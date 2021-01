Le représentant du Kentucky Thomas Massie dit que « Trump est en faute » pour une émeute mortelle

Le républicain Thomas Massie du Kentucky a critiqué le président Donald Trump et lui a reproché d’avoir incité à l’émeute du 6 janvier qui a conduit à la prise du Capitole.

«Je pense que Trump est en faute ici», a déclaré Massie à The Dispatch. «J’ai regardé presque tout son discours. J’avais l’impression que c’était inévitable.

Le représentant du Kentucky a également déclaré que Trump, entre autres, avait induit ses partisans en erreur.

«Les gens ont induit en erreur les gens qui sont venus ici, et Trump était parmi eux», a déclaré Massie. «Il a insinué que les États voulaient l’expulsion de leurs électeurs, ce qui n’était pas vrai. J’ai gardé une feuille de calcul de chaque document produit par chaque État, et en aucun cas une majorité de législature n’a même mis son nom sur la lettre.

Massie, qui était publiquement contre les efforts pour contester les résultats des élections de 2020, a également déclaré que certains de ses collègues croyaient aux affirmations de Trump, tandis que d’autres ne l’avaient pas fait mais craignaient les ramifications de ne pas soutenir le président.

«Il y avait toute une série de mes collègues qui étaient franchement terrifiés par la base que Trump avait induite en erreur. C’était beaucoup plus facile d’accompagner que de leur expliquer que Trump les induisait en erreur », a déclaré Massie.

– Sarah Elbeshbishi

Les démocrates de la Chambre présenteront un article de mise en accusation lundi

Les démocrates de la Chambre ont déclaré samedi qu’ils présenteraient un article de mise en accusation lundi pour inculper le président Donald Trump une deuxième fois avant la fin de son mandat le 20 janvier, bien que les perspectives d’un procès ou d’une condamnation au Sénat ne soient pas claires.

Les représentants David Cicilline du Rhode Island, Ted Lieu de Californie et Jamie Raskin du Maryland sont membres du Comité judiciaire qui coordonne l’effort. Les trois étaient également les dirigeants de la précédente destitution de Trump fin 2019 pour abus de pouvoir et obstruction au Congrès.

Cicilline a rédigé le dernier article accusant Trump d’incitation à l’insurrection au Capitole, pour l’émeute de mercredi. L’effort a 180 co-sponsors dans une chambre où 218 voix pourraient approuver un article de destitution.

L’article accuse Trump de violences encourageantes au Capitole, où des émeutiers ont saccagé le bâtiment, un émeutier a été abattu et un policier est mort des suites de blessures au corps à corps. L’article accusait Trump d’avoir tenté à plusieurs reprises de décertifier l’élection du président élu Joe Biden, dont la victoire au collège électoral avait été confirmée jeudi matin après l’émeute.

L’article disait que si Trump «avait agi d’une manière totalement incompatible avec l’auto-gouvernance».

Mais le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A fait circuler une lettre montrant que le Sénat ne pouvait pas tenir de procès avant la fin du mandat de Trump à midi le 20 janvier.

Le Sénat se réunira ensuite en session pro forma le 19 janvier. Même si la chambre a reçu un article de mise en accusation d’ici là, la prochaine étape qu’elle pourrait prendre selon ses règles serait à 13 heures le 20 janvier, selon la note de McConnell.

Mais les partisans de la destitution ont fait valoir que cela valait la peine d’être poursuivi car une condamnation pourrait empêcher Trump de reprendre un mandat fédéral. L’article de la Chambre suggère que la punition de Trump justifie « la révocation de ses fonctions et la disqualification de détenir et de jouir de toute fonction d’honneur, de confiance ou de profit aux États-Unis ». Mais le Sénat ne déciderait de la sanction à infliger qu’après qu’au moins une majorité des deux tiers ait voté pour condamner Trump.

Le Sénat dirigé par les républicains a acquitté Trump de la destitution précédente en février 2019 lorsqu’un seul républicain – le sénateur Mitt Romney de l’Utah – a voté avec les démocrates minoritaires pour le condamner. Une majorité des deux tiers est requise pour la condamnation dans une chambre susceptible d’être également divisée avec 50 démocrates et 50 républicains.

– Bart Jansen

Ancien chef du Capitole: le gouvernement fédéral devrait ajouter un leadership intérimaire pour aider au plan inaugural

À l’approche de l’inauguration, un ancien chef de la police du Capitole américain a déclaré que les autorités devraient envisager d’ajouter un leadership intérimaire à un département assiégé sous le choc d’une cascade de défaillances de sécurité qui ont fait cinq morts, dont un officier, lors de la stupéfiante violation du Capitole mercredi.

