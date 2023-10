Crédit d’image : Crédit de l’établissement correctionnel du comté de Monroe/Shutterstock

Quatre étudiants de l’Université de l’Idaho ont été mortellement poignardés en novembre 2022, et l’affaire fait depuis lors rage dans le pays. Maintenant que leur meurtrier présumé, Bryan Kohberger, a commencé son procès le 26 octobre, de plus amples informations ont été découvertes. Pour une chronologie complète et des mises à jour sur l’affaire, continuez à lire.

Des étudiants de l’Idaho College sont assassinés

Le 13 novembre 2022, Kaylee Goncalves, Ethan Chapin, Madison Mogen et Xana Kernodle, étudiants de l’Université de l’Idaho, ont été retrouvés morts dans leur maison commune hors campus à Moscou, Idaho. Les autorités ont révélé que les jeunes adultes avaient très probablement été assassinés alors qu’ils dormaient.

Quelques heures avant d’être poignardés, Goncalves et Mogen se sont rendus dans un club local, tandis qu’Ethan et Xana ont assisté à une fête de fraternité à Sigma Chi.

Y avait-il des survivants ?

Il y a deux survivants des meurtres : les colocataires Bethany Funke et Dylan Mortenson. Mortenson aurait affirmé avoir vu le tueur le 13 novembre. Elle a décrit le meurtrier comme « une silhouette vêtue de vêtements noirs et d’un masque » et s’est enfermée dans sa chambre après l’avoir vu traverser la maison.

Bethany a d’abord combattu une demande légale lui demandant de témoigner devant le tribunal. Pendant ce temps, l’équipe de défense de Kohberger faisait pression pour qu’elle comparaît dans la salle d’audience de l’Idaho parce qu’elle pensait que le témoignage de Funke pourrait disculper Kohberger. Cependant, elle a finalement accepté de témoigner depuis le Nevada lors de l’audience préliminaire de Kohberger dans l’Idaho.

Bryan Kohberger identifié comme suspect

Un mois après leur décès, la police a identifié Kohberger, étudiant en doctorat en criminologie dans l’État de Washington, comme suspect. Il a été arrêté et inculpé en Pennsylvanie de quatre chefs de meurtre au premier degré et de cambriolage. La police a expliqué qu’elle avait relié Kohberger à la scène du crime grâce à une analyse médico-légale d’un étui de couteau en cuir. L’ADN ressemblait beaucoup à celui de Kohberger, ont indiqué les responsables.

Bryan Kohberger va au procès

Lors de son audience préliminaire de janvier 2023, Kohberger a renoncé à son droit à un procès rapide, et le procès devait initialement avoir lieu le 26 juin. Un jury a officiellement inculpé Kohberger de quatre chefs de meurtre au premier degré en plus du cambriolage criminel. Il avait alors plaidé non coupable.

La date d’audience de Kohberger a finalement été reportée au 26 octobre. Son équipe de défense aurait fait valoir que l’acte d’accusation du grand jury manquait de preuves suffisantes reliant Kohberger à la scène du crime et que les jurés étaient partiaux dans leur décision.

L’alibi de Bryan Kohberger révélé

En août 2023, les avocats de la défense de Kohberger ont présenté son alibi, pour lequel il affirmait qu’il était en voiture au moment des meurtres.

“M. Kohberger a depuis longtemps l’habitude de se promener seul », indiquent les documents judiciaires pour l’alibi de Kohberger. “M. Kohberger ne prétend pas se trouver à un endroit précis à une heure précise ; à l’heure actuelle, il n’y a pas de témoin spécifique pour dire précisément où se trouvait M. Kohberger à chaque instant entre tard dans la nuit du 12 novembre 2022 et tôt le matin du 13 novembre 2022. »