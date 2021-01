Cette semaine, USA TODAY Politics se concentre sur la préparation de l’investiture du président élu Joe Biden, ses derniers choix au Cabinet et la dernière semaine du Congrès actuel.

Dates à surveiller:

3 janvier: Le nouveau Congrès est assermenté.

5 janvier: deuxième tour du Sénat en Géorgie.

6 janvier: le Congrès comptera et certifiera les résultats électoraux lors d’une session conjointe.

20 janvier: Inauguration de Biden, qui prêtera serment.

Message de la Saint-Sylvestre de Donald Trump: parler de lui-même

Le président Donald Trump a publié jeudi un voeux de réveillon unique: une vidéo revendiquant les réalisations de son administration.

Sans mentionner ses protestations contre la victoire électorale de Joe Biden, Trump a cité le développement d’un vaccin contre le coronavirus, les initiatives de paix au Moyen-Orient, une reprise économique et une hausse du marché boursier.

Trump n’a pas spécifiquement mentionné les plus de 300000 Américains décédés du COVID-19, ni les plaintes concernant la lenteur de la livraison des vaccins.

« En cette saison de joie, les Américains ont tant de raisons d’être reconnaissants », a déclaré Trump à la fin de la vidéo de 4:45. « Nous avons tous la chance de vivre dans le plus grand pays qui ait jamais existé sur la surface de la Terre. Et nous l’avons rendu plus grand que jamais. »

Trump a commencé la vidéo en disant: « Face à de grands défis cette année, les Américains ont fait preuve d’un courage, d’une force, d’une ténacité et d’une détermination incroyables. »

À un moment donné, Trump a laissé entendre qu’il savait que sa présidence se terminait le 20 janvier.

Discutant des accords de paix au Moyen-Orient, Trump a déclaré que « nous devons espérer que cela continuera. C’est si facile si vous savez ce que vous faites ».

– David Jackson

McConnell bloque à nouveau le passage des chèques de 2000 dollars, appelle à un « socialisme pour les riches »

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a de nouveau bloqué le passage rapide des chèques de relance croissants à 2000 dollars, qualifiant la proposition – qui était une revendication clé du président Donald Trump – de «socialisme pour les riches».

Jeudi, c’est la troisième fois que McConnell empêche le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., d’approuver rapidement un projet de loi adopté par la Chambre qui augmenterait les paiements uniques de 600 $ à 2000 $ dans le programme de secours COVID-19 que le président a signé. Dimanche. Le républicain du Kentucky a fait valoir que l’argent irait à beaucoup de personnes qui n’en avaient pas besoin et a critiqué à plusieurs reprises les démocrates pour avoir suivi la demande de Trump d’augmenter les chèques à 2000 dollars, mais ignorant les deux autres mandats du président: abroger les principales protections juridiques pour les grandes entreprises de technologie et examiner le les allégations sans fondement du président de fraude électorale lors des élections de 2020.

«Le socialisme pour les riches est un moyen terrible d’aider les familles américaines qui sont en réalité en difficulté», a déclaré McConnell jeudi au Sénat. «Permettez-moi de le répéter. Emprunter à nos petits-enfants pour faire du socialisme pour les riches est un moyen terrible d’aider les familles qui en ont réellement besoin. »

McConnell a plutôt fait avancer un projet de loi qui combine l’augmentation des contrôles de relance avec l’abrogation de l’article 230 de la loi sur la décence des communications et la création d’une commission chargée d’étudier la fraude électorale, deux problèmes qui rendent la législation irréalisable par les démocrates.

La poussée stratégique de McConnell pour combiner les problèmes signifie que l’augmentation des contrôles de relance est très peu susceptible de passer le Congrès, permettant aux républicains de sortir d’un vote difficile qui les aurait soit mis en contradiction avec les demandes directes de Trump, soit reculé sur des objections de longue date à la dette nationale. Les républicains du Sénat avaient pendant des mois exhorté à limiter le montant des paiements d’aide, invoquant des préoccupations concernant la dette.

Schumer a de nouveau critiqué McConnell jeudi, expliquant que «cette manœuvre visant à combiner les trois problèmes vise à éliminer la possibilité que des chèques de 2 000 $ deviennent une loi».

Le démocrate de New York a proposé à la chambre de traiter les trois questions séparément, une offre qui a été ignorée par McConnell.