Terrance Gainer, qui a dirigé le département pendant quatre ans à la suite des attentats du 11 septembre, a déclaré que « plus d’expérience » était nécessaire alors que l’agence affrontait une avalanche de questions sur sa réponse ratée à l’émeute de mercredi, les préparatifs du président élu Joe L’inauguration de Biden le 20 janvier et le deuil de l’officier tombé Brian Sicknick.

« Le département n’a qu’une bande passante limitée », a déclaré Gainer. « Plus d’expérience pourrait avoir du sens pour tout le monde. »

Dans les 24 heures suivant l’agression, le chef de la police du Capitole, Steven Sund, a annoncé sa démission, dans le cadre d’un balayage net des responsables de l’application de la loi de Capitol Hill, qui comprenaient les sergents d’armes de la Chambre et du Sénat.

Le départ des trois fonctionnaires ne laisse qu’un membre permanent du Conseil de la police du Capitole – l’architecte du Capitole – qui supervise les 2300 membres du département de police du Capitole des États-Unis.

Les services secrets mènent les préparatifs de la sécurité inaugurale, l’une des opérations de sécurité les plus difficiles du pays, mais la police du Capitole fait partie intégrante du plan alors que le cœur de la cérémonie se déroule au Capitole.

Il y a quelques jours à peine, certains membres de la foule qui ont pris d’assaut le Capitole ont utilisé les gradins temporaires récemment érigés pour accueillir les invités inauguraux afin d’accéder au bâtiment.

« Il va y avoir beaucoup de temps passé à répondre aux questions sur ce qui n’a pas fonctionné, et il devrait y en avoir », a déclaré Gainer. « Il reste encore beaucoup à faire, y compris la grande tâche de préparation de l’inauguration. »

Biden a exprimé sa confiance dans la sécurité pour l’inauguration, citant le rôle principal des services secrets vendredi.

« Une entité totalement différente est en charge de l’inauguration qu’elle était en charge de la protection de la capitale, les services secrets. J’ai une grande confiance dans les services secrets », a déclaré Biden aux journalistes au théâtre Queen à Wilmington, Delaware. « J’ai une grande confiance dans leur capacité à faire en sorte que l’inauguration se déroule en toute sécurité et se déroule sans accroc. «

Plus tôt cette semaine, les services secrets ont déclaré que des plans étaient en cours depuis plus d’un an pour inclure « toutes les éventualités possibles à tous les niveaux ».

Pourtant, Gainer a déclaré que les pannes de sécurité de mercredi restaient difficiles à comprendre.

L’ancien chef a déclaré que Sund avait déjà été chef d’état-major et dirigeait auparavant la division des opérations spéciales du département de la police métropolitaine de DC, l’unité qui gère les principaux événements spéciaux dans la ville.

«C’est tellement difficile de comprendre comment cela s’est produit, compte tenu de l’expérience», a déclaré Gainer.

– Kevin Johnson

Le groupe des procureurs généraux du GOP a envoyé un appel automatisé pour promouvoir la marche du Capitole

Une branche de l’Association républicaine des procureurs généraux a envoyé un appel automatisé pour encourager les gens à se joindre à la marche pro-Trump vers le Capitole américain le 6 janvier, qui s’est finalement transformée en une émeute meurtrière.

« La marche pour sauver l’Amérique est demain à Washington, DC lors de l’éclipse du président Park », a déclaré l’appel automatisé du Rule of Law Defence Fund, une branche de collecte de fonds de la Republican Attorney General Association. «À 13 heures, nous marcherons vers le bâtiment du Capitole et demanderons au Congrès d’arrêter le vol. Nous espérons que des patriotes comme vous se joindront à nous pour continuer le combat pour protéger l’intégrité de nos élections.

Watchdog group Audio affiché de l’appel.

Plusieurs procureurs généraux républicains ont condamné l’appel, affirmant qu’il avait été envoyé à leur insu, notamment le procureur général de l’Alabama, Steve Marshall, qui supervise le RLDF.

« Je n’étais pas au courant des décisions non autorisées prises par le personnel de la RLDF concernant le rassemblement de cette semaine », a déclaré Marshall dans un communiqué. «Malgré la transition actuelle vers mon rôle de président nouvellement élu du RLDF, il est inacceptable que je n’ai pas été consulté ni informé de ces décisions. J’ai dirigé un examen interne de cette question.

