Cette semaine, USA TODAY Politics se concentre sur la préparation de l’investiture du président élu Joe Biden, ses derniers choix au Cabinet, le second tour du Sénat en Géorgie et la certification du vote du collège électoral.

Dates à surveiller:

3 janvier: Le nouveau Congrès est assermenté.

5 janvier: deuxième tour du Sénat en Géorgie.

6 janvier: le Congrès comptera et certifiera les résultats électoraux lors d’une session conjointe.

20 janvier: Inauguration de Biden, qui prêtera serment.

Plus de 100 républicains peuvent s’opposer à la certification électorale

Le républicain élu Byron Donalds a déclaré jeudi qu’il s’opposerait au processus de certification pour officialiser les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Donalds a publié une déclaration sur les réseaux sociaux selon laquelle il « ne peut pas voter de bonne foi pour soutenir la certification des résultats du collège électoral le 6 janvier ».

Le futur membre du Congrès de Floride rejoint une liste croissante de législateurs républicains qui ont juré de s’opposer au décompte final des voix, qui a attribué au président élu Joe Biden 306 voix électorales aux 232 du président Donald Trump. échoue et survient même si aucune preuve de fraude généralisée n’a été présentée dans l’une des myriades de poursuites électorales de la campagne Trump, et aucune preuve de ce type n’a été trouvée dans les examens du ministère de la Justice et du ministère de la Sécurité intérieure.

CNN a rapporté jeudi que Donalds pourrait être rejoint pour s’opposer au résultat par pas moins de 140 de ses collègues républicains à la Chambre.

Le sénateur Josh Hawley, R-Mo., Est le seul sénateur républicain à annoncer qu’il envisage également de s’opposer au décompte des voix, ce qui forcerait un débat et un vote sur l’objection. La majorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky., Qui a tenté d’empêcher ses membres de se joindre à l’objection des républicains de la Chambre, a déclaré lors d’une conférence téléphonique qu’il considérait le vote à venir pour certifier l’élection « le plus important que j’aie jamais émis » dans un 36 -année de carrière au Sénat, a rapporté Axios.

Le sénateur Ben Sasse, R-Neb., A vivement dénoncé les «incendiaires institutionnels du Congrès qui s’opposeront au vote du collège électoral», avertissant qu’ils «jouaient avec le feu».

Pendant ce temps, le vice-président Mike Pence a demandé à un juge fédéral de rejeter un procès intenté par un groupe de républicains dirigé par le représentant Louie Gohmert du Texas, qui veulent mettre le pouvoir d’annuler l’élection entre les mains du vice-président.

– William Cummings, USA AUJOURD’HUI; Bill Smith, Fort Myers News-Press

Comment le changement climatique prend en compte le second tour du Sénat de Géorgie

Le climat et l’élévation du niveau de la mer n’ont pas été un objectif majeur de la course au second tour de la Géorgie avant les élections du 5 janvier qui pourraient déterminer le contrôle du Sénat américain.

Avec le principal centre de population de la Géorgie à environ quatre heures de la plage, le changement climatique et l’élévation du niveau de la mer restent des problèmes d’arrière-plan pour de nombreux politiciens géorgiens, mais la Géorgie a vu 10 pouces d’élévation du niveau de la mer depuis 1935 et les scientifiques prévoient un autre 1 à 6 pieds avant 2100.

Même si le sénateur David Perdue possède une maison de 1,3 million de dollars près de l’eau sur l’île exclusive de Sea Island, le site Web de la campagne du sénateur assis ne mentionne pas le changement climatique. Il a obtenu un score à vie de 3% de la League of Conservation Voters en fonction de son dossier de vote.

Le challenger démocrate de Perdue, Jon Ossoff, a déclaré qu’il voyait le changement climatique comme une « menace directe à la prospérité et à la santé sur la côte géorgienne », bien qu’il ne soutienne pas le Green New Deal.

Le révérend Raphael Warnock, qui court contre le sénateur Kelly Loeffler, n’a pas non plus approuvé le Green New Deal, mais voit le besoin d’agir sur les questions de changement climatique, en particulier dans les villes côtières comme Savannah, où il a grandi.

Loeffler, qui pivote souvent vers la «pureté» de l’air et de l’eau et vers l’économie lorsqu’elle est interrogée sur le changement climatique, a cité son soutien au Great American Outdoors Act comme preuve des mesures qu’elle a prises pour résoudre le problème. Le projet de loi, qui a été adopté avec le soutien bipartite de tous les sénateurs démocrates, est considéré comme une victoire pour l’environnement, principalement pour le financement qu’il fournit pour restaurer et entretenir les parcs nationaux et autres terres fédérales.

– Mary Landers, Savannah Morning News

Trump prolonge l’interdiction de visa; le tribunal efface la règle de l’assurance maladie

Jeudi, Trump a étendu les interdictions liées à la pandémie des cartes vertes et des visas de travail à de grands groupes de candidats jusqu’au 31 mars, tandis qu’une cour d’appel fédérale s’est ralliée à lui sur une règle exigeant que les nouveaux immigrants aient leur propre assurance maladie.

Le double développement du dernier jour de 2020 a résumé comment Trump a rendu la politique d’immigration américaine plus restrictive sans le soutien du Congrès. Biden a promis d’annuler de nombreuses actions de Trump, mais on ne sait pas à quelle vitesse et même dans quelle mesure.

Les juges fédéraux ont limité l’impact des interdictions de visa liées à la pandémie, qui devaient expirer jeudi. Biden, qui est maintenant obligé de décider quand et s’il convient de les lever après avoir pris ses fonctions le 20 janvier, ne traite pas spécifiquement du problème dans sa plateforme d’immigration.

Biden ne répond pas non plus directement à l’exigence d’assurance maladie dans sa plate-forme. Un avocat qui a poursuivi la politique jeudi l’a exhorté à annuler immédiatement l’exigence.

Dans sa décision rendue jeudi, un panel de la 9e Circuit Court of Appeals a voté 2-1 pour ouvrir la voie à l’exigence de Trump selon laquelle les immigrants ont une assurance maladie. Les nouveaux immigrants doivent démontrer qu’ils peuvent obtenir une couverture dans les 30 jours et payer leurs frais médicaux. Un juge fédéral a empêché la règle d’entrer en vigueur presque immédiatement après son annonce en octobre 2019.

– Elliot Spagat, The Associated Press