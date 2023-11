Mises à jour sur la guerre entre Israël et le Hamas : nouvelles sur le conflit à Gaza

il y a 3 heures

L’armée israélienne a publié samedi un point sur ses récentes activités, affirmant qu’elle avait pris le contrôle de 11 positions du Hamas.

Dans une mise à jour samedi sur les réseaux sociaux, les Forces de défense israéliennes ont déclaré qu’au cours des dernières 24 heures, elles avaient « neutralisé » des cellules terroristes, repris un certain nombre de postes du Hamas et détruit un tunnel souterrain, ainsi qu’un certain nombre d’autres activités. Le message a été traduit via Google.

Dans une mise à jour distincte, le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a déclaré que l’armée avait ciblé un bataillon spécifique du Hamas, tuant son commandant.

“Ces derniers jours, les combattants de la Brigade Golani et du Bataillon 53 ont éliminé de nombreux terroristes et endommagé les infrastructures et les équipements de combat du bataillon ‘Zabra Tel Elhua’ de l’organisation terroriste Hamas”, Hagari a dit sur Xselon une traduction de Google.

“Les combattants ont mené des raids comprenant des combats dans le sud du quartier de Cheikh Ejlin, à l’ouest de la ville de Gaza, au cours desquels des combats importants ont eu lieu avec les terroristes du Hamas.”

— Katrina Évêque