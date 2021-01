Mises à jour politiques en direct: le sénateur Ted Cruz s’opposera aux votes électoraux de l’Arizona

L’année 2020 est peut-être derrière nous, mais nous n’en avons pas encore fini avec les élections de 2020.

Cette semaine, le nouveau Congrès se met au travail, deux scrutins en Géorgie détermineront le contrôle du Sénat et la victoire du président élu Joe Biden au collège électoral sera certifiée par le Congrès.

Voici les prochaines dates à regarder:

Assurez-vous de rafraîchir cette page régulièrement pour obtenir les dernières informations sur la transition et d’autres développements.

Rapports: Pence a dit à Trump qu’il ne pouvait pas bloquer la victoire de Biden

Le vice-président Mike Pence aurait informé le président Donald Trump qu’il n’avait pas le pouvoir d’arrêter la certification de la victoire du président élu Joe Biden lors de la réunion du Congrès mercredi, selon le New York Times et CNN.

Pence aurait informé le président quelques heures seulement après que Trump ait passé du temps à un rassemblement électoral lundi soir pour protester contre sa propre défaite électorale et faire pression sur le vice-président pour qu’il tente de renverser la victoire de Biden.

« J’espère que Mike Pence viendra pour nous, je dois vous dire », a déclaré Trump à ses partisans à Dalton, en Géorgie, deux jours seulement avant la réunion du Congrès pour compter les votes du collège électoral qui ont élu Biden.

Plus:Trump exhorte les électeurs géorgiens à conserver le contrôle du GOP sur le Sénat; fait pression sur Pence face aux manifestations électorales

Pence, dans son rôle de président du Sénat, n’a pas le pouvoir légal de simplement rejeter des votes. Trump a affirmé à tort que Pence «avait le pouvoir de rejeter des électeurs choisis frauduleusement», à la fois en confondant le rôle de Pence et en affirmant à tort que l’élection avait été truquée d’une manière ou d’une autre.

CNN a rapporté que «Pence a gentiment informé Trump lors de la réunion que le pouvoir n’existe pas pour qu’il fasse dérailler le processus.»

Pence présidera tous les débats découlant des objections lors du processus de certification. Jusqu’à présent, des dizaines de législateurs républicains ont déclaré qu’ils soutenaient les objections.

Le New York Times a rapporté que les alliés de Pence «s’attendent à ce qu’il s’acquitte de ses fonctions constitutionnelles mercredi».

– Savannah Behrmann

Le sénateur Ted Cruz s’opposera aux votes électoraux de l’Arizona

Le sénateur Ted Cruz, du R-Texas, prévoit de s’opposer au décompte des votes électoraux de l’Arizona mercredi, selon une source proche de l’effort mais non autorisée à parler officiellement.

L’objection de Cruz signifie que les résultats d’au moins trois États susciteront probablement des objections mercredi, lorsque le Congrès se réunira en session conjointe pour compter les votes électoraux et certifier la victoire du président élu Joe Biden. Le sénateur Josh Hawley, R-Mo., Devrait s’opposer aux résultats de la Pennsylvanie et le sénateur Kelly Loeffler, R-Ga., Est susceptible de s’opposer aux résultats de la Géorgie. Pour qu’une objection soit soumise au débat, au moins un membre de la Chambre et du Sénat devra s’y opposer.

Les démocrates ont critiqué les objections prévues comme une tentative d’ignorer la volonté des électeurs. Assis et d’anciens membres républicains du Congrès ont également dénoncé cet effort, beaucoup le qualifiant de préjudiciable à la démocratie.

Mais Cruz a déclaré lundi soir à l’animateur conservateur Mark Levin que ses objections n’étaient « pas d’annuler l’élection » mais de faire pression pour qu’une commission enquête sur la fraude électorale. Mais les résultats de l’Arizona ont déjà été certifiés et aucune preuve de fraude électorale généralisée n’a été trouvée en Arizona ni dans aucun des États contestés par le président Donald Trump et les républicains. Les contestations judiciaires de Trump à l’élection ont pour la plupart été rejetées par les tribunaux, et les législatures des États ont refusé de céder aux pressions de Trump pour modifier les résultats du collège électoral. «Nous faisons bien les élections ici en Arizona», a déclaré le gouverneur de l’Arizona Doug Ducey, un républicain alors que les résultats de l’État étaient certifiés. En décembre, le procureur général de l’époque, Bill Barr, a déclaré que le ministère de la Justice n’avait pas trouvé de preuve de fraude électorale généralisée susceptible d’annuler les élections.

