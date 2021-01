Aide de Trump: les membres de l’équipe juridique de mise en accusation (y compris Giuliani) doivent encore être détenus

Alors que Rudy Giuliani était à la Maison Blanche samedi, un conseiller du président sortant Donald Trump a déclaré qu’il n’avait pas sélectionné de membres pour son équipe de défense de destitution.

Trump « n’a pas encore déterminé quel avocat ou cabinet d’avocats le représentera pour l’attaque honteuse contre notre Constitution et notre démocratie, connue sous le nom de ‘canular de destitution' », porte-parole Hogan Gidley tweeté dimanche. « Nous vous tiendrons informé. »

La Chambre a destitué Trump la semaine dernière pour incitation à l’insurrection et à l’attaque du Capitole américain le 6 janvier. Le Sénat devrait juger Trump plus tard cette année, même s’il sera démis de ses fonctions.

Giuliani a déclaré à ABC News qu’il travaillait sur la défense de Trump, bien que la déclaration de Gidley indique que ce n’est pas officiel – du moins pas encore.

– David Jackson

Les cotes d’approbation de Trump se maintiennent après l’émeute du Capitole, deuxième impeachment

Le président Donald Trump quittera ses fonctions avec un taux d’approbation record, mais historiquement stable, selon de récents sondages.

Un sondage NBC News a révélé que le taux d’approbation de Trump auprès des électeurs du pays était de 43%, légèrement en baisse par rapport aux 45% enregistrés par le sondage avant les élections de novembre. Un sondage similaire du Washington Post / ABC News a révélé que Trump avait un taux d’approbation de 38%, en baisse de sept points par rapport au sondage effectué en octobre.

Les découvertes interviennent après que Trump soit devenu le premier président de l’histoire américaine à être destitué deux fois par le Congrès, une semaine après avoir dit à une grande foule de ses partisans de marcher vers le Capitole avant une émeute meurtrière dans laquelle la foule a pris d’assaut le bâtiment.

Les récents sondages soulignent le mandat de Trump comme l’une des figures les plus polarisantes de l’histoire américaine.

Alors que seulement 5% des démocrates ont approuvé Trump dans le sondage NBC News, 87% des républicains ont donné au président une note d’approbation positive. Ces chiffres ne montrent que des baisses marginales à partir de la fin octobre, lorsque Trump avait une cote d’approbation de 6% et 89% parmi les démocrates et les républicains, respectivement. Dans les deux rapports, les indépendants ont donné au président une cote d’approbation de 44%.

Quarante-neuf pour cent des personnes interrogées ont déclaré que Trump était « l’un des pires » présidents, et 9% supplémentaires ont déclaré qu’il n’était « pas aussi bon que la plupart », dans le sondage NBC News. Cependant, 19% des personnes interrogées pensaient que Trump était « l’un des meilleurs » et 21% ont déclaré qu’il était « meilleur que la plupart ».

Un nouveau sondage USA TODAY / Suffolk University a révélé que les Américains s’inquiètent pour la santé de la démocratie nationale. Soixante-dix pour cent des répondants à ce sondage ont déclaré que la démocratie américaine était plus faible qu’il y a quatre ans. Un autre 70% a qualifié les émeutiers du Capitole de «criminels», même si un sur quatre a estimé que les émeutiers «allaient trop loin, mais ils avaient raison».

Un récent sondage CBS News a révélé que 54% des Américains pensaient que la plus grande menace pour le mode de vie américain était « d’autres personnes en Amérique », soulignant les niveaux élevés de méfiance au sein de la nation.

Les divisions sur la conduite de Trump et la légitimité de l’élection présidentielle sont également évidentes dans les sondages.

Soixante-six pour cent des répondants au sondage Post / ABC ont déclaré que Trump avait agi de manière irresponsable au lendemain des élections de novembre. Soixante-deux pour cent pensaient que Joe Biden avait remporté l’élection présidentielle légitimement et qu’il n’y avait aucune preuve solide de fraude électorale généralisée lors de l’élection.

Le sondage Post / ABC a également révélé des divisions persistantes non seulement sur les élections de 2020, mais aussi sur la victoire de Trump en 2016. Cinquante-sept pour cent des répondants ont déclaré que la victoire de Trump en 2016 était légitime contre 42% qui ont dit que non.

Il est probable que ces divisions persisteront. Alors que 69% des électeurs dans l’ensemble souhaiteraient voir le Parti républicain tracer une nouvelle voie après Trump, 57% des électeurs de tendance républicaine souhaitent que les dirigeants républicains suivent l’exemple de Trump, selon le sondage Post / ABC.

– Matthew Brown

Lindsey Graham à Donald Trump: « Gardez votre mouvement en vie »

Le sénateur Lindsey Graham a critiqué le président Donald Trump plus tôt ce mois-ci sur les efforts de Trump pour annuler sa défaite électorale contre Joe Biden, mais tout semble être derrière lui maintenant.

« Vous êtes la figure la plus importante du Parti républicain », a déclaré le républicain de Caroline du Sud à Trump lors d’une interview diffusée dimanche dans l’émission « Sunday Morning Futures » de Fox News.

