L’année 2020 est peut-être derrière nous, mais nous n’en avons pas encore fini avec les élections de 2020.

Le Congrès nouvellement élu attend d’être assermenté et deux scrutins en Géorgie sont à venir qui détermineront le contrôle du Sénat, tandis que la victoire du président élu Joe Biden au collège électoral doit encore être certifiée par le Congrès. Biden a également encore quelques choix du Cabinet à annoncer – y compris son candidat au poste de procureur général – alors qu’il planifie son investiture.

Voici les prochaines dates à regarder:

3 janvier: Le nouveau Congrès est assermenté.

5 janvier: deuxième tour du Sénat en Géorgie.

6 janvier: le Congrès comptera et certifiera les résultats électoraux lors d’une session conjointe.

20 janvier: Inauguration de Biden, qui prêtera serment.

Romney, d’autres sénateurs du GOP font exploser un « stratagème » électoral

Le sénateur Mitt Romney, R-Utah, a dénoncé la décision de 11 de ses collègues républicains au Sénat de s’opposer à la certification de la victoire du président élu Joe Biden, la qualifiant de «stratagème flagrant» qui «menace dangereusement notre République démocratique».

« Plus d’Américains ont participé à cette élection que jamais auparavant, et ils ont fait leur choix. Les avocats du président Trump ont plaidé devant de nombreux tribunaux; dans tous les cas, ils ont échoué », a déclaré Romney dans son communiqué publié samedi soir. « Le ministère de la Justice n’a trouvé aucune preuve d’irrégularité suffisante pour annuler l’élection. La Commission présidentielle de fraude électorale s’est dissoute sans trouver de telles preuves. »

Le sénateur de l’Utah a appelé le sénateur du Texas Ted Cruz et les 11 autres membres qui soutiennent le mouvement, affirmant que leur argument pour s’opposer «ne tient pas compte de la réalité largement perçue selon laquelle le Congrès est un organe extrêmement partisan».

Les sens. Pat Toomey de Pennsylvanie et Lisa Murkowski de l’Alaska ont également répondu à la déclaration conjointe de leurs collègues, annonçant leur intention de voter pour certifier les résultats.

Dans un série de tweets cinglants, Le sénateur Pat Toomey, R-Pa., A déclaré son intention de voter pour affirmer les résultats de l’élection présidentielle de 2020 et a critiqué les sens. Josh Hawley et Ted Cruz pour leur décision de ne pas le faire.

« Une caractéristique fondamentale et déterminante d’une république démocratique est le droit du peuple d’élire ses propres dirigeants. L’effort des Sénateurs Hawley, Cruz et d’autres pour renverser les résultats de l’élection présidentielle de 2020 dans des États dynamiques comme la Pennsylvanie mine directement cela. à droite », a déclaré Toomey.

La sénatrice Lisa Murkowski de l’Alaska a également déclaré qu’elle voterait pour certifier les résultats de l’élection présidentielle de 2020 lors d’une session conjointe du Congrès mercredi, quelques heures après que ses collègues républicains ont annoncé leur intention de se joindre à l’objection.

«J’ai juré de soutenir et de défendre la Constitution des États-Unis et c’est ce que je ferai le 6 janvier – tout comme je m’efforce de le faire chaque jour en servant le peuple de l’Alaska», a déclaré Murkowski dans un communiqué. «Je voterai pour affirmer l’élection présidentielle de 2020. Les tribunaux et les législatures des États ont tous honoré leur devoir d’entendre les allégations juridiques et n’ont rien trouvé pour justifier l’annulation des résultats.

– Sarah Elbeshbishi

Cruz et d’autres sénateurs républicains se joignent à l’objection électorale

Plusieurs autres sénateurs républicains, dont le sénateur du Texas Ted Cruz, ont annoncé samedi qu’ils se joindraient au sénateur Josh Hawley, R-Mo., Et s’opposent à la certification des résultats des élections de 2020.

Citant «des allégations sans précédent de fraude électorale» et des «irrégularités de vote», mais pas de preuves spécifiques, les sénateurs prévoyant de se joindre à l’objection de Hawley ont déclaré dans un communiqué conjoint qu’ils «avaient l’intention de voter le 6 janvier pour rejeter les électeurs des États contestés comme non ‘ régulièrement donné »et« légalement certifié »(la condition légale), à ​​moins que et jusqu’à« l’achèvement d’un «audit d’urgence de 10 jours».

Le sénateur républicain Ron Johnson du Wisconsin, James Lankford de l’Oklahoma, Steve Daines du Montana, John Kennedy de la Louisiane, Marsha Blackburn du Tennessee et Mike Braun de l’Indiana se sont joints à Cruz pour signer la déclaration conjointe.

Le communiqué a également nommé quatre sénateurs nouvellement élus, qui prêteront serment dimanche, qui prévoient de se joindre à l’objection mercredi: l’élue des Sens Cynthia Lummis du Wyoming, Roger Marshall du Kansas, Bill Hagerty du Tennessee et Tommy Tuberville de l’Alabama.

