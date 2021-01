GOP Sen. Tuberville: L’inauguration de Biden aurait dû être retardée en raison du COVID-19

Quelques jours avant l’investiture du président élu Joe Biden, le sénateur Tommy Tuberville, R-Ala., A suggéré que l’événement aurait dû être reporté en raison de la pandémie COVID-19, même si le 20 janvier est inscrit dans la Constitution comme date du transfert. du pouvoir présidentiel.

« Nous aurions probablement pu avoir une prestation de serment et faire une inauguration un peu plus tard après avoir un peu perdu ce virus. Mais encore une fois, nous parlons de Washington, DC », a déclaré l’ancien entraîneur de football à la chaîne de télévision de Birmingham. CBS 42.

Tuberville était l’un des six sénateurs républicains qui se sont opposés le 6 janvier à l’affirmation par le Congrès de la victoire du collège électoral de Biden – un vote qui a eu lieu des heures après qu’une violente foule pro-Trump a pris d’assaut le Capitole dans le but de perturber le décompte.

Le 20e amendement de la Constitution exige que les mandats d’un nouveau président et d’un nouveau vice-président commencent «à midi le 20 janvier».

– Caren Bohan

Biden choisit Kessler pour diriger l’effort de vaccination

Le président élu Joe Biden a choisi le Dr David Kessler, ancien chef de la Food and Drug Administration qui a aidé à diriger le développement de médicaments pour lutter contre l’épidémie de sida dans les années 1990, pour diriger la distribution de vaccins contre le COVID-19, a annoncé l’équipe de transition de Biden Vendredi.

Kessler remplacera le Dr Moncef Slaoui, chercheur et ancien dirigeant d’une société pharmaceutique, pour diriger l’opération Warp Speed. Les responsabilités de Kessler couvriront la fabrication, la distribution et l’innocuité et l’efficacité des vaccins et thérapeutiques.

Le rythme de distribution des vaccins est tombé en deçà des attentes. L’objectif de Biden est de fournir 100 millions de vaccins au cours des 100 premiers jours de son administration à partir du 20 janvier. Vingt-deux millions de doses ont été distribuées et 6,7 millions administrées à compter du 8 janvier, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

« Nous sommes dans une course contre la montre, et nous avons besoin d’une stratégie globale pour contenir rapidement ce virus », a déclaré Biden dans un communiqué.

Plus de 385000 Américains sont morts du COVID-19, dont plus de 4300 rien que mardi.

– Bart Jansen

La commission Intel du Sénat reporte l’audience de confirmation du chef des espions de Biden

Il n’est pas clair si le président élu Joe Biden fera confirmer l’un de ses candidats à la sécurité nationale avant le premier jour de sa présidence, une rupture avec la pratique passée.

La commission du renseignement du Sénat était censée tenir une audience vendredi pour la candidate en chef du renseignement de Biden, Avril Haines. Mais à la dernière minute, le comité a annoncé un retard, sans en préciser les raisons.

« Malgré les circonstances inhabituelles à Capitol Hill, le comité travaille de bonne foi pour déplacer ce candidat le plus rapidement possible et veiller à ce que les membres du comité aient l’occasion de l’interroger dans des contextes ouverts et fermés », a déclaré le président par intérim du comité, GOP Le sénateur Marco Rubio et le vice-président, le sénateur démocrate Mark Warner, ont déclaré dans un communiqué conjoint jeudi soir.

Rubio et Warner ont déclaré que l’audience aurait lieu la semaine prochaine mais n’ont pas précisé de date. Biden sera assermenté le 20 janvier.

« Nous sommes déçus que l’audition ait été retardée, en particulier compte tenu de l’urgence d’avoir des dirigeants de la sécurité nationale en place en cette période de crise », a déclaré Ned Price, un porte-parole de la transition Biden. « Néanmoins, Haines, désigné par DNI, attend avec impatience l’occasion de répondre aux questions du Comité la semaine prochaine. »

Le Sénat est actuellement dirigé par des républicains, mais les démocrates sont sur le point d’obtenir la majorité après le 20 janvier.

Deux démocrates nouvellement élus de Géorgie seront assermentés après la certification des résultats du second tour de cet État – probablement vers la fin de la semaine prochaine – et la vice-présidente élue Kamala Harris sera en mesure de voter à égalité dans la chambre 50-50. .

Pour l’instant, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, contrôle le calendrier, selon lequel le Sénat ne se réunira pas complètement pour les travaux avant le 19 janvier. Deux autres candidats clés de Biden doivent avoir des audiences ce jour-là: Lloyd Austin, son choix pour diriger le Pentagone , et Alejandro Mayorkas, le choix de Biden pour servir de secrétaire du Département de la sécurité intérieure.

