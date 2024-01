Mises à jour sur la guerre entre Israël et le Hamas : les États-Unis frappent des cibles houthis au Yémen pour la troisième fois

Les États-Unis ont mené mardi une nouvelle frappe militaire contre des missiles balistiques Houthis au Yémen, a déclaré l’armée américaine, mais la dernière salve contre le groupe soutenu par l’Iran a laissé la Maison Blanche aux prises avec la question de savoir comment empêcher un ennemi aguerri de perturber les transports maritimes. voies critiques pour le commerce mondial.

Les frappes de mardi, les troisièmes contre le groupe depuis qu’un barrage aérien et naval dirigé par les États-Unis a touché des dizaines de cibles la semaine dernière, ont détruit quatre missiles qui, selon le commandement central du Pentagone, constituaient une menace imminente pour les navires marchands et les navires de la marine traversant la frontière rouge. Mer et eaux voisines.

Mais la frappe préventive américaine a également eu lieu le troisième jour consécutif où les Houthis ont défié l’administration Biden et ses alliés en tirant des missiles sur des navires qui passaient, endommageant mardi un cargo appartenant à la Grèce. Les Houthis ont endommagé lundi un navire commercial américain après avoir tenté de heurter un navire de guerre américain la veille.

« Nous ne cherchons pas une guerre ; nous ne cherchons pas à étendre cela », a déclaré mardi aux journalistes John F. Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, ajoutant : « Nous continuerons à nous défendre contre eux et à les contrer le cas échéant. »

Cela laisse l’administration face à des choix difficiles. Le président Biden pourrait ordonner une nouvelle série de frappes contre les défenses aériennes des Houthis, leurs dépôts d’armes et leurs installations de lancement et de production d’une série de missiles et de drones, mais les analystes estiment que cela risquerait d’élargir encore davantage la guerre. Ou bien il pourrait se contenter d’échanges plus limités, comme la grève de mardi, mais cela ne résoudrait pas nécessairement la menace qui pèse sur les navires commerciaux, estiment les analystes.

Aucune des deux approches n’a jusqu’à présent dérouté les Houthis. En jurant leur solidarité avec les Palestiniens de Gaza, les dirigeants du groupe ont déclaré qu’ils poursuivraient leurs attaques dans ce qu’ils considèrent comme une protestation contre la campagne militaire israélienne dans le territoire.

M. Kirby a défendu les frappes menées jeudi et vendredi derniers par des avions d’attaque et des navires de guerre américains et britanniques contre plus de 60 cibles à l’aide de quelque 150 bombes et missiles à guidage de précision.

Le vraquier Gibraltar Eagle en Norvège en juin. Les Houthis ont tiré lundi un missile frappant le navire américain, juste au large des côtes du Yémen, dans le golfe d’Aden. Crédit… Presse associée

“La frappe a été conçue pour dégrader et perturber leur activité militaire, leur capacité à stocker, lancer et guider ces missiles vers leurs cibles, ainsi que les drones qu’ils ont lancés”, a-t-il déclaré. “Nous pensons que nous avons eu de bons effets.”

Une analyse confidentielle du Pentagone du premier barrage suggère le contraire. Alors que les frappes menées par les États-Unis ont endommagé ou détruit environ 90 % des cibles touchées, les Houthis ont conservé environ les trois quarts de leur capacité à tirer des missiles et des drones sur des navires, ont déclaré samedi deux responsables américains.

Les estimations des dégâts constituent la première évaluation détaillée des frappes contre près de 30 sites au Yémen la semaine dernière. Ils révèlent les graves défis auxquels l’administration Biden et ses alliés sont confrontés alors qu’ils tentent de dissuader les Houthis de riposter, de sécuriser les routes maritimes critiques entre l’Europe et l’Asie et de contenir la propagation du conflit régional.

« Il y a peu de choses que l’on peut faire avec une simple campagne aérienne », a déclaré Adam Clements, un attaché de l’armée américaine à la retraite pour le Yémen, qui a noté que les Houthis ont survécu à une guerre aérienne de près d’une décennie avec l’Arabie saoudite. “Il est très difficile de neutraliser ce large éventail de menaces.”

Les habitants de la zone proche de la dernière frappe aérienne américaine ont déclaré lundi avoir vu des missiles Houthis être tirés depuis des zones reculées et montagneuses de Mukayras, une ville contrôlée par les Houthis dans le centre du Yémen, vendredi et lundi.