Marshall a également condamné la violence dans sa déclaration, en disant: « Ceux qui ont choisi de se livrer à la violence et à l’anarchie devraient et seront tenus responsables en vertu de la loi. »

Un porte-parole du procureur général de Géorgie Chris Carr, qui est également président de l’Association républicaine des procureurs généraux, a déclaré qu’il n’avait «aucune connaissance ni aucune implication dans cette décision».

Les procureurs généraux Maura Healey du Massachusetts et Aaron Ford du Nevada, les coprésidents de l’Association des procureurs généraux démocrates, ont critiqué les procureurs généraux républicains et le RLFD pour l’appel automatisé, affirmant qu’ils «n’avaient aucun fondement juridique ou moral sur lequel se reposer: L’organisation a payé des appels automatisés pour recruter des participants »dans un communiqué du 8 janvier.

Les coprésidents de la DAGA ont également déclaré: «Il ne suffit pas que les procureurs généraux républicains dénoncent la violence au Capitole; ils doivent se distancer publiquement de l’Association républicaine des procureurs généraux et de ses dirigeants.

– Sarah Elbeshbishi

Le Pentagone nomme un panneau pour nettoyer les noms et symboles confédérés

Le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller, a nommé vendredi une commission de quatre membres pour changer les noms des bases militaires vénérant les généraux confédérés.

Le mois dernier, le président Donald Trump a opposé son veto à la législation qui ordonnait à Miller de nommer le groupe chargé de débarrasser l’armée de l’idolâtrie confédérée. Le Congrès, pour la première fois de sa présidence, a annulé le veto de Trump en commandant des majorités et a approuvé la loi sur l’autorisation de la défense nationale.

L’une des principales plaintes de Trump concernant la loi était la disposition visant à effacer les noms des généraux confédérés des installations militaires.

« Les États-Unis d’Amérique ont entraîné et déployé nos HÉROS sur ces terres sacrées et ont remporté deux guerres mondiales », a tweeté Trump en juin. « Par conséquent, mon administration n’envisagera même pas de renommer ces installations militaires magnifiques et légendaires. Notre histoire en tant que plus grande nation du monde ne sera pas altérée. Respectez nos militaires! »

Débarrasser les forces armées des honneurs – tels que les rues et les casernes du nom du général confédéré Robert E. Lee – a pris une nouvelle urgence au sein du Pentagone l’année dernière. Chacun des services a décidé d’interdire l’affichage de symboles tels que le drapeau de combat confédéré, reconnaissant que leur association raciste est offensive et incompatible avec la diversité de leurs forces.

Il y a 10 installations militaires à travers le sud de Fort Bragg en Caroline du Nord à Fort Hood au Texas qui portent les noms de généraux de la Confédération qui ont commis une trahison en luttant contre les États-Unis pour préserver l’esclavage.

– Tom Vanden Brook

La Corée du Nord menace de construire plus d’armes nucléaires

SÉOUL, Corée du Sud – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a menacé d’élargir son arsenal nucléaire en divulguant une liste de systèmes d’armes de haute technologie en cours de développement, affirmant que le sort des relations avec les États-Unis dépend de l’abandon ou non de leur politique hostile les médias ont rapporté samedi.

Les commentaires de Kim lors d’une réunion clé du parti au pouvoir cette semaine ont été considérés comme une pression sur la nouvelle administration du président élu Joe Biden, qui a qualifié Kim de « voyou » et a critiqué ses sommets avec le président Donald Trump.

L’Agence centrale de presse coréenne a cité Kim disant que « la clé pour établir de nouvelles relations entre (la Corée du Nord) et les États-Unis est de savoir si les États-Unis retirent leur politique hostile.

Kim a déclaré qu’il n’utiliserait pas ses armes nucléaires en premier à moins d’être menacé. Il a également suggéré qu’il était ouvert au dialogue si Washington l’est aussi, mais a souligné que la Corée du Nord doit encore renforcer sa capacité militaire et nucléaire pour faire face à l’intensification de l’hostilité américaine.

Il a de nouveau appelé les États-Unis « l’ennemi principal » de son pays.

«Quiconque prendra ses fonctions aux États-Unis, sa nature fondamentale et sa politique hostile ne changeront jamais», a-t-il déclaré.

Biden, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, ne tiendra pas de réunions directes avec Kim à moins que le dirigeant nord-coréen ne prenne des mesures de dénucléarisation importantes.

– Hyung-Jin Kim, The Associated Press