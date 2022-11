Mises à jour sur la grève scolaire en Ontario : le contrat imposé devrait être adopté

Le gouvernement de Doug Ford et un syndicat représentant les travailleurs de l’éducation de l’Ontario semblent être sur une trajectoire de collision jeudi, le gouvernement étant sur le point d’adopter une législation anti-grève dramatique et des groupes de travailleurs se préparant pour une journée de manifestations vendredi.

“Ils n’ont pas refusé (sic) de retirer cette grève et en tant que tel, nous n’avons pas le choix de présenter ce projet de loi, qui pourrait être adopté cet après-midi, destiné à éviter une grève et à créer une certaine stabilité”, a déclaré Lecce au CP24 dans une interview jeudi. Matin.

Quelque 55 000 travailleurs de l’éducation de l’Ontario – y compris des concierges, du personnel administratif et des travailleurs de soutien à l’éducation – représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) devraient quitter le travail vendredi, malgré le fait que la grève sera probablement illégale.

Plus tôt cette semaine, Lecce a présenté une législation qui interdirait aux travailleurs de faire grève et imposerait un contrat de quatre ans. Dans la législation, la Loi sur le maintien des étudiants en classe, le gouvernement a déclaré qu’il utiliserait la clause nonobstant – une disposition rarement utilisée de la constitution canadienne – pour annuler toute contestation possible de la loi au motif qu’elle viole les droits des travailleurs inscrits dans la Charte.

La loi devrait être adoptée à l’Assemblée législative à majorité PC à Queen’s Park jeudi après-midi.

Le projet de loi imposerait un contrat de quatre ans qui comprend une augmentation de salaire de 2,5 % pour ceux qui gagnent moins de 43 000 $ par année et une augmentation de 1,5 % pour tous les autres employés.

Le SCFP a demandé une augmentation de 11,7 %, ce qui équivaut à environ 3,25 $ de plus de l’heure, à tous les niveaux.

Le taux d’inflation annuel du Canada oscille actuellement autour de 7 %.

Alors que le syndicat a proposé une contre-offre mardi soir, Lecce a indiqué que le gouvernement ne négocierait pas davantage sous la menace d’une grève, préparant apparemment les deux parties à une collision vendredi qui fermera des dizaines d’écoles à travers la province.

Les responsables du ministère ont déclaré que le gouvernement restait à la table des négociations. Cependant, les pourparlers en face à face entre les deux parties n’ont pas lieu actuellement.

“C’est le dernier recours de tout gouvernement. Mais lorsqu’ils s’engageront dans une grève, le gouvernement utilisera tous les outils à sa disposition pour offrir une certaine stabilité et certitude à des millions de parents qui seront horriblement bouleversés demain et à 2 millions d’enfants qui devraient être en classe », a déclaré Lecce.

Le gouvernement a menacé de lourdes amendes les travailleurs qui feraient grève.

Les groupes syndicaux et de défense des droits civiques ont hésité face à la législation et ont répondu avec indignation à la volonté du gouvernement Ford d’utiliser la clause dérogatoire, un outil rare qu’il a utilisé l’année dernière pour faire adopter un projet de loi limitant la publicité électorale des tiers.

Ford a également menacé en 2018 d’utiliser la clause pour réduire unilatéralement la taille du conseil municipal de Toronto si les tribunaux annulaient sa décision pour des motifs constitutionnels.

La dernière volonté de l’Ontario d’utiliser «l’option nucléaire» législative a suscité une réprimande du premier ministre Justin Trudeau mercredi, le premier ministre la qualifiant de «mauvaise et inappropriée» et affirmant que le gouvernement fédéral évaluerait ses options pour réagir.

Le syndicat a déclaré mercredi que la grève débutera vendredi et se poursuivra indéfiniment.

Jeudi, le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO) a déclaré que ses travailleurs de l’éducation se joindraient également aux membres du SCFP lors d’une journée de protestation vendredi.

« Les travailleurs de l’éducation du SEFPO/SEFPO quitteront le travail ce vendredi dans une manifestation monumentale de solidarité avec leurs collègues du SCFP qui s’apprêtent à organiser une manifestation à l’échelle de la province contre Stephen Lecce et le projet de loi 28 du gouvernement Ford », ont déclaré les syndicats dans un communiqué. .

Les conseils scolaires publics et catholiques de Toronto ont déclaré que les écoles ne seraient pas ouvertes en cas de grève vendredi.



– Avec des fichiers de Katherine DeClerq