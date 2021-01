Le représentant Lou Correa annonce qu’il a été testé positif au COVID-19

Le représentant Lou Correa a annoncé samedi sur Twitter qu’il avait été testé positif au COVID-19 la veille.

Le démocrate de Californie a également reconnu qu’il manquera l’investiture du président élu Joe Biden en raison de sa maladie.

« Hier, j’ai été testé positif au COVID-19. Je serai responsable et auto-quarantaine, loin de ma famille, pendant le temps recommandé », a déclaré Correa. « Bien que je rate l’inauguration tant attendue du président élu @JoeBiden, j’ai hâte de travailler avec le nouvel administrateur pour unir notre pays! »

Correa rejoint maintenant les plus de 60 membres du Congrès qui ont été testés positifs pour le coronavirus.

– Sarah Elbeshbishi

Michael Lindell photographié avec des notes de réunion de la Maison Blanche sur la loi martiale, installant le loyaliste de Trump à la CIA

Michael Lindell, PDG de My Pillow, a été photographié à la sortie d’une réunion de la Maison Blanche vendredi avec des notes faisant référence à l’utilisation de la loi martiale et à un éventuel remaniement de la CIA.

Parmi le texte visible dans les notes de Lindell, il y a une référence à «… la loi martiale si nécessaire au premier indice de…» avec le reste de la phrase obstruée. Une ligne au-dessus qui semble se lire: « Insurrection Act maintenant à la suite de l’assaut contre le … « Une autre section des notes cite » l’ingérence étrangère dans l’élection « et dit: » Précisez que c’est la Chine / l’Iran. »

Les notes suggéraient également de remplacer la directrice de la CIA, Gina Haspel, par Kash Patel, un loyaliste de Trump servant de chef d’état-major du secrétaire à la Défense par intérim, Chris Miller.

« Déplacez Kash Patel au théâtre de la CIA », a lu les notes de Lindell.

En tant que membre du personnel du représentant Devin Nunes, R-Californie, Patel a travaillé pour discréditer l’enquête du conseil spécial sur l’ingérence électorale russe. Trump l’a installé à son poste au Pentagone en novembre, après sa défaite face au président élu Joe Biden.

Haspel a menacé de démissionner début décembre après avoir appris le plan de Trump de la remplacer par Patel, selon plusieurs hauts responsables de l’administration, a rapporté Axios.

Les photographies de Lindell ont été prises alors qu’il attendait de rencontrer le président. Malgré les mouvements dramatiques décrits dans les notes, les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que rien ne venait de la brève réunion de 5 à 10 minutes entre Trump et Lindell, selon le New York Times.

Si Lindell présentait les idées exposées dans ses notes au président, ce ne serait pas la première fois que l’idée de la loi martiale serait discutée à la Maison Blanche depuis la défaite de Trump le 3 novembre. Lors d’une réunion en décembre, Trump aurait demandé à l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn d’invoquer la loi martiale et en aurait discuté lors de la réunion.

Lindell, un fervent partisan de Trump, a continué de partager de fausses allégations de fraude électorale généralisée et les affirmations sans fondement de Trump selon lesquelles il était le véritable gagnant d’une élection qu’il a perdue de plus de 4 points de pourcentage.

Pas plus tard que jeudi, Lindell a dit à ses partisans sur Facebook de « garder la foi » et, « Nous aurons notre président Donald Trump encore 4 ans! »

– Sarah Elbeshbishi

La Maison Blanche va reprendre la publication des journaux des visiteurs sous Biden

Sous l’administration Biden-Harris, la Maison Blanche publiera à nouveau les journaux des visiteurs, selon la nouvelle attachée de presse, Jen Psaki.

« Par souci de clarté – L’administration Biden-Harris reviendra à la politique de publication des journaux des visiteurs de la Maison Blanche », a déclaré Psaki dans un tweet vendredi soir. « Il est également vrai que les visiteurs seront limités pendant un certain temps parce que la sécurité pendant la pandémie est la priorité absolue. »

Ce changement est un changement par rapport à la Maison Blanche du président Donald Trump, qui a gardé les journaux des visiteurs privés. Cette décision a été fortement critiquée et a même fait l’objet d’un procès en réponse.

Le groupe de défense des consommateurs Public Citizen a intenté une action civile contre les services secrets en août 2017, demandant qu’ils soient obligés de « produire des dossiers répondant aux demandes de la FOIA pour les journaux des visiteurs et autres documents documentant les visiteurs de quatre agences hébergées dans le complexe de la Maison Blanche. Ces agences sont le Bureau de la gestion et du budget, la politique scientifique et technologique, la politique nationale de contrôle des drogues et le Conseil sur la qualité de l’environnement.

Le procès a demandé que les services secrets « cessent leur politique ou pratique de retenir ces dossiers en violation de la FOIA. »

Sous Biden, la Maison Blanche reviendra à l’archivage et à la publication des journaux des visiteurs, comme ce fut la politique du président Barack Obama.

– Sarah Elbeshbishi