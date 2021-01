Une majorité d’Américains pensent maintenant que le président Donald Trump devrait être démis de ses fonctions avant la fin de son mandat le 20 janvier, lorsque le président élu Joe Biden sera assermenté.

Un nouveau sondage publié dimanche par ABC News / Ipsos a révélé que 56% des personnes interrogées souhaitent que Trump soit destitué avant le jour de l’inauguration. Un chiffre plus élevé – 67% – blâme le commandant en chef pour les émeutes à Washington cette semaine qui ont fait 5 morts après qu’une foule pro-Trump a pris d’assaut le bâtiment du Capitole américain, maîtrisant la police et saccageant le complexe.

L’incident chaotique a suivi le « Save America Rally » de Trump à Washington, au cours duquel il a dit à ses partisans de « stopper le vol » de l’élection qu’il a perdue contre Biden. Trump les a exhortés à se rendre au Capitole pour manifester contre le Congrès certifiant la victoire de Biden.

Les démocrates de la Chambre se préparent lundi à présenter des articles de destitution contre Trump en relation avec l’émeute. Ils l’accusent d’avoir «gravement mis en danger la sécurité» des États-Unis et de ses institutions. Ce sera la deuxième mise en accusation de Trump.

Le sondage ABC News / Ipsos a révélé que la plupart des démocrates (94%) et une majorité d’indépendants (58%) pensent que Trump devrait être démis de ses fonctions; seuls 13% des républicains sont d’accord. En fait, 61% des républicains pensent que Trump n’a rien fait de mal.

– Kim Hjelmgaard

Kellyanne Conway condamne l’émeute armée au Capitole américain

L’ancienne assistante principale de la Maison Blanche, Kellyanne Conway, a condamné l’invasion armée du Capitole américain mercredi par des émeutiers pro-Trump.

« Ne détournez pas les yeux et n’excusez pas cela », a déclaré Conway sur Twitter à propos d’un rapport compilant des images obsédantes des attaques. « Plus nous voyons et apprenons, pire c’est. »

« Les événements étaient scandaleux et inexcusables. La démocratie repose sur la dissidence, pas sur la destruction. Dans ce pays, les divergences d’opinions sont résolues en se présentant aux urnes, et non en prenant d’assaut la barricade », a déclaré Conway dans un communiqué jeudi.

Conway a géré la campagne 2016 du président Donald Trump et était un conseiller principal de la Maison Blanche lorsque Trump a pris ses fonctions, restant aux côtés du président pendant presque tout le tumulte de son premier mandat. Conway a quitté l’administration Trump en août 2020 après une querelle publique avec sa fille dans les médias.

Les commentaires de l’ancien assistant interviennent alors que l’administration Trump est en train de trembler dans ses derniers jours au pouvoir. Les anciens et actuels collaborateurs ont exprimé leur inquiétude quant à leur implication dans l’administration, tandis que d’autres ont également condamné l’attaque du Capitole ou ont démissionné de leurs postes.

Conway a continué d’exprimer son soutien au président, malgré l’attaque du Capitole.

« Les voyous d’hier sont responsables de leurs propres actions », a déclaré Conway. « Ils ne représentent pas les millions d’électeurs de Trump, ni le mouvement massif ‘MAGA’; ils les insultent. »

– Matthew Brown

Pence pour assister à l’inauguration de Biden

Le vice-président Mike Pence assistera à l’inauguration le 20 janvier du président élu Joe Biden, alors même que le président Donald Trump a l’intention de l’ignorer.

La décision est intervenue un jour après que Trump a annoncé qu’il refuserait de voir son successeur assermenté, rompant avec plus de 150 ans de tradition. Une source proche de la décision s’exprimant sous couvert d’anonymat a confirmé la présence attendue de Pence.

Pence est confronté à un revers considérable de la part de certains partisans de Trump – et à des éloges importants de la part d’autres – pour avoir défié la demande du président de rejeter en quelque sorte les résultats de l’élection alors que le Congrès se réunissait mercredi pour compter les votes du collège électoral et officialiser la victoire de Biden. Malgré les protestations de Trump, Pence a noté qu’il n’avait pas le pouvoir de rejeter les votes.

Biden a rejeté la décision de Trump de ne pas assister à l’inauguration, déclarant aux journalistes vendredi que c’était « l’une des rares choses sur lesquelles lui et moi nous étions jamais mis d’accord ». Mais à propos de Pence, Biden a déclaré qu’il était «le bienvenu» et qu’il «serait honoré de l’avoir là-bas».

– John Fritze