La représentante Liz Cheney censurée par le Wyoming GOP

Le Parti républicain du Wyoming a voté samedi la censure de la représentante Liz Cheney pour son vote le mois dernier pour destituer le président de l’époque, Donald Trump.

Le vote pour censurer Cheney – rapporté pour la première fois par le Casper Star-Tribune – intervient quelques jours après que les républicains de la Chambre ont voté contre un effort visant à retirer Cheney de son poste de direction à la suite de son vote de destitution.

Cheney est l’un des nombreux républicains du Congrès qui ont été censurés par leur comité d’État GOP. Le sénateur Ben Sasse, R-Neb., A été censuré jeudi par le Comité central de l’État du Parti républicain du Nebraska en raison de ses sévères critiques à l’égard de Trump.

Le Parti républicain de l’Arizona a censuré le gouverneur Doug Ducey, l’ancien sénateur Jeff Flake et Cindy McCain en janvier.

Ducey a été censuré parce qu’il a imposé des règles COVID d’urgence qui, selon le parti, restreignaient les libertés personnelles et obligeaient les gens à se conformer à des ordres inconstitutionnels.

Le GOP a censuré Flake parce qu’il a déclaré qu’il condamnait le parti républicain et «rejetait le populisme».

McCain, qui avec Flake a approuvé le candidat démocrate Joe Biden aux élections de 2020, a été accusé de soutenir «les politiques et les candidats mondialistes».

– Sarah Elbeshbishi

Le représentant de New York Jefferies déchire l’appel du représentant du GOP Owens à « l’unité »

Le représentant démocrate Hakeem Jefferies a déchiré le représentant de première année Burgess Owens lors d’une réunion du comité judiciaire de la Chambre après que le républicain de l’Utah ait appelé le comité à « être l’exemple de ce à quoi l’unité ressemble » lors d’un débat sur le serment d’allégeance.

« Ce ne sont pas des mots, mais des actions. Quinze secondes, nous montrons à nos enfants que nous sommes des adultes, que nous pouvons accepter de ne pas être d’accord, nous aimons suffisamment notre pays pour au moins nous lever et représenter notre drapeau », a déclaré Owens en se référant à Rep. Matt Gaetz, R-Fla., Effort pour dire l’engagement au début de chaque réunion du comité. Les démocrates ont jugé la motion inutile puisque la Chambre commence déjà chaque session avec elle.

Jefferies a riposté avec des critiques acerbes sur l’insistance sans fondement d’Owens selon laquelle le président Joe Biden n’a pas remporté les élections de 2020, même après qu’une foule a attaqué le Capitole dans le but d’arrêter la certification de sa victoire.

Owens était l’un des plus de 100 membres de la Chambre républicaine qui ont voté pour rejeter les votes du collège électoral lors de la session conjointe du Congrès le 6 janvier. Le représentant de première année a déclaré dans une interview avec le Salt Lake Tribune qu’il contesterait le vote parce qu’il y avait « Pas de question » l’ancien président Donald Trump a gagné.

Le membre du Congrès de New York a répété la déclaration d’Owens « ce n’est pas une question de mots, c’est une question d’actions » avant de lui demander « d’expliquer vos actions » en s’opposant aux résultats du collège électoral et « lorsque vous avez soutenu une insurrection ».

Jeffries a dit qu’il voulait demander à Owen « comment il a voté après qu’une foule violente a attaqué le Capitole pour traquer les membres du Congrès, pour pendre Mike Pence, pour assassiner Nancy Pelosi, pour nous empêcher d’assumer nos responsabilités constitutionnelles dans le cadre de la transition pacifique de Puissance. »

« Vous voulez vous asseoir ici et nous sermonner sur le patriotisme lorsque vous avez voté pour vous opposer à une élection que vous savez que Joe Biden a gagnée et a commis le grand mensonge? » a demandé le membre du Congrès de New York. Il a également qualifié les actions d’Owens d ‘«antipatriotiques».

