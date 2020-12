Cette semaine, USA TODAY Politics se concentre sur la préparation de l’investiture du président élu Joe Biden, ses derniers choix au Cabinet et la dernière semaine du Congrès actuel.

Dates à surveiller:

3 janvier: Le nouveau Congrès est assermenté.

5 janvier: deuxième tour du Sénat en Géorgie.

6 janvier: le Congrès comptera et certifiera les résultats électoraux lors d’une session conjointe.

Jan. 20: Inauguration de Biden, qui prêtera serment.

McConnell bloque l’action immédiate sur les chèques de relance de 2 000 $

Tous les yeux sont tournés vers le Sénat américain après que la Chambre a adopté deux mesures litigieuses qui forcent les républicains dans une position difficile, notamment la question de savoir s’il faut soutenir l’appel du président Donald Trump à augmenter les chèques de relance pour les Américains à 2000 dollars, malgré les objections de longue date à l’augmentation des dépenses gouvernementales.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A bloqué l’approbation immédiate de l’augmentation des paiements uniques de 600 $ à 2000 $ mardi après une demande de consentement unanime du chef de la minorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y.

Au lieu de cela, le chef du GOP a décrit trois priorités que le président a demandé au Congrès d’examiner, liant l’augmentation des paiements de relance avec les appels de Trump à l’abrogation de la section 230 qui accorde aux grandes entreprises de technologie l’immunité juridique et un examen de l’intégrité des élections après les allégations sans fondement de Trump de fraude électorale après sa défaite.

McConnell n’a pas défini de calendrier pour savoir quand ou si la chambre pourrait accepter des paiements de relance accrus ou d’autres demandes de Trump. La Chambre a adopté lundi une mesure qui a porté les paiements à 2 000 dollars avec un soutien bipartisan. Quarante-quatre républicains de la Chambre se sont joints aux démocrates pour voter pour la mesure, alors que 130 l’ont rejetée.

– Christal Hayes

Kamala Harris reçoit le vaccin COVID-19

La vice-présidente élue Kamala Harris et son mari, Douglass Emhoff, ont reçu le vaccin Moderna COVID-19 au United Medical Center dans le sud-est de Washington, DC, mardi matin.

Le couple a reçu ses premières doses du vaccin un peu plus d’une semaine après la vaccination du président élu Joe Biden.

« C’était facile! Je l’ai à peine senti », s’est exclamé Harris après avoir été injecté. Le vice-président élu a remercié le personnel de United Medical Center pour avoir servi «une communauté souvent négligée». Harris a déclaré plus tard qu’elle avait choisi de se faire vacciner dans le sud-est de DC, une zone à majorité noire de la ville, pour encourager «la confiance dans le vaccin, dans les personnes qui travaillent dans votre communauté chaque jour».

Le vaccin a été administré par l’infirmière Patricia Cummings, la fille de deux immigrants guyanais aux États-Unis.

« Je veux encourager tout le monde à obtenir le vaccin », a déclaré Harris. « Il est relativement indolore et efficace. »

Harris a reçu le vaccin car le déploiement des vaccins par l’administration Trump à travers le pays a été retardé par rapport aux projections. Biden s’est engagé à rendre 100 millions de vaccins disponibles au cours de ses 100 premiers jours en fonction.

Les nouveaux dirigeants ont également reçu le vaccin au milieu d’un débat sur la question de savoir si les agents publics vaccinés modélisaient un bon comportement ou «coupaient la ligne» avant les groupes qui avaient davantage besoin du vaccin. Le Dr Anthony Fauci avait exhorté Biden et Harris à recevoir le vaccin pour «des raisons de sécurité».

«Il s’agit de sauver des vies. J’ai confiance en la science, et ce sont les scientifiques qui ont créé et approuvé ce vaccin », a souligné Harris. «Il s’agit de sauver votre vie, celle des membres de votre famille et de votre communauté.»

– Matthew Brown

Donald Trump s’en prend aux républicains du Sénat: « Ils ne savent que perdre! »

Le président Donald Trump a passé mardi matin à attaquer ses compatriotes républicains alors que le Sénat dirigé par le GOP se prépare à le réprimander à propos des chèques de secours COVID-19 aux Américains, du projet de loi d’autorisation de la défense et de ses appels répétés pour annuler sa défaite électorale contre le président élu Joe Biden.

« Nos dirigeants (pas moi, bien sûr!) Sont pathétiques », a déclaré Trump lors d’un tweet en colère. « Ils ne savent que perdre! »

Trump, qui passe la fin de l’année dans sa station balnéaire de Mar-a-Lago dans le sud de la Floride, semble répondre aux informations selon lesquelles le Sénat du GOP rejettera ses appels à des chèques de relance de 2000 $ et s’en tiendra plutôt aux chèques déjà approuvés de 600 $.

Trump avait menacé de mettre son veto à un projet de loi de relance COVID sur la question, mais l’avait signé dimanche soir tout en exigeant que le Congrès adopte une nouvelle législation pour des chèques de 2000 $. La Chambre dirigée par les démocrates l’a fait, mais le Sénat républicain ne devrait pas suivre.

« 2000 $ pour nos gens formidables, pas 600 $! » Trump a tweeté.

Trump a également fait référence à des informations selon lesquelles le Sénat du GOP se joindrait à la Chambre pour annuler son veto à la Loi sur l’autorisation de la défense nationale. Trump avait insisté sur le fait que le projet de loi prévoyait de mettre fin à la protection des poursuites contre les entreprises de médias sociaux, mais de nombreux républicains du Sénat ne sont pas d’accord.

« Un acte honteux de lâcheté et de soumission totale des faibles à Big Tech », a tweeté Trump à un moment donné. «Négociez un meilleur projet de loi, ou obtenez de meilleurs dirigeants, MAINTENANT!

Trump a également protesté contre le fait que le projet de loi sur la défense oblige le Pentagone à changer les noms des installations militaires portant le nom de généraux confédérés.

Peut-être surtout que Trump est en colère contre les dirigeants républicains du Sénat car ils ne soutiendront pas son appel à annuler l’élection en refusant de compter les électeurs de Biden dans certains États.

Biden a battu Trump au Collège électoral, 306 contre 232, et a remporté le vote populaire de plus de 7 millions de personnes.

Élection 2020:Comment Trump et les républicains ont tenté d’annuler la victoire de Joe Biden

Le Congrès devrait compter les votes du collège électoral – et certifier la victoire de Biden – le 6 janvier.

Lors de sa tirade de mardi, Trump a tweeté: « Les dirigeants républicains ne veulent que le chemin de la moindre résistance ».

– David Jackson