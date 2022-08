Mises à jour sur 3 actions Bullpen qui ont percé le mème et le buzz de la vente au détail cette semaine

Les bénéfices de la vente au détail et les actions de mèmes – bonjour Bed Bath & Beyond – ont dominé une grande partie de la couverture du marché cette semaine. Mais certaines entreprises d’autres secteurs ont réussi à attirer l’attention, dont trois se trouvent actuellement dans notre Bullpen : Starbucks (SBUX), Estee Lauder (EL) et Palo Alto Networks (PANW). Avant de passer en revue ce qui s’est passé et nos mises à jour sur ces actions, un rappel rapide que le Bullpen est une collection d’actions identifiées par l’équipe du Club comme ayant le potentiel de rejoindre Jim’s Charitable Trust, dont les avoirs servent de portefeuille. Ce sont des sociétés que nous considérons comme de grande qualité et que nous surveillerons en dehors du portefeuille actuel. Plus important encore, il n’y a aucune garantie quand, ou si, nous initierons un achat ; nous analysons et recherchons des opportunités d’acheter ces actions. Avant d’initier une position, nous attendons généralement que certains événements se déroulent – à la fois spécifiques à l’entreprise et orientés macro – ou un point d’entrée plus attrayant. La composition actuelle du portefeuille peut également retarder une initiation afin de le maintenir diversifié. Starbucks The news: Les analystes de Cowen ont relevé leur objectif de cours des actions à 104 $ contre 94 $ jeudi, avant la réunion des investisseurs de la société le 13 septembre. À leur avis, l’événement pourrait s’avérer un catalyseur positif si la direction nommait un nouveau PDG et fournissait une mise à jour sur leur objectif de marge opérationnelle à plus long terme. (Howard Schultz dirige actuellement le spectacle de manière intérimaire jusqu’au premier trimestre de 2023.) La prise du club : nous continuons d’aimer l’action et si l’occasion se présente, nous pourrions envisager d’initier le nom avant l’événement de la journée des investisseurs de la société en septembre. . Comme Jim l’a noté lors de la “réunion du matin” de jeudi, nous voulons idéalement un niveau inférieur à celui où il est entré dans le Bullpen (quelque chose en dessous du niveau de 86 $ par action) dans un marché qui ne se lit plus comme suracheté selon le S & P Short Range Oscillateur . Estee Lauder La nouvelle : Estee Lauder a publié jeudi ses résultats du quatrième trimestre fiscal. Les résultats ont dépassé les estimations des analystes : un bénéfice de 42 cents par action contre 32 cents attendus grâce à des ventes de 3,56 milliards de dollars contre 3,43 milliards de dollars attendus. Cependant, les prévisions pour le trimestre en cours et l’ensemble de l’exercice 2023 étaient bien en deçà des attentes. Le Club prend: Lors de l’appel aux résultats de l’entreprise, la direction a déclaré que son activité de soins de la peau – qui représentait 55% des ventes totales au cours de l’exercice 2022 – était la plus touchée par les politiques chinoises de Covid. Les restrictions ont non seulement réduit le trafic piétonnier dans les magasins, mais ont également entravé la capacité de distribution. Mais la Chine rouvre et l’équipe reste optimiste quant aux opportunités à plus long terme dans la région. À court terme, c’est une préoccupation. Après tout, notre investissement dans Wynn Resorts (WYNN) a été touché par des fermetures plus longues que prévu à Macao. Nous pensons que les actions d’Estee Lauder finiront par augmenter. Bien que nous n’ayons aucun plan pour le stock actuellement, les investisseurs devraient envisager de le posséder s’ils sont convaincus que les restrictions de verrouillage en Chine s’assoupliront, car cela fera grimper le stock de la société de beauté. Nous avons détenu EL pour le portefeuille dans le passé, sortant de notre ancienne position en décembre 2021 après une belle course du titre. Palo Alto Networks La nouvelle : Les analystes de Morgan Stanley ont publié une note de l’industrie discutant de la défense de la cybersécurité. Cependant, ils s’attendent à ce que la sécurité soit moins une “marée montante” à l’avenir “et continue de se tourner davantage vers les plates-formes critiques avec [free cash flow] Ils considèrent PANW comme leur “premier choix” car il correspond le mieux à leurs critères d’offres larges, de vents favorables à la croissance séculaire et d’une attente de croissance de 30 % des flux de trésorerie disponibles. Le Club prend : les données sont la devise du jour – et Par conséquent, la protection de ces données est de la plus haute importance.Cela fait des revenus de la cybersécurité l’un des plus résilients en ce qui concerne les budgets informatiques et Palo Alto est le leader dans le domaine.Alors que la direction fait un excellent travail pour équilibrer la croissance du chiffre d’affaires avec la rentabilité et la génération de trésorerie, à environ 51 fois les estimations des bénéfices corrigés des prévisions, l’action est loin d’être bon marché. Ainsi, bien que nous aimions l’entreprise, nous devons laisser l’action descendre à des niveaux un peu plus faciles à digérer. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long WYNN. Voir ici pour une liste complète des actions dans le portefeuille.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. 