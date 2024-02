Mises à jour sur la fusillade de l’église de Lakewood : les voisins du suspect partagent leurs inquiétudes alors que la victime de sept ans se bat pour la vie

L’ex-mari de Moreno est un délinquant sexuel enregistré, et son fils a des besoins spéciaux et a été placé sous sa garde après le divorce.

Selon les documents de divorce, il a affirmé que Moreno « ne démontre aucun attachement à l’enfant » et l’appelle « le garçon » à la place de son nom et « n’établit pas de contact visuel avec lui ».

Les services de protection de l’enfance ont enquêté à plusieurs reprises sur la famille et ont découvert que Moreno « avait des antécédents de comportement paranoïaque irrégulier et de harcèlement criminel et avait été diagnostiquée comme présentant un Munchausen par procuration », et qu’elle avait rangé une arme chargée dans le sac à langer de son enfant de 3 ans.