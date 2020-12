Cette semaine, USA TODAY Politics se concentre sur la préparation de l’investiture du président élu Joe Biden, son cabinet restant choisit si le président Donald Trump signera le plan de secours économique COVID-19 adopté par le Congrès et si le Congrès annulera le veto du président sur le projet de loi de défense.

Dates à surveiller:

6 janvier: le Congrès comptera et certifiera les résultats électoraux lors d’une session conjointe.

20 janvier: Inauguration de Biden, qui prêtera serment.

Assurez-vous de rafraîchir cette page régulièrement pour obtenir les dernières informations sur la transition.

Gov.Hogan: Biden sera président, « que les gens aiment ce résultat ou non »

Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, un critique républicain de longue date du président Donald Trump, a déclaré qu’en dépit des affirmations infondées du président, les élections avaient été « truquées » contre lui, « Joe Biden est le président des États-Unis correctement élu, que les gens aiment ou non ce résultat. . »

Lors d’une interview accordée dimanche à « This Week » d’ABC News, Hogan a déclaré que le vainqueur démocrate Biden « est le président élu. Il prêtera serment le 20 janvier. Et le 6 janvier, qui arrive très bientôt, il le fera être certifié par le Congrès. »

Hogan, qui a été l’un des premiers républicains à féliciter Biden pour sa victoire le mois dernier, a reconnu « qu’il y a beaucoup de désinformation là-bas » mais « nous n’avons vu aucune preuve de fraude généralisée. Et, vous savez, les gens pensent comme il y en a mais ils ne l’ont pas prouvé devant un tribunal. »

Alors que Trump « ne s’en va pas et qu’il y aura une grande partie du Parti républicain qui continuera à suivre sa page Twitter et à écouter ce qu’il a à dire », a déclaré Hogan après le 20 janvier, Trump ne le sera pas « . en mesure d’exercer une telle influence comme il le fait actuellement. »

Et même s’il craint qu’il y ait « énormément de gens qui veulent être le prochain Donald Trump », Hogan a juré qu’il « va se battre pour essayer de ramener notre parti à ses racines » pour « devenir un plus grand parti sous tente » avec « des visions d’avenir plus positives et pleines d’espoir. »

– William Cummings

Les républicains disent à Trump de signer les secours COVID et d’arrêter le « chaos »

Le sénateur Pat Toomey a exprimé sa frustration face aux objections du président Donald Trump à l’allégement du COVID-19 et au projet de loi de financement du gouvernement en attente de sa signature dans une interview accordée à « Fox News Sunday ».

« Vous n’obtenez pas tout ce que vous voulez, même si vous êtes président des États-Unis », a déclaré le républicain de Pennsylvanie, qui a voté pour le projet de loi malgré ses propres objections à certaines de ses dispositions.

Trump a dénoncé la législation comme une « honte » pour les dépenses qu’il juge inutiles et un paiement direct aux contribuables de 600 dollars qu’il juge insuffisant et souhaiterait voir augmenté à 2000 dollars. Toomey a partagé certaines des préoccupations du président en matière de dépenses, mais a déclaré qu’il était nécessaire de faire des compromis car les démocrates contrôlent la Chambre et le soulagement du COVID est absolument nécessaire.

Toomey n’a pas convenu que les paiements directs devraient être augmentés, cependant, arguant que la majorité des Américains n’ont pas perdu de revenus pendant la pandémie de coronavirus. Il a suggéré que le président pourrait soutenir la proposition démocrate distincte d’augmenter les paiements à 2000 $ plutôt que de rejeter le paquet qui avait déjà été convenu.

« Nous avons actuellement un projet de loi que son administration a aidé à négocier. Je pense que nous devrions le faire », a déclaré Toomey.

Il a averti que l’héritage de Trump pourrait être défini par son refus de signer le projet de loi.

« Je comprends qu’il veut qu’on se souvienne de lui pour avoir plaidé pour de gros chèques, mais le danger est qu’il se souviendra de lui pour le chaos et la misère, et un comportement erratique », a déclaré Tommey.

D’autres républicains ont également critiqué le refus de Trump de signer le projet de loi.

Le représentant Adam Kinzinger, R-Ill., A dénoncé « le chaos de tout cela » après que le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin a négocié le projet de loi au nom du président.