– Sarah Elbeshbishi

Les gouverneurs du GOP déclarent le 6 février « Ronald Reagan Day » en l’honneur de l’ancien président

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré samedi « Ronald Reagan Day » en l’honneur de l’ancien président à l’occasion de ce qui aurait été son 110 anniversaire.

« Ronald Reagan a été l’un des plus grands présidents de notre pays et a laissé un héritage emblématique qui continue d’inspirer », a tweeté DeSantis samedi. « Je suis heureux de proclamer aujourd’hui, le 6 février, le jour de Ronald Reagan en Floride en l’honneur de The Gipper. »

Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a également annoncé que son état reconnaîtrait samedi le « Jour de Ronald Regan » dans un tweet samedi.

«À l’occasion du 110e anniversaire de la naissance du 40e président de notre pays, @LtGovHusted et moi sommes fiers de reconnaître aujourd’hui le jour de Ronald Reagan», a tweeté DeWine.

Le samedi est également reconnu comme « Ronald Regan Day » dans plusieurs autres États, dont la Californie, où Reagan a été gouverneur.

– Sarah Elbeshbishi

Essayant d’éviter les sanctions, l’équipe de Sidney Powell double les allégations de complot

Dans un plaidoyer déposé devant un tribunal fédéral de Detroit vendredi, Sidney Powell et d’autres avocats à l’origine d’un procès électoral au Michigan rempli de complots ont fait valoir qu’ils ne devraient pas faire face à des sanctions pour leurs allégations non fondées car, entre autres raisons, ils affirment que les allégations sont prouvables.

Powell et son équipe n’ont fourni aucune preuve crédible pour étayer l’une de leurs affirmations incorrectes selon lesquelles les résultats des élections au Michigan étaient frauduleux, présentant plutôt de faux rapports reposant sur des conjectures, des informations inexactes ou des témoignages trompeurs.

Dans le dossier, les avocats répètent bon nombre des allégations qui ont provoqué un ridicule généralisé et de multiples poursuites pour diffamation d’un milliard de dollars. Ils incluent également des inexactitudes, comme une affirmation selon laquelle la ville de Detroit n’organise pas d’élections locales – Cela fait – et que Powell n’a pas signé le procès initial.

Le procureur général du Michigan, Dana Nessel, la gouverneure Gretchen Whitmer et la secrétaire d’État Jocelyn Benson veulent que les avocats liés aux efforts de l’équipe Powell dans le Michigan soient sanctionnés et radiés.

Outre Powell, ces avocats comprennent Stefanie Lambert Junttila, Gregory Rohl et Scott Hagerstrom. Rohl, Hagerstrom et un avocat représentant Powell ont tous fustigé ces efforts lorsqu’ils ont été contactés récemment par le Detroit Free Press, qui fait partie du réseau USA TODAY.

Dominion Voting Systems, qui a fourni les machines à voter utilisées dans le comté d’Antrim et dans de nombreux autres districts de l’État, a récemment déposé une plainte en diffamation de 1,3 milliard de dollars contre Powell.

– Dave Boucher, Detroit Free Press

Sondage: les Américains se partagent entre 47% et 40% sur la question de savoir si Trump doit être condamné

WASHINGTON – Une majorité d’Américains disent que l’ancien président Donald Trump porte au moins une partie de la responsabilité de l’insurrection du Capitole, et environ la moitié dit que le Sénat devrait voter pour le condamner à la fin de son procès de destitution.

C’est selon une enquête de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research qui révèle également que de nombreux républicains continuent de croire – contrairement à toute preuve – que l’élection du président Joe Biden était illégitime.

Près des deux tiers des Américains estiment que Trump porte au moins une responsabilité modérée dans la violation du Capitole américain, dont la moitié disent qu’il porte beaucoup ou pas mal. Un peu plus d’un tiers déclarent qu’il n’a que peu ou pas de responsabilité.

La plupart des républicains l’absorbent de culpabilité, mais environ 3 sur 10 pensent qu’il porte au moins une responsabilité modérée pour les événements.

