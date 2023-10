Un missile frappe une ville égyptienne de la mer Rouge, près de la frontière israélienne Un missile a frappé un centre médical dans une station balnéaire égyptienne de la mer Rouge, près de la frontière israélienne, tôt vendredi, blessant six personnes, a rapporté le journal égyptien Al Qahera News, et l’armée israélienne a déclaré qu’elle était au courant d’un incident de sécurité dans la région. Citant des sources, Al Qahera a rapporté que l’explosion dans la ville de Taba était liée aux combats entre Israël et les militants du Hamas à Gaza. Cette semaine, Israël a déclaré qu’une roquette revendiquée par le Hamas avait touché une zone périphérique d’Eilat, en face de Taba, du côté israélien de la frontière. (Reuters)



Deuxième jour de la guerre entre Israël et le Hamas : les forces israéliennes entrent à Gaza alors que les pays arabes condamnent les bombardements en cours Alors que la guerre entre Israël et le Hamas entre dans son 21e jour, des véhicules militaires israéliens ont mené une opération dans la zone centrale d’Al-Bureij, engageant des affrontements avec des militants près de la frontière, comme l’a rapporté Reuters citant les médias affiliés au Hamas. Voici les 10 principales mises à jour. Lisez l’histoire complète ici.



Le Hamas affirme que « près de 50 » otages israéliens ont été tués à la suite de frappes aériennes à Gaza La branche armée du Hamas, groupe militaire palestinien, a affirmé que “près de 50” otages israéliens avaient été tués “à la suite” de frappes israéliennes à Gaza, a rapporté jeudi l’agence de presse AFP. L’agence de presse n’a toutefois pas pu vérifier dans l’immédiat cette affirmation. La déclaration du Hamas intervient après qu’Israël a déclaré que ses chars et son infanterie avaient lancé un raid nocturne dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas. Plusieurs cibles militantes ont été attaquées alors qu’une incursion terrestre plus large se profilait après plus de deux semaines de guerre. Lisez l’histoire complète ici.



À la tribune de l’ONU, l’envoyé d’Israël diffuse une vidéo horrible de l’attaque du Hamas L’envoyé d’Israël aux Nations Unies a montré jeudi à l’Assemblée générale, composée de 193 membres, une brève vidéo montrant, selon lui, un combattant du Hamas tentant de décapiter un homme avec un outil de jardinage lors de l’attaque des militants palestiniens contre Israël le 7 octobre. L’ambassadeur Gilad Erdan a déclaré aux diplomates que la victime vue dans les quelques secondes d’images qu’il leur avait diffusées sur une tablette n’était ni israélienne ni juive, mais un ouvrier agricole thaïlandais. “On peut voir un civil terriblement blessé – ensanglanté, mais vivant – étendu sur le sol alors qu’un sauvage du Hamas criant Allahu Akbar frappe à plusieurs reprises le cou de l’homme avec une houe afin de le décapiter”, a déclaré Erdan à l’assemblée. (Reuters)



“Ce n’est pas une guerre contre les Palestiniens mais contre l’envoyé israélien du Hamas à l’AGNU” L’ambassadeur permanent d’Israël auprès des Nations Unies, Gilad Erdan, a déclaré que son pays ne menait pas une guerre “avec les Palestiniens” mais avec le Hamas, ajoutant que l’organisation terroriste ne se souciait pas du peuple palestinien, de la paix ou du dialogue. Invoquant les attaques meurtrières coordonnées des terroristes du Hamas contre des civils non armés dans le sud d’Israël le 7 octobre, Erdan, lors de son discours à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies, a déclaré que le « massacre » n’avait rien à voir avec les Palestiniens. “Tous les Etats membres ici présents qui sont convaincus que nous sommes prêts à discuter d’une nouvelle série de conflits au Moyen-Orient, d’un autre différend entre Israël et les Palestiniens ont tort”, a-t-il déclaré. (ANI)



Les troupes israéliennes effectuent un bref raid sur le nord de Gaza pour se « préparer » à une incursion à grande échelle attendue Les troupes et les chars israéliens ont brièvement attaqué le nord de Gaza dans la nuit, a déclaré jeudi l’armée, s’engageant avec les combattants du Hamas et ciblant les armes antichar afin de « préparer le champ de bataille » avant une invasion terrestre attendue. Le troisième raid israélien depuis le début de la guerre a eu lieu après plus de deux semaines de frappes aériennes dévastatrices qui ont fait des milliers de morts et plus d’un million de personnes déplacées de leurs foyers, dans ce petit territoire densément peuplé. (PA)



Guerre Israël-Hamas : les fabricants de Pegasus et d’autres sociétés de logiciels espions inscrites sur la liste noire se sont mobilisées pour traquer les otages à Gaza Depuis son horrible attaque contre Israël, le Hamas a maintenu en captivité des centaines d’Israéliens, y compris des étrangers, à Gaza. Dans un développement majeur, les forces de sécurité israéliennes ont fait appel à des sociétés de logiciels espions comme le fabricant de logiciels espions Pegasus pour suivre les otages dans la bande de Gaza, a rapporté Bloomberg citant des sources. Aux côtés d’Israël, des pays comme l’Italie et les États-Unis souhaitent également rapatrier les otages avant de négocier un cessez-le-feu dans la guerre en cours. Cependant, des sociétés comme NSO Group et Candiro, toutes deux inscrites sur la liste noire des États-Unis, sont invitées à améliorer rapidement leurs capacités en matière de logiciels espions pour répondre aux besoins définis par les forces de sécurité du pays, ont déclaré à BB quatre sources du secteur de la cybersécurité. La nouvelle a également été confirmée par un responsable du gouvernement israélien. Lisez l’histoire complète ici.