Continuant à s’adresser directement au président, Graham a déclaré: « Vous pouvez façonner la direction du parti. Gardez votre mouvement en vie. »

Graham était un féroce critique de Trump au début de la primaire républicaine de 2016, mais il est devenu l’un de ses plus ardents défenseurs au Sénat. Après avoir déclaré «assez c’est trop» à la suite de l’attaque du 6 janvier par une foule de partisans de Trump enflammés par des allégations sans fondement de fraude électorale, les commentaires de Graham dimanche reflétaient en grande partie un retour en forme pour le sénateur.

Mais il avait un avertissement pour le futur président: ne pardonnez à aucun des émeutiers qui ont envahi le Capitole.

« Je pense que cela détruirait le président Trump », a déclaré Graham, « et j’espère que nous n’allons pas dans cette voie. »

– David Jackson

Procureur de la Chambre: nous développons un plan de procès pour détailler Donald Trump poussé aux émeutiers de la capitale

WASHINGTON – Le principal procureur chargé de la mise en accusation de la Chambre a déclaré dimanche que son équipe élaborait un « plan de procès » destiné à détailler le rôle du président Donald Trump dans l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain par ses partisans.

Le représentant Jamie Raskin, D-Md., A déclaré à CNN que le plan serait utilisé lors du procès de Trump au Sénat plus tard cette année. Raskin a déclaré qu’il ne savait pas exactement quand le procès pourrait avoir lieu, mais a noté qu’une condamnation interdirait à Trump d’exercer ses fonctions futures et mettrait fin à ses dernières aspirations présidentielles.

« C’était le crime présidentiel le plus grave de l’histoire des États-Unis d’Amérique », a déclaré Raskin sur « l’état de l’Union ».

La Chambre a destitué Trump pour incitation à une insurrection visant à intimider les législateurs afin qu’ils annulent sa défaite électorale contre le démocrate Joe Biden. Dix républicains ont voté pour la destitution de Trump à la suite de l’émeute qui a fait cinq morts.

Raskin a déclaré que Trump avait inspiré l’insurrection avec ses mensonges constants sur la fraude électorale généralisée après la victoire de Biden, d’une série de poursuites judiciaires à son discours enflammé lors d’un rassemblement juste avant l’invasion du bâtiment du Capitole.

Les leaders parlementaires n’ont pas remis l’article de destitution au Sénat, qui est chargé de juger Trump même s’il est démis de ses fonctions. Les démocrates prendront le contrôle politique du Sénat plus tard cette semaine.

Raskin dirige l’équipe des poursuites de la Chambre à la suite de la mort auto-infligée de son fils.

Le membre du Congrès du Maryland a déclaré à CNN qu’il était inspiré par la mémoire de son défunt fils, ainsi que par des collègues, des aides et des travailleurs menacés par la foule au Capitole américain.

« Je ne vais pas perdre mon fils à la fin de 2020 et perdre mon pays et ma république en 2021 », a déclaré Raskin.

– David Jackson

Biden décrit les ordres exécutifs prévus pour les 10 premiers jours

Le président élu Joe Biden signera plus d’une douzaine de décrets lors de son premier jour en fonction, renversant les politiques clés de l’administration Trump sur les questions de l’immigration au changement climatique, a annoncé samedi l’équipe de transition de Biden.

Mercredi, jour de l’inauguration de Biden en tant que président, ses actions exécutives comprendront:

Demander au ministère de l’Éducation de prolonger la pause sur les paiements de prêts étudiants et les intérêts sur les prêts étudiants fédéraux

Rejoindre l’Accord de Paris, qui se concentre sur des objectifs pour aider à atténuer le changement climatique

Annuler l’interdiction de voyager pour les pays à majorité musulmane

Il promulguera également des ordonnances traitant des ramifications de la pandémie du COVID-19. En tant que président, il lancera son «100 Day Masking Challenge», qui comprend un mandat de masque sur la propriété fédérale et les voyages interétatiques. Il étendra également les restrictions nationales sur les expulsions et les saisies.

Le deuxième jour de son entrée en fonction, Biden signera davantage d’actions exécutives pour lutter contre la pandémie qui « changeront le cours de la crise du COVID-19 et rouvriront en toute sécurité les écoles et les entreprises », a déclaré l’équipe de transition. Il prendra des mesures visant à atténuer la propagation du virus en développant les tests, en protégeant les travailleurs et en établissant des normes de santé publique.

Le troisième jour de son mandat, Biden ordonnera à ses agences du Cabinet de prendre des mesures immédiates pour apporter une aide économique aux familles de travailleurs, bien que l’équipe de transition n’ait pas fourni de détails.

Entre le 25 janvier et le 1er février, Biden signera davantage d’actions exécutives, de mémorandums et émettra des directives supplémentaires du Cabinet, y compris celles concernant l’équité et le soutien dans les communautés de couleur et les communautés mal desservies, et les réformes du système de justice pénale.

Biden prévoit également de signer davantage d’actions exécutives face à la crise climatique, en plus de prendre ses premières mesures pour élargir l’accès aux soins de santé. Et il commencera à réunir les familles séparées à la frontière. En décembre, 628 parents séparés de leurs enfants à la frontière sont toujours portés disparus.

– Rebecca Morin