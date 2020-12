La couverture par USA TODAY de l’élection de 2020 et de la transition du président élu Joe Biden se poursuit cette semaine alors qu’il déploie davantage de ses choix pour les meilleurs postes de son administration. Le décompte final des votes étant certifié, le collège électoral se réunira lundi dans les États des États-Unis où les 538 électeurs voteront pour officialiser la victoire de Biden.

Le président Donald Trump a ouvert la voie à l’équipe de Biden pour utiliser les ressources fédérales et obtenir des informations pendant la transition, bien que Trump n’ait pas encore officiellement concédé la course.

La Cour suprême du Wisconsin entend la contestation électorale de Trump

MADISON, Wisconsin – L’équipe juridique du président Donald Trump se présente samedi devant la Cour suprême de l’État dans l’un de ses derniers efforts pour annuler les résultats des élections du Wisconsin après une série de défaites juridiques.

Les arguments – une rareté le week-end – surviennent un jour après qu’un juge a rejeté les affirmations du président républicain selon lesquelles plusieurs pratiques électorales du Wisconsin violaient la loi et conclu que les responsables électoraux avaient raison de donner les 10 votes électoraux de l’État au démocrate Joe Biden.

Les juges examineront cette décision et devraient statuer avant la réunion du Collège électoral à midi lundi.

Trump fait face à un chemin difficile. La Cour suprême de l’État a jugé la semaine dernière 4-3 contre Trump et ses partisans dans trois poursuites.

De plus, cette semaine, la Cour suprême des États-Unis a rejeté une tentative du Texas d’annuler les résultats dans le Wisconsin et dans trois autres États, un juge fédéral du Wisconsin a rejeté une poursuite intentée par des alliés de Trump et un autre juge fédéral a exprimé son profond scepticisme à l’égard d’une autre affaire. cherchant à empêcher les votes électoraux du Wisconsin d’aller à Biden.

Biden a remporté le Wisconsin par environ 21000 voix sur 3,3 millions de votes, ce qui lui donne une marge de victoire de 0,6 point de pourcentage. Trump a payé 3 millions de dollars pour un recomptage dans les comtés de Dane et de Milwaukee, mais le recomptage a légèrement élargi la victoire de Biden.

– Patrick Marley, Sentinelle du Milwaukee Journal

Trump nommé « perdant de l’année » par le magazine allemand

Le magazine d’information allemand Der Spiegel a nommé le président Donald Trump le « perdant de l’année » jeudi, le même jour que TIME a nommé le président élu Joe Biden et le vice-président-Kamala Harris la personne de l’année 2020 de TIME.

Le magazine a attribué le titre – « Der Verlierer des Jahres » en allemand – à Trump dans un article axé sur les allégations infondées du président de fraude électorale généralisée depuis sa défaite.

« Rien n’est normal sous Trump », dit l’article. « Il refuse d’admettre sa défaite. Au lieu de cela, il parle de fraude électorale massive, bien qu’il n’y ait aucune preuve pour cela. Le tout n’est pas surprenant. La présidence de Trump se termine comme elle a commencé. Sans décence et sans dignité. »

Trump continue de refuser de concéder après que la Cour suprême a rejeté un autre procès visant à rejeter le résultat des élections et malgré la certification officielle du nombre de votes avant le vote du collège électoral lundi.

– Sarah Elbeshbishi

Sarah Palin laisse échapper les sénateurs géorgiens du GOP

L’ancienne gouverneure de l’Alaska, Sarah Palin, est en campagne électorale en Géorgie, faisant campagne pour les Sénateurs David Perdue et Kelly Loeffler en vue du second tour des élections de janvier.

« Géorgie, nous avons besoin que vous ne vous présentiez pas seulement le 5 janvier, pas seulement pour gagner, mais pour l’écraser », a déclaré Palin vendredi à un parking bondé de soutiens à Marietta.

Palin, le candidat républicain à la vice-présidence de 2008, a également répété les affirmations sans fondement de Trump de fraude électorale et que l’élection avait été « truquée ».