Le président Donald Trump et beaucoup de ses partisans ont allégué que l’élection avait été volée par Biden et les démocrates, bien qu’ils n’aient présenté aucune preuve crédible de fraude généralisée et que leurs contestations judiciaires aient toujours été rejetées par les tribunaux. Mais les sénateurs républicains qui envisagent de s’opposer au décompte des voix ont fait valoir que le résultat de Trump et de ses alliés avait été suffisamment mis en doute pour justifier un débat.

« Que nos élus ou nos journalistes le croient ou non, cette profonde méfiance à l’égard de nos processus démocratiques ne disparaîtra pas comme par magie. Elle devrait nous concerner tous. Et elle constitue une menace permanente pour la légitimité de toute administration ultérieure », ont-ils écrit.

« Idéalement, les tribunaux auraient entendu des preuves et résolu ces allégations de fraude électorale grave. Deux fois, la Cour suprême a eu l’occasion de le faire; deux fois, la Cour a refusé », ont-ils poursuivi, arguant que l’inaction de la Haute Cour laisse le vote de mercredi comme » le seul pouvoir constitutionnel restant à examiner et à forcer la résolution des multiples allégations de fraude électorale grave. »

Bien que le chef de la minorité au Sénat, Charles Schumer, DN.Y., ne se soit pas adressé directement au groupe de sénateurs opposés, peu de temps après leur déclaration, il a tweeté: «Joe Biden et Kamala Harris seront président et vice-président des États-Unis dans 18 jours. »

– Sarah Elbeshbishi

Le sénateur de l’État de Virginie, Ben Chafin Jr., décède après avoir contracté le COVID-19.

Le sénateur d’État Ben Chafin Jr.est décédé vendredi après avoir contracté le coronavirus, a annoncé son bureau dans un communiqué.

« Le sénateur de l’État Augustus Denton (Ben) Chafin Jr., un fils natif du comté de Russell situé dans le sud-ouest de la Virginie, est décédé le 1er janvier 2021 des complications du COVID-19 », indique le communiqué de son bureau.

Chafin, 60 ans, a été soigné à Richmond au VCU Medical Center pendant deux semaines avant sa mort.

Le gouverneur de Virginie, Ralph Northam, a ordonné que le drapeau de l’État soit immédiatement abaissé au-dessus du Capitole à Richmond.

« Avec le décès du sénateur Ben Chafin, le sud-ouest de la Virginie a perdu un ardent défenseur – et nous avons tous perdu un homme bon », a déclaré Northam dans un communiqué. « C’est une triste nouvelle de commencer une nouvelle année avec la perte d’un homme aimable et courtois. Puissions-nous tous nous réengager à prendre des mesures supplémentaires pour prendre soin les uns des autres. »

Chafin, un républicain, a été élu à la Chambre des délégués de Virginie en 2013 avant d’être élu au Sénat de l’État l’année suivante.

« Il a veillé à ce que sa région et sa communauté, ainsi que les personnes qu’il aimait, ne soient jamais oubliées », ont déclaré les républicains du Sénat dans un communiqué.

Quelques jours avant la mort de Chafin, le représentant élu Luke Letlow, R-La., Est également décédé après avoir contracté le virus. Le chancelier de LSU Health Shreveport, GE Ghali, a déclaré que Letlow, 41 ans, était décédé d’une crise cardiaque à la suite d’une procédure liée à l’infection.

– Sarah Elbeshbishi

Le Congrès annule le veto du projet de loi de défense de Trump

WASHINGTON – Le Sénat a annulé vendredi le veto du président Donald Trump à la loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA) – la première dérogation du Congrès dans le mandat de Trump en tant que président et une dernière réprimande du président quelques semaines à peine avant son départ.

La Chambre des représentants a voté lundi 322-87 pour passer outre le président, une condamnation bipartite remarquable du président dans Washington divisé. Le Sénat a voté 81 contre 13 en faveur de l’emporter sur Trump, et la NDAA sera promulguée malgré la désapprobation de Trump.

La NDAA, un programme de sécurité nationale de 741 milliards de dollars, augmentera les salaires des troupes, dirigera l’achat d’armes et établira des politiques militaires. Il a été adopté à la fois à la Chambre et au Sénat avec un soutien écrasant des deux partis.

Trump s’est opposé au projet de loi pour ne pas inclure un langage qui priverait les entreprises de médias sociaux des protections dont elles jouissent en vertu de l’article 230 de la loi sur la décence des communications et pour ordonner des changements de nom pour les bases dédiées aux anciens personnages confédérés.

« Notre Sénat républicain a raté de peu l’occasion de se débarrasser de la section 230, qui donne un pouvoir illimité aux entreprises Big Tech. Pathétique !!! » le président a tweeté après l’annulation de son veto.

– Christal Hayes