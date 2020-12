Cette semaine, USA TODAY Politics se concentre sur la préparation de l’investiture du président élu Joe Biden et sur les efforts déployés au Congrès pour passer à travers une nouvelle série de secours économiques COVID-19.

Dates à surveiller:

6 janvier: le Congrès comptera et certifiera les résultats électoraux lors d’une session conjointe.

20 janvier: Inauguration de Biden, qui prêtera serment.

Dominion dit qu’il pourrait intenter des poursuites en diffamation pour des théories du complot

Dans une vague de lettres cette semaine, les avocats de Dominion Voting Systems ont signalé que la société pourrait poursuivre plusieurs médias conservateurs et alliés du président Donald Trump pour diffamation en raison de leurs allégations non fondées selon lesquelles la société était impliquée dans une fraude électorale.

Les avocats de Dominion ont exigé des rétractations de Fox News, Newsmax et One America News Network (OAN) pour avoir diffusé des théories de conspiration sans fondement alléguant que le système de décompte des voix de Dominion a été utilisé pour truquer l’élection présidentielle de novembre 2020.

«Cette campagne de désinformation contre Dominion a causé à la société des dommages permanents et irréparables qui sont exacerbés par votre refus continu de vous rétracter», lit-on dans l’une des lettres, une missive du 22 décembre à Newsmax, des avocats de Dominion, Thomas Clare et Megan Meier.

Plus tôt cette semaine, Fox News et Newsmax ont émis des rétractations pour certaines des allégations qu’ils avaient diffusées après que Dominion et la société d’un deuxième système électoral aient fait des menaces juridiques initiales.

Mais Dominion, dans plus de 20 lettres envoyées le 22 décembre, a signalé son intention de poursuivre en diffamation en exigeant que les médias et certaines des personnes interrogées – y compris l’avocat personnel de Trump Rudy Giuliani – conservent tous les dossiers liés à Dominion.

«Cette semaine, Dominion Voting Systems a envoyé une série de lettres au Cabinet du Président, Rudy Giuliani, Maria Bartiromo, Lou Dobbs, Sean Hannity, Rush Limbaugh, Newsmax, OAN, Fox News, Epoch times, Russ Ramsland, Lin Wood, et d’autres, en donnant un avis juridique que le litige sur les allégations de diffamation de Dominion est imminent », a écrit la porte-parole Alexa Green dans un courriel jeudi.

«Les lettres exigent formellement qu’ils cessent et s’abstiennent de faire des réclamations diffamatoires contre Dominion et qu’ils préservent et conservent tous les documents relatifs à Dominion», écrit-elle.

– Deirdre Shesgreen

Le passage pour augmenter les paiements directs à 2000 $ devra attendre jusqu’à lundi

Les efforts des démocrates pour faire passer les paiements directs de 600 $ à 2000 $ dans le cadre d’un plan de relance COVID ont heurté un barrage routier jeudi lorsque le républicain de la Chambre a refusé de laisser la proposition atteindre le sol pour un vote.

La proposition d’augmenter les montants – soutenue par le président Donald Trump – devrait revenir lundi lorsque la Chambre plénière sera de retour en session. Mais comme la plupart des législateurs sont déjà rentrés chez eux pour les vacances, les démocrates espéraient obtenir l’approbation de la mesure la veille de Noël grâce à une procédure connue sous le nom de «consentement unanime».

Cela nécessitait l’accord de la minorité de la maison Kevin McCarthy, mais il a refusé de l’accorder. Il a répondu en émettant une contre-proposition visant à «revoir» le montant de l’aide étrangère dans le même projet de loi de dépenses qui incluait les paiements directs. Les démocrates ont à leur tour bloqué le plan de McCarthy de porter cette proposition au parquet.

« Voter contre ce projet de loi, c’est nier les difficultés financières auxquelles font face les familles et leur refuser le soulagement dont elles ont besoin », a déclaré la présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, D-Californie, dans un communiqué après le vote.

Il est peu probable que l’une ou l’autre mesure ait été adoptée de toute façon, car il n’aurait fallu qu’un seul membre pour saboter l’une ou l’autre des propositions en vertu des règles du consentement unanime.

Lundi, le Congrès a adopté à une écrasante majorité un projet de loi bipartite de 2,4 billions de dollars qui comprend un large soulagement de la relance pour aider les Américains battus par les retombées économiques de la pandémie et le financement du gouvernement fédéral jusqu’en septembre.