– Deirdre Shesgreen et Bart Jansen

Biden nomme le vétéran de la CIA David Cohen au deuxième rang de l’agence d’espionnage

L’élection présidentielle Joe Biden annoncera vendredi une autre nomination clé pour la sécurité nationale, nommant David Cohen au poste de directeur adjoint de la CIA, a annoncé la transition Biden.

Cohen a déjà occupé ce poste – de 2015 à 2017 – lorsqu’il a aidé à gérer les opérations mondiales de l’agence et dirigé la collecte de renseignements étrangers, l’action secrète et d’autres activités d’espionnage. Avocat de formation, Cohen est un expert dans le suivi des délits financiers, en particulier des réseaux de financement du terrorisme, ce qu’il a fait en tant que haut fonctionnaire du département du Trésor.

Mais aucune de ces compétences n’est entrée en jeu pour son rôle le plus public: en tant que supplément sur la série HBO « Game of Thrones ». Cohen a accroché le camée l’année dernière, apparaissant dans la ligne de soupe en tant que résident sans nom de Winterfell lors d’un épisode d’avril 2019.

«Un avantage de travailler pour la CIA est de voyager dans le monde. Apparemment, cela s’étend parfois à d’autres royaumes… », a tweeté la CIA à partir de son compte officiel peu de temps avant la diffusion de l’émission. «« Petits oiseaux », soyez à l’affût de l’un de nos anciens directeurs adjoints errant dans #Westeros dans l’épisode de #GameOFThrones de ce soir.»

« Façon de faire sauter ma couverture! » Cohen tweeté en réponse.

– Deirdre Shesgreen

Biden choisit Jaime Harrison pour la chaise DNC

Le président élu Joe Biden a annoncé jeudi ses choix pour les dirigeants démocrates, notamment Jaime Harrison, candidat au Sénat américain de Caroline du Sud lors des élections de novembre, à la présidence du Comité national démocrate.

Cette décision précède le cycle électoral de 2022 au cours duquel les démocrates chercheront à conserver le contrôle du Sénat et de la Chambre.

Harrison, qui présidait auparavant le Parti démocrate de Caroline du Sud, a perdu contre le sénateur Lindsey Graham, RS.C. de 11 points de pourcentage aux élections de novembre. Ce fut une fin décevante après que Harrison ait lancé une collecte de fonds record, mais qui a construit son nom dans les rangs du parti.

Le DNC est prêt à voter sur son leadership la semaine prochaine. Le vote se terminera jeudi.

Harrison remplacerait Tom Perez, qui a choisi de ne pas se présenter pour un deuxième mandat. Harrison s’est présenté sans succès à la présidence du parti DNC contre Perez en 2017. Bien que Harrison ne soit pas assuré de la position de leadership, le parti s’en remet historiquement au choix du président.

Biden a également annoncé d’autres officiers de la DNC, dont trois femmes qu’il avait envisagées pour le poste de vice-président et qui sont devenues des substituts clés de la campagne: le maire d’Atlanta Keisha Lance Bottoms, le gouverneur du Michigan Whitmer et la sénatrice américaine de l’Illinois Tammy Duckworth. Chacun a été nommé vice-président du parti avec le représentant Filemon Vela Jr. du Texas.

« Ce groupe d’individus représente le meilleur du Parti démocrate », a déclaré Biden dans un communiqué. « Leurs histoires et leurs longues histoires d’activisme et de travail reflètent les valeurs de notre parti et la diversité qui nous rend si forts. »

– Joey Garrison

Que contient le paquet de secours COVID-19 de 1,9 billion de dollars de Biden

Le programme de dépenses de 1,9 billion de dollars du président élu Joe Biden vise à accélérer la distribution des vaccins contre le coronavirus et à fournir un soulagement économique causé par la pandémie.

La proposition d’ensemble comprend un investissement de 20 milliards de dollars dans un programme national de vaccination, 1 400 dollars de chèques de relance et une augmentation des suppléments d’assurance-chômage à 400 dollars par semaine.

Le programme de secours proposé par Biden intervient plusieurs semaines après que le Congrès a adopté un programme de secours de 900 milliards de dollars pour le COVID-19 en décembre, ce que le président élu a déclaré à l’époque était un «acompte».

Le plan comprend également:

170 milliards de dollars pour aider à rouvrir les écoles et fournir une aide financière aux étudiants

Passez à 14 semaines de congé de maladie, familial et médical payé

25 milliards de dollars d’aide au logement et 5 milliards de dollars supplémentaires pour couvrir les coûts d’énergie et d’eau à domicile

Prolongation de l’augmentation des prestations du Programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire (SNAP) de 15% jusqu’en septembre 2021

15 milliards de dollars pour des subventions à plus d’un million de petites entreprises

Un investissement de 20 milliards de dollars dans un pays indien pour soutenir la réponse des gouvernements tribaux à la pandémie de COVID-19

Lisez l’histoire complète.

– Rebecca Morin