a 17 heures

Le sénateur Jack Reed, D-RI, président de la commission sénatoriale des services armés, a déclaré dimanche que le Hamas est « déterminé à l’extermination d’Israël » et qu’Israël s’efforce à juste titre de mettre fin à cette menace.

“Ce qu’Israël fait – à juste titre – c’est cibler le Hamas pour le dégrader puis le détruire, et nous les aidons dans cet effort”, a déclaré Reed sur “Fox News Sunday”.

“Cela rappelle un peu nos efforts contre l’EI en Irak”, a-t-il ajouté.

Dans cet effort, Israël doit respecter la loi et également gagner les cœurs et les esprits d’une manière qui évite ou minimise les dommages causés aux civils, a déclaré Reed. Les États-Unis aident Israël grâce au renseignement militaire afin de mieux informer des cibles sélectionnées et précises, a-t-il ajouté.

Alors qu’il s’efforce d’éradiquer le Hamas, Israël doit également aider le peuple palestinien – à la fois dans le cadre d’une mission humanitaire et d’une « mesure tactique intelligente », a déclaré Reed.

“Ce que vous voulez faire, c’est séparer le Hamas du peuple palestinien, et vous le faites en faisant croire – et en fait en faisant une réalité – qu’ils peuvent trouver un certain soutien… à l’intérieur des lignes israéliennes et qu’ils ne peuvent pas en trouver”. cela dans le territoire contrôlé par le Hamas”, a déclaré Reed.

— Greg Iacurci