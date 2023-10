LEWISTON, Maine-

Des policiers lourdement armés ont encerclé une maison jeudi alors qu’ils recherchaient un réserviste de l’armée américaine qui, selon les autorités, a tué 18 personnes et en a blessé 13 autres lors d’une fusillade massive dans un bowling et un bar à Lewiston, dans le Maine.

“Vous devez sortir maintenant sans rien dans les mains. Les mains en l’air”, a crié la police dans un mégaphone devant la maison appartenant à un proche du suspect Robert Card, près de la ville de Bowdoin.

Des dizaines de responsables de l’application des lois étaient descendus sur la propriété, avec des annonces prolongées appelant Card et toute personne présente dans la maison à sortir dans l’allée. Dans la plupart des cas, lorsque la police exécute des mandats – même contre des suspects recherchés pour des crimes violents – elle entre rapidement dans la maison.

“Les annonces qui sont entendues par haut-parleur sont des annonces de mandat de perquisition standard lors de l’exécution d’un mandat pour garantir la sécurité de toutes les personnes impliquées”, a déclaré la porte-parole de la police d’État, Shannon Moss. “On ne sait pas si Robert Card se trouve dans l’une des maisons que les forces de l’ordre vont fouiller.”

Des centaines d’agents chargés de l’application des lois, dont des dizaines d’agents du FBI, sont à la recherche de Card, un réserviste de 40 ans ayant des antécédents de problèmes de santé mentale, depuis les fusillades de mercredi soir dans un bowling et dans un bar qui ont poussé les clients paniqués à se précipiter sous des tables et derrière des quilles et ont saisi de peur tout l’État du Maine.

Les écoles, les cabinets médicaux et les épiceries ont fermé leurs portes et les gens sont restés derrière des portes verrouillées dans des villes situées à 80 kilomètres des lieux de la fusillade de mercredi soir à Lewiston.

Le président Joe Biden a ordonné que tous les drapeaux américains soient mis en berne alors que les condoléances affluaient de tout le pays et du pays, y compris de l’auteur et natif du Maine Stephen King, qui a qualifié cela de “folie”. Les attaques ont stupéfié un État de seulement 1,3 million d’habitants qui a l’un des taux d’homicides les plus bas du pays : 29 meurtres sur toute l’année 2022.

Card est considéré comme armé et dangereux et ne doit pas être approché, ont déclaré les autorités lors d’une conférence de presse. Card a subi une évaluation de santé mentale à la mi-juillet après avoir commencé à agir de manière erratique alors qu’il était dans son régiment de réserve, a déclaré un responsable américain à l’Associated Press.

Plus tôt, la police n’avait pas dit si elle avait vu Card depuis les fusillades au Schemengees Bar and Grille et au Just-In-Time Recreation, un bowling situé à environ 6 kilomètres de là. Le bureau du shérif du comté d’Androscoggin a publié deux photos du suspect entrant dans la piste de bowling avec un fusil levé sur l’épaule.

Les enquêteurs n’ont pas non plus précisé quelle(s) arme(s) Card a utilisé lors de la fusillade ni comment il les a obtenues.

Plus tôt jeudi, près de la propriété Card à Bowdoin, à environ 24 kilomètres de Lewiston, plusieurs agents du FBI et d’autres officiers lourdement armés se sont rassemblés. Un véhicule de style militaire et une camionnette blanche sont arrivés alors qu’un hélicoptère survolait le ciel et que quelqu’un criait à plusieurs reprises : « FBI ! Ouvrez la porte ! » Plusieurs détonations fortes ont été entendues peu de temps après.

Cette photo montre Robert Card, que la police a identifié comme une personne d’intérêt en lien avec la fusillade de masse à Lewiston, dans le Maine, le mercredi 25 octobre 2023. (Lewiston, Maine, service de police via AP)

Un numéro de téléphone indiqué pour la carte dans les archives publiques n’était pas en service. Une femme qui a répondu au numéro de téléphone d’un des proches de Card a déclaré jeudi après-midi que la famille aidait le FBI. Elle n’a pas donné son nom ni aucun détail supplémentaire.

L’Agence des services frontaliers du Canada a émis une alerte « armée et danger » à ses agents stationnés le long de la frontière canado-américaine.

La gouverneure du Maine, Janet Mills, a promis de faire tout ce qui était nécessaire pour retrouver Card et « demander des comptes à quiconque est responsable de cette atrocité… et demander justice complète pour les victimes et leurs familles ».

Huit mandats d’arrêt pour meurtre ont été émis contre Card après que les autorités ont identifié huit des victimes, a indiqué la police. Dix autres seront probablement délivrés une fois que les noms des autres morts seront confirmés, a déclaré le colonel William Ross de la police de l’État du Maine.

Trois des 13 personnes blessées dans la fusillade étaient dans un état critique et cinq étaient hospitalisées mais stables, ont indiqué des responsables du Central Maine Medical Center.

L’attaque a commencé à Just-In-Time Recreation, où se déroulait une ligue de quilles pour enfants, peu avant 19 heures mercredi. Un quilleur, qui s’est identifié uniquement comme Brandon, a déclaré avoir entendu environ 10 coups de feu, pensant que le premier était un ballon qui éclatait.

“J’avais le dos tourné à la porte. Et dès que je me suis retourné et que j’ai vu que ce n’était pas un ballon – il tenait une arme – je l’ai simplement réservé”, a-t-il déclaré à l’AP.

Brandon a déclaré qu’il avait dévalé toute la longueur de l’allée, se glissant dans la zone des quilles et grimpant pour se cacher dans les machines.

