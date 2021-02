Les aides aux démocrates de la Chambre ont déclaré que les procureurs fourniraient de nouvelles preuves lors du procès de destitution du Sénat contre l’ancien président Donald Trump, mais ont refusé de divulguer la nature des preuves, car les plaidoiries devraient commencer mardi.

Les procureurs de la Chambre, appelés gestionnaires, prévoient de fournir des vidéos et d’autres preuves pendant le procès sur l’accusation selon laquelle Trump a incité à l’insurrection au Capitole le 6 janvier. Mais d’abord, quatre heures d’argumentation juridique technique sont prévues mardi à 13 heures HNE. si le procès est constitutionnel.

L’équipe juridique de Trump, dirigée par Bruce Castor Jr.et David Schoen, soutiendra que Trump ne peut pas être jugé puisqu’il a déjà quitté ses fonctions. On s’attend à ce que les directeurs de maison disent que la disposition constitutionnelle interdisant aux fonctionnaires condamnés d’exercer leurs fonctions futures n’aurait aucun sens si un fonctionnaire pouvait simplement démissionner pour éviter un procès. Trois des neuf responsables de la mise en accusation feront valoir la constitutionnalité de l’affaire: le représentant Jamie Raskin, D-Md .; Rep. Joe Neguse, D-Colo .; et David Cicilline, DR.I.

Les responsables de la maison auront deux heures pour plaider leur cause et seront suivis de deux heures de l’équipe de Trump. Le Sénat votera après les arguments sur l’opportunité de rejeter l’affaire. Le Sénat devrait confirmer la constitutionnalité du procès car il a déjà voté pour rejeter l’argument de Trump lors d’un vote 55-45.

Les gestionnaires de la Chambre n’ont pas indiqué s’ils demanderaient au Sénat de convoquer des témoins, une décision qui est dans quelques jours.

Les assistants ont parlé sous couvert d’anonymat afin de décrire le déroulement du procès.

– Bart Jansen

Biden se rendra au Wisconsin, l’un de ses premiers voyages officiels en tant que président

Le président Joe Biden doit se rendre dans le Wisconsin la semaine prochaine, faisant de l’État l’un des premiers arrêts officiels de sa présidence.

Biden se rendra à Milwaukee mardi prochain. Les détails du voyage ne sont pas encore disponibles. Biden était pour la dernière fois dans le Wisconsin fin octobre, quelques jours avant les élections de novembre, lorsqu’il s’est entretenu avec une petite foule socialement distante à l’aéroport international Mitchell de Milwaukee. C’était le dernier des trois voyages que Biden a effectués dans l’État en 2020. En septembre, il s’est arrêté dans une fonderie de Manitowoc et a également visité Kenosha après que la ville ait été secouée par des fusillades et des troubles à la suite de la fusillade de Jacob Blake par la police.

Le Wisconsin était l’un des États que Biden a renversé dans sa victoire sur l’ancien président Donald Trump, remportant l’État par environ 20000 voix – une marge similaire à celle de la victoire surprise de Trump dans l’État à peine quatre ans auparavant.

– Mary Spicuzza, Sentinelle du Milwaukee Journal

Le candidat de Biden s’excuse pour les attaques passées sur Twitter et promet un bipartisme

Neera Tanden, le choix du président Joe Biden pour diriger le Bureau de la gestion et du budget, s’est excusée pour ses querelles sur Twitter avec les républicains et a promis que son rôle d ‘«avocat passionné» changerait s’il était confirmé en tant que chef du budget de la Maison Blanche.

Tanden, présidente-directrice générale du centre de réflexion de gauche Center for American Progress, est considérée comme l’un des choix les plus controversés de Biden au Cabinet malgré sa vaste expérience au sein du gouvernement. Elle a pris la chaleur pour des diffusions sur Twitter destinées aux républicains au cours des dernières années, en particulier contre les sénateurs auxquels elle devra faire face lors de sa confirmation.

« Au cours des dernières années, cela a fait partie de mon rôle d’être un défenseur passionné », a déclaré Tanden au Comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales lors de sa première audience de confirmation mardi.

S’écartant de ses remarques préparées, Tanden a reconnu ses inquiétudes concernant son utilisation des médias sociaux et s’est excusée pour les attaques passées sur Twitter.

«Je regrette ce langage et j’en assume la responsabilité», a-t-elle déclaré.

Tanden a déclaré qu’elle comprenait que le rôle du «directeur de l’OMB appelle à une action bipartite, ainsi qu’à une adhésion non partisane aux faits et aux preuves».

– Courtney Subramanian

Le procès de destitution de Trump s’ouvre sur un débat constitutionnel

WASHINGTON – Le deuxième procès de destitution de l’ancien président Donald Trump commence mardi par un débat sur la question de savoir si la procédure est constitutionnelle parce que Trump n’est plus en fonction.

Le débat marque le début d’un procès historique, non seulement parce que Trump est le premier président à être destitué deux fois, mais parce qu’il est jugé après avoir quitté ses fonctions. La Chambre a destitué Trump il y a près d’un mois, l’accusant d’avoir incité à l’émeute meurtrière au Capitole le 6 janvier. Les sénateurs ont la tâche de voter pour acquitter ou condamner Trump de l’accusation à la fin du procès.

Les dirigeants du Sénat ont réservé quatre heures mardi pour entendre les deux parties débattre de l’argument constitutionnel soulevé par Trump et les républicains. Les plaidoiries commencent à 13 heures HNE. Les avocats de Trump, dirigés par Bruce Castor Jr. et David Schoen, ont qualifié le procès d’inconstitutionnel et de « théâtre politique », invoquant le fait que Trump est un citoyen privé et ont demandé que le procès soit rejeté.

Mais le Sénat a déjà rejeté l’argument selon lequel le procès est inconstitutionnel dans un vote 55-45. Les démocrates du Congrès, dans l’espoir de condamner Trump et de l’empêcher d’exercer ses fonctions futures, ont cité des précédents concernant des procès en destitution d’un secrétaire du Cabinet et de juges après leur départ.

La grande inconnue dans le procès est de savoir si des témoins seront appelés, une décision dans quelques jours. Si l’une ou l’autre des parties demande des témoins, le débat et le vote viendront après les arguments et quatre heures de questions des sénateurs.

– Bart Jansen

Neera Tanden, nominée à Biden, affrontera les grillades des sénateurs

Neera Tanden, la candidate du président Joe Biden à la tête du Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche, fait face à ce qui pourrait être une audience de confirmation controversée mardi après avoir été repoussée par les républicains ainsi que par les progressistes.

Tanden, l’ancien chef du Centre de gauche pour le progrès américain, devrait être grillé par le Comité de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales.

Les sénateurs républicains ont exprimé leur résistance à la nomination de Tanden en raison de ses positions progressistes et de ses tweets très critiques, ayant visé entre autres le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell et la sénatrice Susan Collins. Elle a depuis supprimé certains tweets, mais après l’annonce de sa nomination, le sénateur John Cornyn, du R-Texas, a qualifié son Biden de «pire candidat à ce jour».

Elle a également été confrontée à un retour de flamme de la part de progressistes comme le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., Qui en 2019 l’a réprimandée dans une lettre disant qu’elle « calomnait » son personnel et « rabaissait les idées progressistes ».

Tanden a également une audience mercredi devant la commission du budget du Sénat, dont Sanders est président. Si elle est confirmée par le Sénat au complet, elle sera la première femme de couleur et d’origine asiatique américaine à diriger le bureau.

– Nicolas Wu