« Nous avons une chance à la fin de sa douloureuse année de donner aux Américains une raison d’avoir un peu d’espoir en 2021 », a déclaré Schumer. « La seule chose qui fait obstacle est la majorité républicaine du Sénat. »

– Christal Hayes

L’inauguration de Biden comprendra une cérémonie commémorative pour les victimes du COVID

Le président élu Joe Biden prévoit d’inclure une cérémonie d’éclairage commémorant les vies américaines perdues à cause du COVID-19 dans le cadre des événements de son investiture. La veillée aura lieu un jour avant son inauguration à 17h30 au Lincoln Memorial Reflecting Pool, selon l’équipe de transition.

Bon nombre des cérémonies traditionnelles de l’inauguration seront éliminées ou «repensées» compte tenu de la pandémie. La cérémonie d’allumage sera l’un des rares ajouts en personne à la programmation de l’année à venir. La plupart des activités inaugurales devraient se dérouler virtuellement sous une forme ou une autre.

<< Au milieu d'une pandémie - alors que tant d'Américains pleurent la perte de leur famille, de leurs amis et de leurs voisins - il est important que nous honorions ceux qui sont décédés, réfléchissons à ce qui a été l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire du pays. , et renouvelons notre engagement à nous rassembler pour mettre fin à la pandémie et reconstruire notre nation », a déclaré le porte-parole du comité d'inauguration Pili Tobar dans un communiqué.

La cérémonie comprendra également l’éclairage des bâtiments et la sonnerie de la cloche de l’église à travers Washington, DC, dans le cadre d’un «moment national d’unité et de souvenir».

– Matthew Brown

Le sénateur du GOP Ben Sasse: Trump et les alliés du GOP « jouent avec le feu »

Dans un article fulgurant sur Facebook sur le rôle du Congrès dans le décompte des votes du Collège électoral, le sénateur Ben Sasse, du R-Neb., A dénoncé les efforts du président Donald Trump et de ses alliés pour renverser les résultats de l’élection présidentielle.

Le sénateur a analysé longuement les allégations de fraude électorale de Trump, affirmant qu’il n’y avait aucune preuve de fraude électorale généralisée qui mettrait en doute la victoire du président élu Joe Biden.

« Pour que la victoire du président élu Biden au collège électoral 306-232 soit annulée, le président Trump devrait renverser plusieurs États. Mais pas un seul État n’est en doute juridique », a écrit Sasse.

Les commentaires de Sasse interviennent alors que plusieurs législateurs républicains ont indiqué qu’ils prévoyaient de contester la certification de Biden en tant que vainqueur lorsque le Congrès tiendra une session conjointe le 6 janvier.

Bien que l’effort soit voué à l’échec, une faction de républicains conservateurs de la Chambre, dirigée par Mo Brooks, R-Ala., A déjà déclaré qu’elle s’opposerait aux votes électoraux de certains États du champ de bataille remportés par Biden, comme la Pennsylvanie et la Géorgie.

Mercredi, le sénateur Josh Hawley, R-Mo., A déclaré qu’il se joindrait à l’effort, s’assurant que les deux chambres devront débattre et tenir un vote sur la question.

Sasse a déclaré que c’étaient les actions de «politiciens ambitieux qui pensent qu’il existe un moyen rapide de puiser dans la base populiste du président sans causer de réels dommages à long terme».

Le sénateur du Nebraska, qui est devenu l’un des critiques les plus virulents de Trump dans un parti résolument fidèle au président, a averti que l’effort revenait à pointer une «arme chargée au cœur de l’autonomie légitime».

«Nous devrions être meilleurs que cela. Si nous normalisons cela, nous allons transformer la politique américaine en une querelle de sang interminable Hatfields et McCoys – une maison désespérément divisée », a-t-il déclaré.

– Matthew Brown

Trump écourte son voyage en Floride et retourne à la Maison Blanche

Le président Donald Trump écourte son voyage de vacances en Floride pour revenir jeudi à Washington.

Les responsables de la Maison Blanche n’ont pas cité une raison pour le changement de plans de Trump, qui organise traditionnellement une célébration du Nouvel An en cravate noire dans son complexe de Mar-a-Lago.

Le retour de Trump intervient alors que sa demande de chèques de relance de 2000 dollars pour des millions d’Américains semble être morte. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a lié les vérifications les plus importantes à deux autres dispositions – l’élimination des protections juridiques pour les entreprises de médias sociaux et la création d’une commission pour étudier les élections de 2020 – auxquelles les démocrates s’opposent largement.