Moins de 15 minutes après le début de la fusillade, de nombreux appels au 911 ont commencé à arriver de Schemengees, qui offrait 25 % de réduction aux clients travaillant dans le secteur des bars ou de la restauration.

Patrick Poulin était censé être au centre de quilles avec son fils de 15 ans, qui fait partie d’une ligue qui s’entraînait mercredi. Ils sont restés à la maison, mais il estime qu’il y avait probablement plusieurs dizaines de jeunes quilleurs, âgés de 4 à 18 ans, accompagnés de leurs parents, dans l’établissement. Le frère de Poulin était là, a-t-il déclaré, et a conduit certains enfants à l’extérieur lorsque la fusillade a commencé.

«Il est plutôt secoué», a déclaré Poulin jeudi. “Et je me rends compte aujourd’hui, comme, wow, j’étais très proche d’y être. Et beaucoup de gens qui ont été blessés, je sais.”

April Stevens vit dans le même quartier où a eu lieu l’une des fusillades. Elle a allumé toutes ses lumières pendant la nuit et a verrouillé ses portes. Elle connaissait quelqu’un tué au bar et une autre personne blessée qui avait besoin d’une intervention chirurgicale.

“Nous prions pour tout le monde”, a déclaré Stevens en larmes.

Les autorités ont lancé une recherche multi-États de Card sur terre et sur l’eau. La Garde côtière a envoyé un bateau de patrouille jeudi matin le long de la rivière Kennebec, mais après des heures de recherche, ils n’ont trouvé « rien d’extraordinaire », a déclaré le premier maître Ryan Smith, responsable de la station portuaire de Boothbay de la Garde côtière.

Une voiture qui appartiendrait à Card a été découverte près d’une rampe de mise à l’eau dans la ville de Lisbonne, près de la rivière Androscoggin, qui se connecte au Kennebec, et le bateau de 4,5 mètres de Card est toujours porté disparu, a déclaré Smith.

Un bulletin envoyé à la police à travers le pays après l’attaque indiquait que Card avait été interné dans un établissement de santé mentale pendant deux semaines l’été dernier après avoir « entendu des voix et des menaces de tirer » sur une base militaire.

Un responsable américain a déclaré que Card avait été chargé de soutenir l’entraînement du 3e bataillon du 304e régiment d’infanterie de la réserve de l’armée à West Point, dans l’État de New York, lorsque les commandants ont commencé à s’inquiéter à son sujet.

La police d’État a emmené Card à l’hôpital communautaire militaire Keller à West Point pour évaluation, selon le responsable, qui n’était pas autorisé à discuter publiquement de l’information et a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat.

Un voisin, Dave Letarte, a déclaré que la famille de Card les laissait chasser le cerf sur leur propriété et qu’ils étaient gentils, bien que Letarte ait déclaré avoir remarqué que Card semblait avoir des problèmes mentaux pendant un certain temps.

“Les gens ont des problèmes, mais on ne s’attend pas à ce qu’ils s’enfoncent comme ça”, a déclaré Letarte. “Quand nous l’avons vu aux informations hier soir, j’ai été choqué.”

Immédiatement après la fusillade, des policiers armés de fusils ont pris position autour de Lewiston, la deuxième plus grande ville du Maine, avec une population de 37 000 habitants. La communauté autrefois majoritairement blanche des usines est devenue l’une des villes les plus diversifiées du nord de la Nouvelle-Angleterre après un afflux majeur d’immigrants, principalement en provenance de Somalie, ces dernières années.

Les écoles situées à 80 kilomètres de là, dans la ville de Kennebunk, ont fermé leurs portes alors que les recherches se poursuivaient. Portland, la plus grande ville du Maine, a fermé ses bâtiments publics.

Lors de nombreuses fusillades de masse aux États-Unis, le suspect a été retrouvé – mort ou vivant – en quelques minutes. Mais Card était toujours en liberté une journée entière après la fusillade. Lewiston était presque vide par une journée d’automne inhabituellement chaude. Des panneaux à messages modifiables rappelaient aux gens de rester derrière les portes verrouillées.

Au Bates College de Lewiston, les étudiants sont restés dans des dortoirs avec les stores fermés, a déclaré Diana Florence, dont le fils est en deuxième année. Elle a une fille qui est en dernière année à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, qui a été incarcérée deux fois le mois dernier pour une fusillade et un homme armé.

“Je n’arrivais pas à croire que cela se reproduise. Cela arrive à mon fils après que cela soit arrivé à ma fille”, a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique jeudi.

Il s’agit du 36e massacre aux États-Unis cette année, selon une base de données gérée par l’Associated Press et USA Today en partenariat avec l’Université Northeastern.

Le Maine n’exige pas de permis pour porter une arme à feu, et l’État a une culture de longue date en matière de possession d’armes à feu, liée à ses traditions de chasse et de tir sportif. Gardant à l’esprit le fort soutien en faveur du droit aux armes à feu, les législateurs ont adopté en 2019 une loi « drapeau jaune » qui obligerait la police à demander une évaluation médicale à toute personne considérée comme dangereuse avant d’essayer de retirer son arme. Cependant, les critiques ont accusé qu’il s’agissait d’une version plus faible des lois « d’alerte » plus strictes que de nombreux autres États ont adoptées.

——

Patrick Whittle, journaliste d’Associated Press, à Portland, dans le Maine ; Robert Bukaty à Lewiston, Maine ; Darlene Superville et Lolita Baldor à Washington, DC ; Michael Casey à Boston ; Kathy McCormack à Concord, New Hampshire ; Rhonda Shafner, chercheuse à Associated Press à New York ; et Jeffrey Collins de Columbia, Caroline du Sud, ont contribué à ce rapport.