La couverture par USA TODAY de l’élection de 2020 et de la transition du président élu Joe Biden se poursuit cette semaine alors qu’il déploie davantage de ses choix pour les meilleurs postes de son administration. Le décompte final des votes étant certifié, le Collège électoral se réunira lundi dans des États à travers les États-Unis, où les 538 électeurs voteront pour officialiser la victoire de Biden.

Le président Donald Trump a ouvert la voie à l’équipe de Biden pour utiliser les ressources fédérales et obtenir des briefings pendant la transition, bien que Trump n’ait pas encore officiellement concédé la course et continue de contester les résultats.

Assurez-vous de rafraîchir cette page régulièrement pour obtenir les dernières informations sur l’élection et la transition.

Le vote anticipé démarre en Géorgie lors du second tour pour les sièges au Sénat

Le vote anticipé peut sembler inapproprié plus d’un mois après les élections du 3 novembre, mais les électeurs géorgiens commencent à faire exactement ce lundi, le premier jour où ils peuvent voter en personne au second tour des élections du 5 janvier pour déterminer le vainqueur des deux élections de leur État. sièges au Sénat américain.

Parce qu’aucun des quatre candidats aux deux courses au Sénat n’a obtenu plus de 50% des voix lors du concours du mois dernier, la loi géorgienne exige les rematchs, qui mettront en vedette le sénateur Kelly Loeffler contre Raphael Warnock et le sénateur David Perdue contre le challenger démocrate Jon Ossoff .

Les titulaires du GOP sont favorisés pour occuper leurs sièges dans l’État traditionnellement conservateur, mais leur victoire est loin d’être certaine étant donné la victoire du président élu Joe Biden là-bas, la première fois qu’un démocrate remportait l’État depuis 1992.

Leurs chances de succès sont encore compliquées par les allégations sans fondement du président Donald Trump de fraude généralisée. Malgré l’absence de preuves, Trump et ses alliés ont insisté sur le fait que l’élection lui avait été volée, soulevant des inquiétudes dans certains cercles républicains, selon lesquelles les allégations pourraient conduire les partisans du GOP à renoncer à ce qu’ils pensent être un processus truqué. L’avocat pro-Trump, L. Lin Wood, a ouvertement appelé les républicains à boycotter le second tour des élections pour protester contre ce qu’il considère comme un échec de l’establishment du GOP à aider Trump dans sa quête pour annuler les résultats des élections.

Le vote par correspondance est déjà en cours dans le second tour et plus d’un million de Géorgiens ont demandé des votes par correspondance, selon la militante démocrate des droits de vote Stacey Abrams.

– William Cummings

Le collège électoral officialise le président élu Biden

L’une des élections présidentielles les plus controversées et les plus surveillées de l’histoire des États-Unis arrive sur le point d’être achevée alors que le Collège électoral se réunit lundi.

Les 538 électeurs se réuniront dans chacune de leurs maisons d’État respectives pour voter pour les candidats à la présidentielle et à la vice-présidence sélectionnés par les électeurs de leur État.

Normalement, l’événement est une formalité qui attire peu l’attention, mais en raison des efforts persistants du président Donald Trump pour renverser le résultat des élections sur la base d’allégations non fondées de fraude généralisée, les votes des électeurs attireront probablement les manifestants. Les votes ont déjà été certifiés et aucune surprise n’est attendue.

Biden doit prononcer un discours à Wilmington, Delaware, à 20 heures HAE sur « la certification des votes des collèges électoraux et la force et la résilience de notre démocratie », selon un communiqué de presse de l’équipe de transition.

Les copies officielles des résultats du vote des électeurs doivent être envoyées au Congrès avant le 23 décembre, avant que les membres de la nouvelle session ne les comptent officiellement le 6 janvier.

– William Cummings