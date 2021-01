L’année 2020 est peut-être derrière nous, mais nous n’en avons pas encore fini avec les élections de 2020.

Cette semaine, le Congrès nouvellement élu prête serment, deux scrutins en Géorgie se préparent pour déterminer le contrôle du Sénat et la victoire du président élu Joe Biden au collège électoral sera certifiée par le Congrès. Biden a également encore quelques choix du Cabinet à annoncer – y compris son candidat au poste de procureur général – alors qu’il planifie son investiture.

Voici les prochaines dates à regarder:

5 janvier: deuxième tour du Sénat en Géorgie.

6 janvier: le Congrès comptera et certifiera les résultats électoraux lors d’une session conjointe.

20 janvier: Inauguration de Biden, qui prêtera serment.

Assurez-vous de rafraîchir cette page régulièrement pour obtenir les dernières informations sur la transition.

Trump fait pression sur un responsable géorgien pour qu’il modifie le total des votes lors d’un appel enregistré

Le président Donald Trump a fait pression sur le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, pour qu’il «trouve» suffisamment de voix pour inverser le résultat des élections de l’État, dans un enregistrement d’un appel téléphonique publié dimanche par le Washington Post.

« Le peuple géorgien est en colère, le peuple du pays est en colère », a déclaré Trump à Raffensperger lors de l’appel d’une heure, qui a eu lieu samedi, selon le Post. Citant des informations non fondées qu’il a « entendues », Trump a déclaré que le total des votes devrait être modifié.

« Il n’y a rien de mal à dire, vous savez, que vous avez recalculé », a déclaré Trump à Raffensperger.

« Eh bien, Monsieur le Président, le défi que vous avez, c’est que les données dont vous disposez sont fausses », a répondu le responsable républicain de Géorgie.

Trump a persisté à essayer de cajoler Raffensperger, lui disant à un moment donné: « Tout ce que je veux faire, c’est ceci. Je veux juste trouver 11 780 voix, ce qui est un de plus que nous. Parce que nous avons gagné l’État. »

Plus tôt dimanche, Trump a tweeté qu’il avait parlé avec Raffensperger « du comté de Fulton et de la fraude électorale en Géorgie ». Trump a déclaré que Raffensperger n’était « pas disposé ou incapable de répondre aux questions » sur les allégations de fraude électorale précédemment démystifiées.

« Respectueusement, Président Trump: Ce que vous dites n’est pas vrai. La vérité sortira », a répondu Raffensperger.

– William Cummings

Perdue soutient les efforts pour s’opposer à la victoire de Biden

David Perdue, qui affrontera le démocrate Jon Ossoff lors du second tour du Sénat en Géorgie, ne sera pas parmi les législateurs réunis lors d’une session conjointe du Congrès mercredi, mais il les exhorte à s’opposer à la certification des résultats des élections du 3 novembre.

Sans citer de détails, Perdue a affirmé sur « Sunday Morning Futures » de Fox News qu’il y avait « d’énormes irrégularités en Géorgie » qui « doivent faire l’objet d’une enquête » et « doivent être corrigées ». Il a déclaré que, s’il le pouvait, il rejoindrait la douzaine de sénateurs républicains et plus de 100 membres de la Chambre du GOP qui devraient contester la certification de la défaite du président élu Joe Biden par le Collège électoral 306-232 du président Donald Trump.

« J’encourage mes collègues à s’opposer », a déclaré Perdue. « C’est quelque chose que le peuple américain vous demande en ce moment. »

Avec la clôture du 116e Congrès, Perdue n’est plus un sénateur en exercice et devra attendre dans les limbes politiques jusqu’à ce que les résultats de son second tour contre Ossoff soient certifiés par l’État de Géorgie. S’il perd, il ne reviendra pas au Sénat – du moins, pas ce mandat – et s’il gagne, cela pourrait prendre plus d’une semaine pour obtenir un décompte final des voix dans ce qui devrait être une course serrée.

Avant dimanche, Perdue n’avait pas explicitement déclaré sa position sur la certification à venir du résultat du collège électoral. Perdue et Kelly Loeffler – un autre républicain de Géorgie dans les mêmes limbes du second tour du Sénat – ont dû marcher sur une ligne fine au cours des deux mois qui ont suivi les élections sur la question de savoir si une fraude généralisée s’est produite.

Perdue a déclaré à Fox News: « Je ne pense pas que je devrais être dans ce second tour si tout s’était passé comme il aurait dû en novembre, mais le seul recours que nous avons est de sortir et de se battre, de me lever et de voter. » Mais lorsqu’on a insisté sur ce qui était fait pour empêcher la fraude présumée de se reproduire mardi, Perdue n’a cité rien qui n’ait été fait avant le 3 novembre.

Vendredi, Trump a déclaré que les élections de novembre en Géorgie étaient « à la fois illégales et invalides » car les mêmes pratiques de vote anticipé étaient suivies pour le second tour. Il a ajouté, « cela inclurait les deux élections sénatoriales actuelles ».