Mardi, Trump a tweeté une vidéo de ses remarques qualifiant la mesure de «honte» en partie parce qu’il estimait que les paiements directs étaient trop faibles et en partie parce qu’il s’opposait à l’aide étrangère dans le projet de loi.

C’était en dépit du fait que son propre secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, avait négocié le compromis de 600 dollars et que son administration avait soumis un budget plus tôt cette année qui demandait au Congrès d’approuver des niveaux similaires d’aide étrangère inclus dans le paquet adopté lundi.

– Roi Ledyard

Andrew Yang dépose des documents pour briguer le poste de maire de New York

L’ancien candidat à la présidentielle Andrew Yang pourrait se présenter à la mairie de New York en 2021.

Yang a déposé des documents mercredi qui lui permettent de collecter des fonds et d’explorer une course à la mairie dans la plus grande ville du pays, le mettant en ligne pour entrer dans un champ démocrate bondé pour succéder au maire Bill de Blasio qui ne peut pas se présenter à nouveau en raison de la limite du mandat.

Yang, 45 ans, a peu parlé de sa candidature potentielle mais a rencontré discrètement les dirigeants de la ville et a commencé à jeter les bases d’une campagne après avoir mieux réussi que prévu dans sa candidature à la présidentielle en tant que nouveau venu politique.

« 2021 va être épique », a-t-il tweeté de manière cryptée mercredi soir.

L’entrepreneur de Manhattan a centré sa campagne présidentielle autour de son appel au revenu de base universel, qui serait de 1 000 dollars par mois pour chaque adulte du pays.

– Joseph Spector, Groupe Atlantique du réseau USA TODAY

Le plan des démocrates d’augmenter les montants des paiements directs lors du vote jeudi pourrait ne pas démarrer

Les démocrates agissant à la suite de l’appel du président Donald Trump à augmenter le montant d’argent que des millions d’Américains devraient obtenir dans le cadre d’un plan de relance COVID approuvé lundi par le Congrès prévoient de soumettre la question à la Chambre pour un vote jeudi.

Mais la proposition d’augmenter le paiement direct de 600 $ à 2000 $ lors d’une session pro forma jeudi alors que la plupart des législateurs sont hors de la ville pour les vacances de vacances semble vouée à l’échec après que le républicain de la Chambre a déclaré qu’il proposerait une contre-proposition de «revisiter». l’inclusion de milliards de dollars dans l’aide étrangère.

« Les démocrates semblent souffrir d’une audition sélective », a tweeté le leader de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, R-CA, mercredi soir avec une lettre à ses compatriotes républicains exposant sa proposition. «Ils ont commodément ignoré l’appel de @ realDonaldTrump de réexaminer l’argent des contribuables gaspillé à l’étranger alors que tant d’Américains se débattent chez eux. Les républicains agiront pour donner la priorité à l’Amérique. »

Lundi, le Congrès a adopté à une écrasante majorité un projet de loi bipartite de 2,4 billions de dollars qui comprend un large soulagement de la relance et le financement du gouvernement fédéral jusqu’en septembre. Mardi, Trump a tweeté une vidéo de ses remarques qualifiant la mesure de «honte» en partie parce qu’il estimait que les paiements directs étaient trop faibles et en partie parce qu’il s’opposait à l’aide étrangère dans le projet de loi.

C’était en dépit du fait que son propre secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, avait négocié le compromis de 600 dollars et que son administration avait soumis un budget plus tôt cette année qui demandait au Congrès d’approuver des niveaux d’aide étrangère similaires à ceux inclus dans le paquet adopté lundi.

Dans une lettre à ses collègues démocrates de la Chambre mercredi matin, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, a déclaré que la Chambre tenterait de passer un amendement au projet de loi selon une procédure connue sous le nom de «consentement unanime» puisque la plupart des législateurs ne seront pas présents. Mais le processus permet à un seul membre de s’opposer au passage, et la contre-proposition de McCarthy de revoir l’aide étrangère est un signal qu’au moins certains législateurs du GOP ne prévoient pas de se rallier aux démocrates.

«Si le président veut vraiment se joindre à nous pour des paiements de 2 000 $, il devrait demander au chef McCarthy d’accepter notre demande de consentement unanime», a-t-elle écrit dans une lettre à ses collègues démocrates.

Si la proposition d’augmenter les montants des paiements directs échoue jeudi, les démocrates devraient soumettre la mesure à un vote lundi lorsque la Chambre sera de retour en session ordinaire.

– Roi Ledyard