Trump a fait profil bas en Floride depuis son arrivée le 23 décembre et a rarement été vu en dehors du terrain de golf. Au lieu de fournir un calendrier détaillé, la Maison Blanche a simplement déclaré qu’il travaillait «sans relâche pour le peuple américain» et qu’il prendrait «de nombreuses réunions et appels».

– John Fritze

Le premier sénateur se joint aux efforts du GOP pour contester les résultats du collège électoral

Le sénateur Josh Hawley, un républicain du Missouri, a déclaré qu’il s’opposerait aux résultats du Collège électoral la semaine prochaine lorsque le Congrès se réunira pour certifier officiellement la victoire du président élu Joe Biden sur le président Donald Trump, assurant un combat condamné mais dramatique du Congrès pour renverser la victoire de Biden.

Hawley, un proche allié du président, est le premier sénateur à annoncer qu’il soutiendrait l’effort le 6 janvier, garantissant que les deux chambres débattront et seront forcées de voter sur l’opportunité d’annuler la victoire électorale de Biden. Une faction de républicains conservateurs de la Chambre, dirigée par Mo. Brooks, R-Ala., A déjà déclaré qu’elle s’opposerait aux votes électoraux de certains États du champ de bataille que Biden a gagnés, comme la Pennsylvanie et la Géorgie.

Biden a remporté le vote 306-232 du collège électoral du 14 décembre.

Trump a appelé à plusieurs reprises les républicains du Congrès à se mobiliser et à s’opposer en son nom, mais beaucoup ont reconnu la victoire de Biden. Certains sont allés jusqu’à qualifier l’effort d’objet de dénigrement.

L’effort, cependant, est voué à l’échec à la Chambre contrôlée par les démocrates et même au Sénat, où les dirigeants républicains dirigés par le chef de la majorité Mitch McConnell ont averti leurs collègues de ne pas contester le vote du collège électoral.

– Christal Hayes et Joey Garrison

Chèques de relance de 2000 $ probablement morts

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a signalé mercredi que l’effort visant à augmenter les chèques de relance dans le paquet de secours COVID à 2000 $ est probablement mort.

Le président Donald Trump a demandé une augmentation de la taille des chèques et la Chambre a adopté cette semaine un projet de loi visant à les porter à 2000 dollars.

Mais McConnell, R-Ky., A déclaré mercredi que la proposition de paiement de relance plus important n’avait « aucune voie réaliste pour passer rapidement le Sénat ».

Le chef de la majorité au Sénat a présenté mardi un projet de loi qui comprend deux autres demandes de Trump que les démocrates ne sont pas susceptibles de soutenir. La mesure augmenterait les chèques à 2 000 dollars, mais abrogerait également l’article 230 de la loi sur la décence des communications, qui accorde certaines protections juridiques aux grandes entreprises de technologie, et créerait une commission chargée d’étudier la fraude électorale.

La commission examinerait bon nombre des préoccupations soulevées par Trump depuis la perte des élections et ferait des recommandations au Congrès. Le président n’a pas fourni de preuves pour étayer ses affirmations et le ministère de la Justice n’a trouvé aucune preuve de fraude généralisée lors des élections du mois dernier.

Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen que les démocrates soutiennent le projet de loi et qu’il n’avait aucune chance d’atteindre le bureau de Trump. Les démocrates ont appelé McConnell à adopter une proposition autonome sur les contrôles de relance.

Pendant ce temps, le département du Trésor a commencé à émettre les paiements de 600 $. Le ministère a déclaré que les paiements commenceraient pour les Américains avec le dépôt direct mis en place par l’Internal Revenue Service dès mardi soir. Les chèques papier commenceront à être postés mercredi.

Le projet de loi de McConnell n’a pas été programmé pour un vote, et il n’est pas clair s’il recevra le soutien des républicains du Sénat. Certains ont exprimé leur soutien à l’augmentation des chèques de secours, mais la plupart s’y opposent.

Tenir un vote sur la mesure mettrait les sénateurs républicains sur le coup, soit pour rejeter les demandes de Trump d’augmentation des chèques, soit pour reculer sur les objections de longue date à l’augmentation de la dette.

– Christal Hayes et rapports du personnel