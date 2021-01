Rapports: le FBI et le NYPD ont mis en garde la police du Capitole contre la menace de violence extrémiste

Le Federal Bureau of Investigation et le département de police de New York ont ​​tous deux informé la police du Capitole des États-Unis de la menace de violence avant la manifestation prévue mercredi dernier contre le décompte du vote du collège électoral, selon les rapports de Fox News et NBC News.

Dans plusieurs cas, le FBI a rendu visite à des extrémistes qui prévoyaient de se rendre au rassemblement et les a exhortés à ne pas y assister, selon Fox News. La police du Capitole n’avait pas prévu d’augmenter ses effectifs avant les événements et ne s’attendait pas à ce que les participants commencent une insurrection armée et prennent violemment d’assaut le Capitole, ont également déclaré des sources à Fox.

Les médias sociaux ont joué un rôle essentiel dans l’organisation des manifestations. Les militants conservateurs et le président Donald Trump avaient annoncé le rassemblement pendant des semaines. Des groupes extrémistes d’extrême droite avaient laissé entendre qu’ils se livreraient à des violences sur les babillards électroniques dans les jours précédant l’attaque, ce qui a conduit certains hauts fonctionnaires à se demander pourquoi les forces de l’ordre fédérales n’étaient pas mieux préparées, selon NBC News.

Les législateurs de tous les niveaux de gouvernement et de l’autre côté de l’allée ont appelé à des enquêtes sur l’incapacité des forces de l’ordre à défendre le Capitole.

« De toute évidence, c’était un échec ou vous n’auriez pas fait entrer des gens dans le Capitole en brisant des fenêtres et en terrorisant les membres du Congrès qui faisaient une exigence très sacrée de leur travail », a déclaré la maire de Washington, Muriel Bowser, un jour après les attentats.

– Matthew Brown

Biden choisit le diplomate de carrière William Burns à la tête de la CIA

Le président élu Joe Biden a choisi le diplomate de carrière William J.Burns comme son choix pour diriger la Central Intelligence Agency, a déclaré le comité de transition dans un communiqué de presse lundi.

Burns, qui a servi au Moyen-Orient et en Russie, héritera de la première agence de renseignement du pays, car la cybersécurité et l’espionnage de nations rivales comme la Chine, l’Iran et la Russie seront au cœur des préoccupations de la nouvelle administration Biden.

La transition Biden a soutenu que Burns était bien préparé au défi, notant « qu’il avait l’expérience et les compétences nécessaires pour rassembler les efforts à travers le gouvernement et dans le monde entier pour s’assurer que la CIA est positionnée pour protéger le peuple américain ».

Burns « partage ma conviction profonde que le renseignement doit être apolitique et que les professionnels du renseignement dévoués au service de notre nation méritent notre gratitude et notre respect », a déclaré Biden dans un communiqué. « L’Ambassadeur Burns apportera les connaissances, le jugement et la perspective dont nous avons besoin pour prévenir et affronter les menaces avant qu’elles ne puissent atteindre nos côtes. »

Burns a quitté le service extérieur américain en 2014 après 33 ans. Plus récemment, Burns était président du Carnegie Endowment for International Peace, un groupe de réflexion de Washington axé sur la politique étrangère et les affaires internationales.

– Matthew Brown

Les démocrates présenteront une résolution appelant au 25e amendement

Les démocrates de la Chambre présenteront lundi une résolution appelant à la destitution du président Donald Trump via le 25e amendement, qui permet au vice-président et à une majorité du cabinet de déclarer le président incapable d’exercer ses fonctions.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a exposé les étapes qu’ils prévoient de suivre dans une lettre à ses collègues dimanche.

Lundi, le chef de la majorité Steny Hoyer, D-Md., Demandera le consentement unanime pour la «résolution Raskin», qui appelle Pence à convoquer le Cabinet et à activer le 25e amendement. S’ils ne reçoivent pas le consentement – ce qui est presque garanti puisque seul un seul républicain devrait s’y opposer – les démocrates voteront sur la mesure mardi.

« Nous appelons le vice-président à répondre dans les 24 heures » après l’adoption de la résolution, a déclaré Pelosi. Si Pence n’agit pas avant cette date limite, les démocrates de la Chambre présenteront des articles de destitution contre Trump.

« En protégeant notre Constitution et notre démocratie, nous agirons de toute urgence, car ce président représente une menace imminente pour les deux », a écrit Pelosi. «Au fil des jours, l’horreur de l’assaut continu contre notre démocratie perpétré par ce président s’intensifie, de même que le besoin immédiat d’agir.

Pelosi a déclaré dimanche à « 60 Minutes » de CBS News qu’elle préférait le 25e amendement à la destitution.

«Eh bien, j’aime le 25e amendement parce qu’il se débarrasse de lui. Il est absent», dit-elle. « Mais il y a un fort soutien au Congrès pour destituer le président une deuxième fois. »

En vertu du 25e amendement, si le vice-président et la majorité du cabinet déclarent le président inapte à ses fonctions, le vice-président devient immédiatement le président par intérim.

La destitution est un processus plus long. Premièrement, une majorité simple à la Chambre doit voter en faveur des charges. Ensuite, le Sénat doit tenir un procès pour examiner les accusations. Pour que le président soit révoqué, les deux tiers de ses membres doivent voter pour condamner.

– Camille Caldera