« C’était sa personne à la table. Ils sont parvenus à un accord. Je veux dire, aucun de nous n’aime totalement le projet de loi. C’est la nature de légiférer. Vous n’allez pas vous retrouver avec quelque chose de parfait », a déclaré Kinzinger à CNN. « Je ne comprends pas ce qui se fait, à moins que ce ne soit juste pour créer le chaos, montrer le pouvoir et être bouleversé parce que vous avez perdu les élections. Sinon, je ne le comprends pas, parce que cela doit être fait. »

Le gouverneur Larry Hogan, R-Md., A déclaré que Trump « aurait dû peser il y a huit mois » s’il avait des opinions sur ce qui devrait être dans le projet de loi.

« Signez le projet de loi, faites-le. Et puis, si le président veut faire pression pour plus, faisons-le aussi », a déclaré Hogan à CNN dimanche. « Travaillons ensemble de manière bipartite. Ce serait un excellent moyen pour lui de mettre fin à l’administration. »

– William Cummings

Les avantages expirent:Des millions de personnes sont confrontées à l’expulsion et à la pauvreté alors que les allocations de chômage expirent alors que le projet de loi d’allégement du COVID-19 est dans les limbes

Biden dénonce « l’abdication de responsabilité » de Trump en ne signant pas le projet de loi de secours COVID

Le président élu Joe Biden a vivement critiqué le refus du président Donald Trump de signer le projet de loi de relance bipartite traitant des conséquences économiques de la pandémie de coronavirus, le qualifiant d ‘ »abdication de responsabilité » avec « des conséquences dévastatrices » dans un communiqué publié samedi.

« Nous sommes le lendemain de Noël, et des millions de familles ne savent pas si elles pourront joindre les deux bouts en raison du refus du président Donald Trump de signer un projet de loi de secours économique approuvé par le Congrès avec une majorité écrasante et bipartisane », a déclaré Biden m’a dit.

Alors que les critiques de Trump ont mis en doute l’avenir du projet de loi de secours, les allocations de chômage temporaires approuvées en réponse à la pandémie ont expiré samedi à minuit.

Biden a fustigé Trump pour avoir laissé les avantages s’éteindre.

« Cette abdication de responsabilité a des conséquences dévastatrices. Aujourd’hui, environ 10 millions d’Américains perdront leurs prestations d’assurance-chômage », a déclaré Biden. «Dans quelques jours à peine, le financement du gouvernement expirera, mettant en danger les services vitaux et les chèques de paie du personnel militaire. Dans moins d’une semaine, un moratoire sur les expulsions expire, mettant des millions de personnes en danger d’être forcées de quitter leur domicile pendant les vacances.

Trump a insisté sur le fait que le projet de loi devrait augmenter les paiements directs aux contribuables de 600 $ à 2000 $ et qu’il devrait supprimer ce qu’il dit être des dépenses non liées à la lutte contre la pandémie.

– Sarah Elbeshbishi

Les candidats DEM récoltent 200 millions de dollars au second tour en Géorgie

ATLANTA – Les démocrates en lice pour les deux sièges du Sénat américain de Géorgie ont chacun collecté plus de 100 millions de dollars en deux mois, un gain massif qui a éclipsé les contributions de campagne à leurs opposants républicains et reflète les enjeux élevés de la double compétition.

Jon Ossoff, qui affronte le sénateur David Perdue, a encaissé plus de 106 millions de dollars du 15 octobre au 16 décembre, selon son dernier rapport sur le financement de la campagne. Raphael Warnock, qui tente de renverser le sénateur Kelly Loeffler, était juste derrière avec un peu plus de 103 millions de dollars.

Perdue a rapporté 68 millions de dollars sur la même période de deux mois, Loeffler ayant rapporté un peu moins de 64 millions de dollars. Trois des campagnes ont communiqué leurs données financières jeudi. Loeffler a présenté le sien un jour plus tôt.

Les deux courses détermineront quel parti contrôle le Sénat – et probablement à quel point le président élu Joe Biden peut être ambitieux avec son programme.

Les chiffres de la collecte de fonds dépassent de loin le record de 57 millions de dollars que le démocrate Jaime Harrison a levé en un quart dans sa tentative de renverser le sénateur américain Lindsey Graham en Caroline du Sud en novembre. Harrison a perdu cette course.

Et ils s’ajoutent aux dizaines de millions de dollars de plus dépensés pour le second tour de janvier par des groupes extérieurs. Les précédentes divulgations de financement de campagne pour les courses en Géorgie suggèrent que les groupes républicains extérieurs ont un avantage en matière de collecte de fonds.

– Sudhin Thanawala, The Associated Press