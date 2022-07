Mises à jour sur la cause du décès d’Ivana Trump – La famille pleure la perte de l’ex-femme de Donald et se prépare pour les funérailles de NYC dans quelques jours

“Quelque chose n’allait pas” l’année précédant la mort d’Ivana

James Edstrom, un ami d’Ivana Trump, a remarqué que “quelque chose n’allait pas” dans l’année précédant sa mort.

Le photographe, qui a vu Ivana pour la dernière fois il y a environ un an à New York, a déclaré au Sun : « Je lui ai dit que je voulais faire un livre de mode et que je voulais utiliser une photo que j’avais prise il y a des années.

«Quand elle et Donald ont divorcé, elle a organisé une fête à l’hôtel Plaza et elle est arrivée dans un vieux taxi à damier vert antique restauré.

“Je lui ai dit : ‘Ivana, tu sais, je pensais faire un livre de mode sur les années 80’. Je pensais que tu utilisais cette photo pour la couverture.

“Elle m’a regardé, elle a dit:” Wow, ce serait vraiment, vraiment génial. Mais il y avait quelque chose qui n’allait pas, vous savez, elle n’avait pas cette étincelle.

“Il n’y avait pas cette joie de vivre qu’elle avait toujours eue. C’était comme si c’était parti. J’avais peur qu’elle ait un début précoce de la maladie d’Alzheimer ou quelque chose du genre.