Les résultats du second tour des élections en Géorgie seront le facteur déterminant du parti qui contrôlera le Sénat. Si les opposants démocratiques de Perdue et Loeffler, Jon Ossoff et Raphael Warnock, remportent tous les deux leurs courses, les démocrates contrôleront le Sénat avec le vice-président élu Kamala Harris capable de briser tout lien.

« Nous allons continuer à rendre l’Amérique géniale », a déclaré Palin. « Et la Géorgie, c’est entre vos mains. »

– Sarah Elbeshbishi

Un responsable électoral du GOP dit aux législateurs de Wisconsin aucune « preuve crédible de fraude électorale à grande échelle »

MADISON, Wisconsin – Un membre républicain de la Commission électorale du Wisconsin a déclaré vendredi aux comités législatifs qu’il n’avait « pas vu de preuves crédibles de fraude électorale à grande échelle dans le Wisconsin lors des élections de novembre ».

« Il n’y a eu aucun dépotoir pendant la nuit, aucun », a déclaré Dean Knudson aux législateurs qui examinaient le déroulement des élections du 3 novembre que le démocrate Joe Biden a remporté par environ 21 000 voix contre le président Donald Trump.

« Il n’y a aucune preuve de fraude liée aux machines à voter du Dominion dans le Wisconsin », a déclaré Knudson. « Le dépouillement au Wisconsin ne s’est pas arrêté et n’a pas recommencé. Les observateurs électoraux ont été autorisés à être présents tout au long du jour du scrutin et de la nuit des élections. Le nombre d’électeurs inscrits dans nos registres de vote correspond au nombre de votes exprimés.

« Il n’y a eu aucune preuve pénale présentée à la Commission électorale que l’un quelconque de ces problèmes s’est produit dans le Wisconsin », a-t-il déclaré.

– Bill Glauber et Patrick Marley, Milwaukee Journal Sentinel

Les partisans de Trump se rassemblent à DC

Des milliers de partisans du président Donald Trump devraient se rassembler à Washington, DC, samedi pour protester contre ce qu’ils pensent être une fraude massive lors des élections du 3 novembre, malgré toute preuve crédible qu’une telle fraude s’est produite.

Les conservatrices Women for America First ont obtenu le permis pour la manifestation, qui mettra en vedette la gouverneure du Dakota du Sud Kristi Noem, le PDG de My Pillow Mike Lindell, l’ancien conseiller à la sécurité nationale Mike Flynn et l’ancien assistant de Trump, Sebastian Gorka.

Trump, qui doit assister au match de football armée-marine à West Point, New York, samedi après-midi, a tweeté qu’il avait seulement appris que les manifestants se rassemblaient et a juré qu’il « les verrait ».

Les contre-manifestants devraient également se rassembler pendant l’événement. Des affrontements ont éclaté entre les partisans de Trump et les contre-manifestants lors d’un rassemblement similaire à Washington le mois dernier, conduisant à l’arrestation d’au moins 20 personnes.

– William Cummings et N’dea Yancey-Bragg

Wisconsin GOP rechigne à bifurquer plus de 3 M $ pour un recomptage

MADISON, Wisconsin – Le comité du budget de la législature dirigée par les républicains retarde les remboursements à deux comtés pour leurs frais de recomptage.

La campagne du président Donald Trump a payé 3 millions de dollars pour des recomptages dans les comtés de Dane et Milwaukee, les deux régions les plus démocratiques du Wisconsin.

Mais deux républicains de premier plan ont déclaré vendredi qu’ils retenaient l’argent des comtés pour le moment. Ils n’ont pas expliqué pourquoi.

Les législateurs « font de la politique avec de l’argent qui n’est pas le leur », a déclaré George Christenson, greffier du comté de Milwaukee.

«Il agit de mauvaise foi», a-t-il déclaré. « Ce n’est pas leur argent. C’est l’argent de Trump et c’est pour cela qu’il a décidé de le dépenser. »

– Patrick Marley, Sentinelle du Milwaukee Journal