Israël publie une vidéo « inédite » montrant des soldats de Tsahal tuant des militants du Hamas et sauvant des otages | Montre Avant de lancer sa frappe terrestre massive sur Gaza, Israël a publié une vidéo de ses soldats de combat de l’unité Shaldag de Tsahal neutralisant les militants du Hamas et sauvant des otages. Lisez l’histoire complète ici.



Biden relie le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe à la guerre entre Israël et le Hamas et déclare : “Je suis convaincu…” Nouvelles de la guerre Israël-Hamas : alors qu’Israël envahissait Gaza sur le terrain jeudi, ciblant les positions du Hamas à l’aide de chars, le président américain Joe Biden a laissé entendre que l’une des raisons derrière l’attaque des combattants du Hamas contre Israël le 7 octobre était l’annonce récente de la Corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe. Selon un rapport du GTRI, la guerre en cours entre Israël et les combattants du Hamas à Gaza peut faire dérailler la perspective d’un accord de paix historique entre Israël et l’Arabie saoudite, un pilier crucial du cadre du corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe (IMEEC). Lisez l’histoire complète ici.



Le génocide à Gaza continue, déclare le ministre iranien des Affaires étrangères Le ministre iranien des Affaires étrangères affirme que si le « génocide » à Gaza continue, les États-Unis « ne seront pas épargnés par cet incendie ».



Guerre Israël-Gaza EN DIRECT : le Qatar et les États-Unis conviennent de revoir les liens du pays du Golfe avec le Hamas Selon les derniers rapports, les États-Unis et le Qatar ont convenu de revoir les liens du pays du Golfe avec les combattants du Hamas suite à la crise des otages dans la guerre Israël-Gaza.



La cote de popularité de BIden chute au milieu de la guerre entre Israël et Gaza La cote de popularité du président américain a chuté de 11 points de pourcentage parmi les électeurs de son parti démocrate au cours du mois dernier, selon un nouveau sondage Gallup, passant de 86 à 75 pour cent. Dans une déclaration annonçant les conclusions, Gallup a souligné la guerre à Gaza : « Biden a été critiqué par certains membres de son parti pour s’être trop rapproché d’Israël et ne pas en faire assez pour les Palestiniens », a-t-il déclaré. Les analystes avertissent que le soutien inébranlable de Biden à Israël pourrait aliéner les électeurs arabes, musulmans et les jeunes, et nuire à ses chances de réélection en 2024.



Le Hamas affirme que « près de 50 » otages ont été tués dans les bombardements israéliens Le Hamas affirme que « près de 50 » otages ont été tués dans les bombardements israéliens Abu Obeida, porte-parole de la branche militaire du Hamas, les Brigades al-Qassam, a déclaré que « près de 50 » otages détenus dans la bande de Gaza ont été tués à cause des frappes israéliennes. (Mint n’a pas pu vérifier individuellement les chiffres)



Israël affirme avoir tué le chef adjoint des renseignements du Hamas Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont annoncé avoir tué le chef adjoint de la direction du renseignement du Hamas, Shadi Barud, lors d’une frappe dans la bande de Gaza jeudi. L’armée israélienne a accusé Barud d’avoir planifié les attaques du Hamas du 7 octobre dans le sud d’Israël avec son leader actuel à Gaza, Yahya Sinwar.



La guerre entre Israël et Gaza fait le point EN DIRECT : l’armée israélienne intensifie ses attaques en Cisjordanie Au milieu des bombardements incessants de la bande de Gaza, l’armée israélienne aurait intensifié ses attaques en Cisjordanie



La guerre entre Israël et Gaza fait le point en direct : 9 pays arabes publient une déclaration commune Neuf pays arabes – Bahreïn, Égypte, Jordanie, Koweït, Maroc, Oman, Qatar, Arabie saoudite et Émirats arabes unis – publient une déclaration commune condamnant le ciblage des civils et les violations du droit international à Gaza, ajoutant que la légitime défense ne justifie pas de négliger la droits des Palestiniens.



Instagram bloque les comptes pro-palestiniens Des comptes Instagram pro-palestiniens ont été verrouillés par Meta après ce que le propriétaire de Facebook a qualifié de signes suspects de sécurité compromise. Un compte Instagram populaire parmi les partisans de la Palestine avec plus de 6 millions de followers, @eye.on.palestine, est indisponible depuis mercredi soir. Le compte de sauvegarde n’était pas non plus consultable. Les deux comptes étaient toujours indisponibles jeudi midi.