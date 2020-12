Cette semaine, USA TODAY Politics se concentre sur la préparation de l’investiture du président élu Joe Biden et sur les efforts déployés au Congrès pour passer à travers une nouvelle série de secours économiques COVID-19.

Dates à surveiller:

6 janvier: le Congrès comptera et certifiera les résultats électoraux lors d’une session conjointe.

20 janvier: Inauguration de Biden, qui prêtera serment.

L’attaque tardive de Trump contre le stimulus COVID fait bousiller le Congrès

La vidéo surprise du président Donald Trump publiée sur Twitter mardi soir a bouleversé le vaste plan de relance COVID-19 qu’il a fallu des mois pour que le Congrès adopte. Trump a qualifié l’accord de «honte». Le président a exhorté les législateurs à augmenter les paiements directs du projet de loi aux Américains à partir des 600 dollars négociés par personne.

« Je demande au Congrès d’amender ce projet de loi et d’augmenter le montant ridiculement bas de 600 $ à 2 000 $ ou 4 000 $ pour un couple », a déclaré Trump dans la vidéo.

Trump a également contesté les dispositions de financement, telles que la poursuite de l’aide étrangère et le soutien aux centres artistiques financés par le gouvernement.

Les dénonciations tardives de Trump ont probablement compliqué la situation des sénateurs de Géorgie Kelly Loeffler et David Perdue, qui sont tous deux confrontés à des défis lors d’un second tour en Géorgie le 5 janvier. Leurs adversaires démocrates ont tous deux déclaré que les paiements directs de 600 dollars étaient trop faibles, tandis que Loeffler et Perdue n’a pas initialement pris en charge les paiements dans le package.

Trump s’est arrêté avant de dire qu’il opposerait son veto au projet de loi, mais s’il le faisait, les législateurs auraient les chiffres pour l’annuler.

Trump et les démocrates sont d’accord sur quelque chose?

Les dirigeants démocrates ont rapidement exprimé leur approbation pour une augmentation des paiements directs aux Américains. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a répondu à Trump sur Twitter, en déclarant: «Enfin, le président a accepté de payer 2000 dollars – les démocrates sont prêts à porter cela à la parole cette semaine avec le consentement unanime. Faisons le! »

Parmi ceux désireux de se joindre à Trump pour augmenter le montant des paiements directs, il y a la représentante démocrate du Michigan, Rashida Tlaib, membre de la soi-disant «escouade» de femmes progressistes de la Chambre que le président ridiculise régulièrement comme incompétente et antipatriotique.

Tlaib a déclaré qu’elle et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez ont déjà rédigé un libellé pour une proposition d’augmentation du montant.

« Moi et @AOC avons l’amendement prêt », a-t-elle tweeté. « Renvoyez la facture, et nous mettrons les 2 000 $ pour lesquels nous nous sommes battus et que votre parti a bloqués. »

Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, a également exprimé son approbation pour augmenter la valeur des paiements de relance directs aux Américains, notant: «Nous avons passé des mois à essayer d’obtenir des chèques de 2 000 $, mais les républicains l’ont bloqué. Trump doit signer le projet de loi pour aider les gens et garder le gouvernement ouvert et nous sommes heureux de passer plus d’aide dont les Américains ont besoin. «

La proposition a été accueillie avec moins d’enthousiasme parmi les membres du parti présidentiel. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, n’a pas encore publié de déclaration à ce sujet.