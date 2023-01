Mises à jour sur la cause du décès de David Crosby – Les hommages affluent alors que le légendaire membre fondateur de Stills & Nash décède à 81 ans

DAVID Crosby, auteur-compositeur-interprète et guitariste membre fondateur des Byrds and Crosby et de Stills & Nash est décédé.

La nouvelle a été confirmée dans une déclaration faite par la femme de Crosby à Variety : “C’est avec une grande tristesse après une longue maladie que notre bien-aimé David (Croz) Crosby est décédé.

“Il était affectueusement entouré de sa femme et âme sœur Jan et de son fils Django.

“Bien qu’il ne soit plus parmi nous, son humanité et sa gentillesse continueront de nous guider et de nous inspirer.

“Son héritage continuera à vivre à travers sa musique légendaire. Paix, amour et harmonie à tous ceux qui ont connu David et ceux qu’il a touchés. Il va beaucoup nous manquer.”

Ceux qui suivaient son compte Twitter extrêmement actif, où il avait continué à tweeter aussi récemment que mercredi, ont été choqués d’apprendre son décès.

Il avait 81 ans au moment de sa mort.