Les efforts des législateurs républicains pour s’opposer aux votes électoraux font partie d’une tentative de longue haleine défendue par Trump pour modifier les résultats du Collège électoral. Les défis ont peu de chances de réussir, car un vote à la majorité de la Chambre et du Sénat est nécessaire pour exclure les votes électoraux. On ne s’attend pas à ce que les démocrates se joignent aux défis, et de nombreux républicains s’y opposent également.

Le représentant Tom Reed, RN.Y., un modéré, a déclaré aux journalistes lors d’une conférence téléphonique mardi qu’il s’opposerait aux objections.

«En ce qui concerne l’examen et l’objection des électeurs, notre rôle essentiel au Congrès est de respecter les électeurs dépensés par les États respectifs», a-t-il déclaré, notant qu’aucun des États en question n’avait proposé d’électeurs suppléants, ni les législatures des États ont demandé au Congrès de modifier le résultat.

Et dans une déclaration publiée mardi, le sénateur Jim Inhofe, un républicain de l’Oklahoma, où Trump a remporté près des deux tiers des voix, a déclaré que contester les certifications des États «serait une violation de mon serment d’office».

– Nicolas Wu

Les chefs d’entreprise exhortent le Congrès à certifier la victoire de Biden

La Business Roundtable, une association de 208 membres de dirigeants d’entreprises qui dirigent certaines des entreprises les plus influentes du pays, a publié mardi un communiqué appelant le Congrès à compter correctement les votes électoraux de l’élection présidentielle lorsque les législateurs se réunissent mercredi en session conjointe.

«Les allégations de fraude électorale ayant été pleinement examinées et rejetées par les tribunaux fédéraux et étatiques et les responsables du gouvernement des États, l’intégrité de l’élection présidentielle de 2020 ne fait aucun doute», écrit le groupe. « Il n’y a aucune autorité pour le Congrès de rejeter ou d’annuler les votes électoraux légalement certifiés par les États et confirmés par le Collège électoral. »

« Par conséquent, Business Roundtable s’oppose aux efforts visant à retarder ou à annuler le résultat clair de l’élection », a déclaré le groupe.

Certification du congrès:Le Congrès est sur le point de certifier la victoire électorale de Biden le 6 janvier. Voici à quoi s’attendre.

Cette décision intervient alors que les membres républicains de la Chambre et du Sénat ont déclaré qu’ils contesteraient le décompte officiel de l’élection présidentielle.

La table ronde des affaires a cité le stress que la pandémie de coronavirus avait placé sur l’économie comme raison pour laquelle «la division et la méfiance persistantes dans notre système politique menacent la reprise économique et la création d’emplois dont notre pays a désespérément besoin.

Le groupe, qui en juin a appelé le Congrès à adopter des mesures de relance bipartites et à mettre à jour les réglementations d’entreprise, a déclaré qu’il «continuera à promouvoir un terrain d’entente» malgré la division sur Capitol Hill.

– Matthew Brown

Tous les yeux sur la Géorgie

Le scrutin est ouvert lors du second tour des élections en Géorgie qui déterminera quel parti contrôlera le Sénat américain et pourrait être crucial pour déterminer le sort du programme législatif du président élu Joe Biden après son entrée en fonction le 20 janvier.

Le second tour des élections marque la fin du cycle électoral tumultueux de 2020 qui a vu les républicains faire des gains au Congrès tout en perdant la Maison Blanche.

Les électeurs de Peach State décideront si les républicains David Perdue et Kelly Loeffler retournent à Washington ou si les challengers démocrates Jon Ossoff et Raphael Warnock les remplacent. Tous les quatre se sont présentés le 3 novembre, mais aucun n’a obtenu suffisamment de votes en vertu de la loi de l’État pour remporter les sièges au Sénat, forçant le second tour de mardi.

Des questions sur le second tour du Sénat de Géorgie? 7 choses à savoir

Les victoires d’Ossoff et de Warnock se traduiraient par une division 50-50 au Sénat, donnant effectivement aux démocrates le contrôle de la chambre puisque le vice-président élu Kamala Harris voterait à égalité.

Une victoire par l’un des républicains garderait le Sénat entre les mains des républicains et du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky. Bien qu’il s’agisse d’une étroite majorité républicaine, Biden et les démocrates seraient confrontés à une bataille difficile sur toute législation qu’ils espéraient adopter.

« Le destin de la nation »:Les électeurs géorgiens décideront du contrôle du Sénat sous l’ombre des griefs du président Trump