Moins d’Américains, 47%, pensent que le Sénat devrait voter pour condamner Trump après son procès de destitution, qui commence la semaine prochaine. Un autre 40% disent qu’il ne devrait pas être condamné, et 12% ne sont pas sûrs. Le mois dernier, Trump est devenu le premier président de l’histoire du pays à être destitué deux fois par la Chambre, mais il semble peu probable que les démocrates aient suffisamment de voix pour le condamner à la Chambre haute.

Les opinions sur le procès sont partisanes, avec plus de 8 démocrates sur 10 affirmant que le Sénat devrait condamner, contre seulement 1 républicain sur 10.

– Jill Colvin et Emily Swanson, The Associated Press

Un salaire minimum de 15 $ ne figurera probablement pas dans le projet de loi d’allègement du COVID, dit Biden

Le président Joe Biden a concédé vendredi qu’une proposition visant à augmenter le salaire minimum fédéral à 15 dollars de l’heure ne restera probablement pas dans le programme de secours COVID de 1,9 billion de dollars qu’il demande au Congrès d’approuver.

«Apparemment, cela ne se produira pas», a-t-il déclaré dans une interview accordée à CBS Evening News avec Norah O’Donnell.

Biden a appelé à augmenter le salaire minimum fédéral à 15 dollars de l’heure en tant que candidat à la présidence et a inclus l’augmentation de son programme de secours COVID de 1,9 billion de dollars. Les républicains du Congrès, cependant, ont soulevé des objections à l’augmentation du salaire minimum.

Biden a déclaré à O’Donnell qu’il pensait toujours que le salaire minimum devrait être augmenté et a déclaré qu’il était prêt à négocier une proposition distincte pour le porter à 15 dollars de l’heure.

« Écoutez, personne ne devrait travailler 40 heures par semaine et vivre en dessous du salaire de pauvreté », a-t-il dit. «Et si vous gagnez moins de 15 dollars de l’heure, vous vivez sous le salaire de la pauvreté», a-t-il déclaré.

L’interview complète de CBS avec Biden sera diffusée avant le Super Bowl dimanche. Le réseau en a diffusé des portions vendredi.

– Michael Collins

La Cour suprême bloque l’application de certaines règles californiennes du COVID-19 pour les églises

WASHINGTON – Une Cour suprême divisée a bloqué vendredi soir l’application de l’interdiction de la Californie sur les services religieux en salle pendant la pandémie de coronavirus, le dernier cas dans lequel les juges ont été invités à évaluer les mesures destinées à ralentir la propagation du virus à la lumière de la liberté religieuse garantie par la Constitution.

South Bay United Pentecostal Church, une congrégation de 600 sièges près de San Diego, avait déposé une demande d’urgence demandant à la Haute Cour de bloquer l’application de certaines dispositions du COVID-19, y compris une interdiction de tous les services intérieurs dans certaines parties de l’État ainsi que la participation. limites dans d’autres. L’église Harvest Rock de 1250 sièges avait déposé une contestation similaire des règles de l’État.

Une majorité de 6 à 3 a empêché l’État d’interdire les services intérieurs dans les comtés où la propagation du COVID-19 est la plus élevée, mais elle a permis des plafonds de présence en fonction de la taille du bâtiment. L’État peut également continuer à interdire le chant et le chant pendant ces services, a déclaré le tribunal.

Le juge en chef John Roberts a écrit que les tribunaux fédéraux doivent «une grande déférence» aux fonctionnaires politiquement responsables en matière de santé publique, mais a déclaré que la déférence a ses limites.

« La détermination actuelle de l’État – que le nombre maximum d’adhérents qui peuvent adorer en toute sécurité dans la cathédrale la plus caverneuse est de zéro – ne semble refléter ni l’expertise ni la discrétion, mais plutôt une appréciation ou une considération insuffisante des intérêts en jeu », a écrit Roberts.

Les trois libéraux de la cour étaient dissidents.

«Les juges de ce tribunal ne sont pas des scientifiques», a écrit la juge associée Elena Kagan. « Nous ne savons pas grand-chose non plus de la politique de santé publique. Pourtant, aujourd’hui, le tribunal déplace les jugements d’experts sur la manière de répondre à une pandémie qui fait rage. »

– John Fritze