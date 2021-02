Mises à jour politiques en direct: Mike Pence refuse l’invitation à prendre la parole à la conférence conservatrice de CPAC

L’ancien vice-président Mike Pence a décliné une invitation à prendre la parole à la Conférence d’action politique conservatrice, un grand rassemblement annuel des personnalités les plus influentes des conservateurs américains qui doit s’ouvrir cette semaine à Orlando, en Floride.

La nouvelle de la décision de Pence intervient un jour après que l’ancien président Donald Trump a rejoint la liste des orateurs pour ce qui sera sa première apparition majeure depuis son départ.

Matt Schlapp, président de l’Union conservatrice américaine et principal organisateur de CPAC, a confirmé que Pence avait décliné une invitation à prendre la parole à la conférence. Schlapp a dit qu’il pense que c’est une « erreur » pour Pence d’éviter l’événement parce que « son bilan conservateur est bien respecté, et les conservateurs veulent entendre son point de vue sur les menaces actuelles posées par le socialisme et ce parti démocrate radicalisé ».

Pence était un conférencier fréquent et populaire à CPAC ces dernières années. L’ancien vice-président sera le républicain le plus en vue à occuper récemment ses fonctions sans être présent.

L’ancien vice-président fait profil bas depuis qu’il a quitté ses fonctions. Il a ouvert un bureau de transition en Virginie et prévoit de déménager dans l’Indiana d’ici l’été.

Plus tôt ce mois-ci, il a annoncé qu’il agirait en tant que «distingué invité» à la Heritage Foundation, un groupe de réflexion conservateur à Washington. Il prévoit de participer aux élections de mi-mandat de l’année prochaine, se préparant à lancer un comité de collecte de fonds axé sur les questions politiques. Et il vise à aider les républicains à reprendre la majorité à la Chambre et à se lancer dans d’importantes courses au Sénat et aux gouverneurs.

Pence aurait pris ses distances avec Trump personnellement à la suite des émeutes du 6 janvier, où de nombreux partisans de l’ancien président s’attendaient à ce que Pence annule les résultats du Collège électoral, un pouvoir que le vice-président n’a pas. Des chants de « pendre Mike Pence » ont sonné dans les salles du Congrès ce jour-là alors que les émeutiers saccageaient le bâtiment.

Le discours de Trump devrait se concentrer sur l’avenir du Parti républicain et du conservatisme. Il devrait également cibler la plate-forme d’immigration du président Joe Biden, qui a récemment été présentée aux côtés des démocrates du Congrès qui prévoient d’introduire une législation pour mettre en œuvre l’agenda.

– Matthew Brown et David Jackson

Le représentant Steve Scalise: ne blâmez pas Trump pour les émeutes au Capitole

Le whip de la minorité de la Chambre, Steve Scalise, a refusé de blâmer l’ancien président Donald Trump pour les violences qui ont eu lieu lors des émeutes du 6 janvier au Capitole.

« Il y a sûrement beaucoup de blâme à faire », a déclaré dimanche le républicain de Louisiane sur « This Week » d’ABC News.

Deuxième membre le plus haut placé de la direction de la Chambre républicaine, Scalise est un ardent défenseur de Trump depuis que l’ancien président a quitté ses fonctions. Scalise faisait partie des 121 membres de la Chambre qui se sont opposés au décompte final du collège électoral le 6 janvier.

« Mais en fin de compte, les gens qui ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier, c’était une honte. Et ils doivent être tenus pour responsables », a souligné Scalise, passant au-delà de la question de savoir si Trump était responsable de l’attaque.

Un sondage USA TODAY / Suffolk University a révélé que 58% des électeurs républicains estiment que les antifa, ou groupes antifascistes, étaient responsables de la plupart des violences qui ont eu lieu pendant les émeutes du 6 janvier au Capitole, malgré l’absence de preuves à l’appui. cette affirmation. Les enquêteurs fédéraux et plusieurs rapports ont révélé que les émeutiers étaient majoritairement pro-Trump, beaucoup ayant des liens avec des groupes d’extrême droite.

« Joe Biden est le président », a concédé Scalise, tout en dénonçant la légitimité du processus électoral. Il a prédit que les doutes sur le système continueraient parmi de nombreux électeurs dans les années à venir.

«Et je pense que c’est la plus grande frustration que beaucoup de gens éprouvent, ce sont les États qui n’ont pas respecté la loi, vont-ils continuer à le faire à l’avenir, ou allons-nous enfin revenir à ce que la Constitution appelle à élire nos dirigeants? » Interrogé Scalise.

De nombreux États et municipalités du pays ont modifié leurs procédures de vote en raison de la pandémie de coronavirus, des mesures qui ont été contestées avant et après les élections de 2020. Les modifications réglementaires, qui ont élargi et limité les droits de vote dans différents domaines, ont été adoptées par les deux parties et ont survécu à des contestations judiciaires.

– Matthew Brown

Les États-Unis communiquent avec l’Iran au sujet de la libération d’Américains détenus

Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a insisté sur le fait que l’administration Biden ferait du retour en toute sécurité des Américains détenus en Iran un point clé des négociations à venir.

« Nous avons l’intention de communiquer très directement avec les Iraniens sur l’indignation totale et totale, la catastrophe humanitaire qu’est la détention injuste et illégale de citoyens américains en Iran », a déclaré dimanche Sullivan à « Face the Nation » de CBS News.