Les missiles lancés depuis Mukayras auraient visé des navires au sud d’Aden ou dans le détroit de Bab el-Mandeb, tandis que les missiles tirés depuis les villes occidentales de Hodeidah et Taiz visaient des navires au sud de la mer Rouge ou au large des côtes du Yémen.

Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Sarea, a fait une déclaration télévisée à la suite d’une nouvelle attaque de missile contre un navire américain dans le golfe d’Aden. Crédit… Yahya Arhab/EPA, via Shutterstock

Jusqu’à présent, les Houthis n’ont pas été découragés.

Mardi, les Houthis ont tiré un missile balistique antinavire dans la mer Rouge, touchant le Zografia, un vraquier battant pavillon maltais et appartenant à la Grèce, a indiqué le commandement central. L’équipage du navire n’a signalé aucun blessé. Le navire est resté en état de naviguer et a poursuivi son voyage, a indiqué l’armée.

Un porte-parole des Houthis, Yahya Sarea, a déclaré dans un communiqué que le groupe avait ciblé le navire avec « un certain nombre de missiles » parce qu’il « naviguait vers les ports de la Palestine occupée » et que le navire avait été directement touché.

Les Houthis « continueront à prendre toutes les procédures pour se défendre et attaquer dans le cadre de leur droit légitime de défendre notre cher Yémen, et nous confirmons notre solidarité continue avec le peuple palestinien lésé », a-t-il déclaré.

Les Houthis ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils agissaient en soutien à la population de Gaza, même si bon nombre des cibles du groupe n’avaient aucun lien clair avec Israël.

L’identification des cibles Houthis s’avère être un défi pour les forces américaines. Les agences de renseignement américaines et occidentales n’ont pas consacré beaucoup de temps ni de ressources ces dernières années à collecter des données sur l’emplacement des sites d’armes des Houthis, ont déclaré les deux responsables américains. Les Houthis constituent une force de guérilla agile et sont, depuis des décennies, habiles à déplacer et à cacher des armes, des équipements et des fournitures. Ils peuvent déplacer des objets et bien les cacher.

Tout a changé après les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre et la riposte terrestre de l’armée israélienne dans la bande de Gaza.

Les analystes américains se sont précipités chaque jour pour rattraper leur retard et répertorier les cibles potentielles des Houthis, ont indiqué les responsables. Frapper des cibles contextuelles dans un court délai, comme la frappe de mardi, une pratique que l’armée appelle le ciblage dynamique, constituerait probablement une partie importante de toute frappe supplémentaire que M. Biden et ses commandants pourraient ordonner.

Même si le Pentagone détruit la puissance de feu supplémentaire des Houthis, l’Iran semble prêt à en fournir davantage.

Des partisans des Houthis brandissent des banderoles représentant des combattants houthis lors de funérailles dans une mosquée de Sana, au Yémen, mardi. Crédit… Yahya Arhab/EPA, via Shutterstock

Des commandos de la marine, appuyés par des hélicoptères et des drones survolant les airs, ont abordé jeudi un petit bateau au large des côtes somaliennes et ont saisi des composants de missiles balistiques et de missiles de croisière de fabrication iranienne à destination du Yémen, a indiqué mardi le commandement central dans un communiqué.

Les articles saisis comprenaient des systèmes de propulsion et de guidage et des ogives pour des missiles balistiques à moyenne portée et des missiles de croisière antinavires Houthis, ainsi que des composants de défense aérienne, indique le communiqué. De tels transferts d’armes aux Houthis violent le droit international et une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, selon le communiqué de l’armée.

« Une première analyse indique que ces mêmes armes ont été utilisées par les Houthis pour menacer et attaquer des marins innocents à bord de navires marchands internationaux transitant par la mer Rouge », indique le communiqué.

De hauts responsables de l’administration et des collaborateurs du Pentagone affirment qu’ils se préparent à des représailles beaucoup plus importantes de la part des Houthis, et les commandants américains préparent une série de réponses croissantes, ont déclaré de hauts responsables militaires américains.

“Nous savons qu’ils ont encore certaines capacités”, a déclaré M. Kirby, un amiral à la retraite de la Marine. «Ils ont encore le temps de faire le bon choix, c’est-à-dire de mettre fin à ces attaques irresponsables.»

Viviane Néréim a contribué au reportage de Riyad, en Arabie Saoudite.