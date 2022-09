Mises à jour sur la construction de routes dans le comté de Will, Joliet – Shaw Local

Beaucoup de réparations de routes sont en cours dans le comté de Will en ce moment.

Mais Gregory P. Ruddy, directeur des travaux publics de la ville de Joliet, demande à la communauté d’être patiente pendant la construction.

“En fin de compte, nous espérons nous retrouver avec un produit meilleur et plus sûr pour le public”, a-t-il déclaré.

Joliet a un certain nombre de projets de resurfaçage, qui comprennent des réparations de bordures et des remplacements de rampes ADA, ainsi que des projets de reconstruction, a déclaré Ruddy.

Les projets de reconstruction comprennent l’excavation de l’ensemble de la route pour installer des bordures, des gouttières et des égouts pluviaux et mettre en place de nouvelles routes et de l’asphalte, a déclaré Ruddy.

“Nous avons eu un peu de retard sur certains de nos entrepreneurs”, a déclaré Ruddy. « Une grève à la carrière locale a limité la quantité de pierre que nous avons utilisée pour les projets en construction cet été. La grève est depuis résolue et le travail a repris.

Bon nombre de ces projets routiers sont actuellement en cours et devraient être terminés d’ici l’hiver, bien que certains “saigneront très probablement au printemps”, a-t-il déclaré.

“Nous essayons d’éviter de laisser les routes ouvertes pendant l’hiver”, a déclaré Ruddy. « Si nous estimons que nous ne sommes pas en mesure de le terminer au moment où les usines d’asphalte s’arrêtent, nous planifions ces travaux pour le printemps.

Actuellement, Joliet a 75 projets de resurfaçage pour 2022. Cela n’inclut pas les 12 sections de Joliet où les entrepreneurs démolissent les routes pour installer de nouvelles conduites d’eau et remplacer les conduites de branchement en plomb.

Malheureusement, chaque projet est accompagné de son propre calendrier d’achèvement, qui varie selon la portée et la taille, a-t-il déclaré. Un projet avec des égouts pluviaux prendra plus de temps qu’un sans eux. Les longues routes ont besoin de plus de temps pour être réparées que les courtes, a-t-elle déclaré.

Ruddy a déclaré que la ville reçoit des appels concernant l’heure à laquelle la route est en construction, mais ceux-ci sont traités au cas par cas, a-t-il déclaré.

«Les gens sont sortis de leur allée pendant plusieurs semaines. Cela suscite des inquiétudes », a déclaré Ruddy. « Nous essayons de travailler avec les résidents pour leur atténuer les désagréments.

Ruddy a déclaré que les projets de reconstruction actuellement en cours et qui devraient être pratiquement achevés en 2022 comprennent Curtis Avenue (Raynor top Wilcox), Harwood Avenue (Cass to Sterling) et Washington Street (York to Eastern).

Les améliorations de l’échangeur Houbolt Road & I-80 sont en cours et devraient être pratiquement achevées en juillet 2023, a déclaré Ruddy.

Trois projets de construction de routes se verront attribuer des contrats de construction en septembre, mais les travaux ne commenceront qu’au printemps 2023. Il s’agit notamment de Parks Avenue (Elwood à Liberty), Dekalb Street (Pleasant à Center) et Dora Avenue (Woodruff à Garvin), a déclaré Ruddy.

Les travaux du programme de remplacement des trottoirs 2022 ont commencé. Mais cela s’arrêtera probablement pendant l’hiver et reprendra au printemps 2023. Ruddy a déclaré.

De plus, un certain nombre de projets de resurfaçage, qui comprennent l’installation de rampes de trottoir conformes à l’ADA, sont prévus dans le comté de Will dans le cadre de Rebuild Illinois, selon le ministère des Transports de l’Illinois.

Les projets en cours et qui devraient être achevés à la fin de l’automne comprennent l’Illinois 53 (Bolingbrook Drive) de l’Interstate 55 au nord de St. Andrews Drive, Independence Boulevard (Illinois 53) de Romeo Road (135th Street) à University Parkway, selon IDOT.

Les projets qui devraient commencer au printemps 2023 et s’achever au printemps 2023 comprennent Joliet Road de l’Interstate 55 à Sherman Road et US 30 de l’Interstate 80 à l’est de Church Street, selon IDOT.