Sullivan a souligné que « nous n’accepterons pas une proposition à long terme où ils continueront à détenir les Américains d’une manière injuste et illégale. Ce sera une priorité importante de cette administration de ramener ces Américains en toute sécurité chez eux. »

L’Iran a toujours déclaré que les pourparlers ne reprendraient pas tant que les États-Unis ne lèveraient pas les sanctions, une mesure que l’administration Biden dit ne peut se produire que si l’Iran se conforme à ses engagements dans le cadre de l’accord nucléaire.

« Les États-Unis ne pourront pas rejoindre le pacte nucléaire avant de lever les sanctions », a déclaré dimanche le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. « Une fois que chacun aura mis en œuvre sa part d’obligations, il y aura des discussions. »

Sullivan a déclaré à CBS News que le président Joe Biden était « déterminé à empêcher l’Iran de se doter d’une arme nucléaire » et que l’Iran n’avait « pas encore répondu » à ses messages les exhortant à rejoindre l’accord nucléaire.

L’impasse a compliqué d’autres négociations entre les nations, notamment sur la sécurité régionale et le rapatriement des Américains emprisonnés par Téhéran.

Il y a actuellement au moins cinq citoyens américains détenus par le gouvernement iranien.

– Matthew Brown

Suite:L’Iran dit qu’il commencera à limiter la surveillance internationale de ses sites nucléaires

Le gouverneur de l’Arkansas GOP Hutchinson dit qu’il ne soutiendrait pas Trump en 2024

Lorsqu’on lui a demandé dimanche s’il soutiendrait l’ancien président Donald Trump dans une autre candidature présidentielle en 2024, le gouverneur républicain de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a répondu simplement: « Non, je ne le ferais pas. »

Hutchinson, un gouverneur d’État rouge populaire, a fait valoir que le GOP devait écouter les autres voix du parti et ne pas se laisser définir par l’ancien président.

« Eh bien, il ne définira notre parti que si nous le laissons définir notre parti », a déclaré Hutchinson, notant que les conservateurs peuvent toujours accueillir Trump dans des événements tels que la Conférence d’action politique conservatrice, la convention conservatrice de haut niveau où Trump doit faire sa premier discours majeur après la présidence.

Le gouverneur a toutefois averti que le parti devrait également entendre «ceux qui ont des points de vue différents», comme le sénateur républicain de Louisiane Bill Cassidy, qui, selon Hutchinson, était «toujours archi-conservateurs, mais une voix différente pour l’avenir de notre parti. . «

Trump reste immensément populaire auprès des électeurs de tendance conservatrice. Un sondage USA TODAY / Suffolk University publié dimanche a révélé que près de la moitié de ses électeurs quitteraient le GOP si Trump créait un nouveau parti.

« Nous devons répondre et nous identifier aux problèmes qui lui ont valu la première élection et lui ont apporté son soutien tout au long de sa présidence », a déclaré Hutchinson, ajoutant qu’il était important d’adopter une partie du message de Trump.

« Nous devons simplement gérer cela d’une manière différente avec des personnalités différentes », a-t-il soutenu.

– Matthew Brown

Texas GOP Rep.McCaul: « Je ne vais pas partir en vacances » pendant une crise

Le sénateur Ted Cruz, R-Texas, a été largement critiqué après des révélations selon lesquelles il s’était rendu avec sa famille à Cancun, au Mexique, alors que son État d’origine souffrait de tempêtes hivernales meurtrières et de pannes de courant. Les attaques ont gagné en popularité en ligne, dans les médias traditionnels et de la part de certains membres du propre parti de Cruz.

« Écoutez, quand une crise frappe mon état, je suis là. Je ne vais pas partir en vacances. Je sais que M. Cruz a qualifié cela d’erreur, et il l’a reconnu. Mais je pense que c’était un gros problème. erreur », a déclaré dimanche le représentant Michael McCaul, du R-Texas, à« l’état de l’Union »de CNN.

« Saturday Night Live » s’est également moqué du sénateur du Texas dans son sketch d’ouverture, avec un personnage nommé « Bryant Cruz » tentant de s’échapper au Mexique. « Je regrette profondément mes actions ces derniers jours », déclare le personnage de Cruz. « Surtout, voler United. »

Dans les jours qui ont suivi, le vrai Cruz a également été moqué pour des photos qu’il a publiées sur les réseaux sociaux le montrant portant des bouteilles d’eau et d’autres fournitures. Plusieurs photos que Cruz a postées sur Twitter sous-titrées « #TexasStrong » ont suscité des accusations d’activisme performatif et de fausse compassion.

– Matthew Brown

Le président Biden rend visite à Bob Dole après un diagnostic de cancer du poumon

Le président Joe Biden a rendu visite à l’ancien sénateur Bob Dole samedi soir à son domicile à Washington, DC. La Maison Blanche a déclaré aux journalistes qu’il rendait visite à « son ami proche ». Dole et Biden ont servi ensemble au Sénat pendant des décennies.

Dole, 97 ans, a siégé au Congrès de 1969 à 1996, une carrière au cours de laquelle le républicain du Kansas était à la fois chef de la majorité et chef de la minorité au Sénat et candidat républicain à la présidence en 1996. Lundi, il a annoncé qu’il avait reçu un diagnostic de poumon. cancer.

« Bien que j’aie certainement quelques obstacles à franchir, je sais aussi que je me joins à des millions d’Américains qui sont confrontés à d’importants problèmes de santé », a déclaré Dole dans un communiqué.

La Maison Blanche n’a pas annoncé la réunion avant que Biden ne fasse la visite, qui a duré un peu plus d’une heure. Interrogé par les journalistes sur le comportement de l’ancien sénateur, Biden a répondu que Dole allait bien. Dole devrait commencer le traitement de son cancer dans la semaine à venir.

– Matthew Brown